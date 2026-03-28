12.3-इंच की 2 स्क्रीन, 360° कैमरा, ADAS; बाहर-अंदर से इतनी बदल जाएगी न्यू फॉर्च्यूनर, फोटो आए सामने

Mar 28, 2026 04:26 pm IST

भारतीय बाजार में टोयोटा की फॉर्च्यूनर का अलग स्वैग है। अपने बल्की लुक, दमदार इंजन और गजब की सेफ्टी के लिए इस पसंद किया जाता है। हालांकि, अपने सेगमेंट में ये काफी प्रीमियम और महंगी SUV है।

भारतीय बाजार में टोयोटा की फॉर्च्यूनर का अलग स्वैग है। अपने बल्की लुक, दमदार इंजन और गजब की सेफ्टी के लिए इस पसंद किया जाता है। हालांकि, अपने सेगमेंट में ये काफी प्रीमियम और महंगी SUV है। वैसे, तो इसकी बिक्री के आंकड़ा ठीक-ठाक ही हैं, लेकिन कंपनी इसे और बेहतर बनाने पर काम कर रही है। दरअसल, टोयोटा इसमें एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि इसका एकदम नया मॉडल 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में दुनियाभर में पहली बार पेश किया जाएगा। इसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

न्यू फॉर्च्यूनर का डिजाइन और सेफ्टी बाहर से देखने पर इसका डिजाइन ज्यादा अग्रेसिव और मॉडर्न लग रहा है। ऐसा लगता है कि इसके डिजाइन में कंपनी की दुनिया भर में मौजूद गाड़ियों की रेंज से काफी इंस्पायर्ड लग रही है। शुरुआती झलक से पता चलता है कि इसका अगला हिस्सा ज्यादा शार्प होगा, जिसमें पतली LED हेडलाइट्स, एक चौड़ी ग्रिल और आगे-पीछे ज्यादा उभरे हुए बंपर का डिजाइन देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि इसमें नए डिजाइन वाले एलॉय व्हील्स भी लगाए जाएंगे।

इसके पिछले हिस्से के डिजाइन में भी कुछ नयापन देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि इसके टेल लैंप्स को जोड़ने वाली एक पूरी चौड़ाई वाली LED लाइट बार लगाई जाएगी और टेलगेट पर बड़े लेटर में 'Fortuner' लिखा होगा। अन्य बदलावों में नए डिजाइन वाले पिलर्स, गाड़ी की बॉडी पर ज़्यादा मोटी क्लैडिंग और ज्यादा उभरी हुई कैरेक्टर लाइन्स शामिल हो सकती हैं। उम्मीद है कि टोयोटा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, बेहतर क्लाइमेट कंट्रोल और ADAS जैसे फीचर्स भी देगी।

विदेशों में इस गाड़ी के कई टेस्ट मॉडल्स देखे जा चुके हैं, जिससे यह साफ है कि इसके डेवलपमेंट का काम अब काफी आगे बढ़ चुका है। हालांकि, इस जापानी ऑटो कंपनी ने अभी तक इसके लॉन्च की कोई ऑफिशियल टाइम लाइन नहीं बताई है। दुनियाभर में पेश किए जाने के बाद, उम्मीद है कि नई फॉर्च्यूनर जल्द ही भारत में भी आ जाएगी, क्योंकि भारत में यह गाड़ी काफी पॉपुलर है।

TNGA-F लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार

अपकमिंग फॉर्च्यूनर शायद कंपनी के TNGA-F लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। यही प्लेटफॉर्म नई टोयोटा हिलक्स में भी इस्तेमाल किया गया है। यह मौजूदा मॉडल में इस्तेमाल किए गए प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा आधुनिक है। इस नए आर्किटेक्चर को गाड़ी की बनावट को और मजबूत बनाने के साथ-साथ, गाड़ी चलाने के एक्सपीरियंस और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने की इसकी कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है।