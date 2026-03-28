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12.3-इंच की 2 स्क्रीन, 360° कैमरा, ADAS; बाहर-अंदर से इतनी बदल जाएगी न्यू फॉर्च्यूनर, फोटो आए सामने

Mar 28, 2026 04:26 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय बाजार में टोयोटा की फॉर्च्यूनर का अलग स्वैग है। अपने बल्की लुक, दमदार इंजन और गजब की सेफ्टी के लिए इस पसंद किया जाता है। हालांकि, अपने सेगमेंट में ये काफी प्रीमियम और महंगी SUV है।

12.3-इंच की 2 स्क्रीन, 360° कैमरा, ADAS; बाहर-अंदर से इतनी बदल जाएगी न्यू फॉर्च्यूनर, फोटो आए सामने
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भारतीय बाजार में टोयोटा की फॉर्च्यूनर का अलग स्वैग है। अपने बल्की लुक, दमदार इंजन और गजब की सेफ्टी के लिए इस पसंद किया जाता है। हालांकि, अपने सेगमेंट में ये काफी प्रीमियम और महंगी SUV है। वैसे, तो इसकी बिक्री के आंकड़ा ठीक-ठाक ही हैं, लेकिन कंपनी इसे और बेहतर बनाने पर काम कर रही है। दरअसल, टोयोटा इसमें एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि इसका एकदम नया मॉडल 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में दुनियाभर में पहली बार पेश किया जाएगा। इसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

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न्यू फॉर्च्यूनर का डिजाइन और सेफ्टी

बाहर से देखने पर इसका डिजाइन ज्यादा अग्रेसिव और मॉडर्न लग रहा है। ऐसा लगता है कि इसके डिजाइन में कंपनी की दुनिया भर में मौजूद गाड़ियों की रेंज से काफी इंस्पायर्ड लग रही है। शुरुआती झलक से पता चलता है कि इसका अगला हिस्सा ज्यादा शार्प होगा, जिसमें पतली LED हेडलाइट्स, एक चौड़ी ग्रिल और आगे-पीछे ज्यादा उभरे हुए बंपर का डिजाइन देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि इसमें नए डिजाइन वाले एलॉय व्हील्स भी लगाए जाएंगे।

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इसके पिछले हिस्से के डिजाइन में भी कुछ नयापन देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि इसके टेल लैंप्स को जोड़ने वाली एक पूरी चौड़ाई वाली LED लाइट बार लगाई जाएगी और टेलगेट पर बड़े लेटर में 'Fortuner' लिखा होगा। अन्य बदलावों में नए डिजाइन वाले पिलर्स, गाड़ी की बॉडी पर ज़्यादा मोटी क्लैडिंग और ज्यादा उभरी हुई कैरेक्टर लाइन्स शामिल हो सकती हैं। उम्मीद है कि टोयोटा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, बेहतर क्लाइमेट कंट्रोल और ADAS जैसे फीचर्स भी देगी।

विदेशों में इस गाड़ी के कई टेस्ट मॉडल्स देखे जा चुके हैं, जिससे यह साफ है कि इसके डेवलपमेंट का काम अब काफी आगे बढ़ चुका है। हालांकि, इस जापानी ऑटो कंपनी ने अभी तक इसके लॉन्च की कोई ऑफिशियल टाइम लाइन नहीं बताई है। दुनियाभर में पेश किए जाने के बाद, उम्मीद है कि नई फॉर्च्यूनर जल्द ही भारत में भी आ जाएगी, क्योंकि भारत में यह गाड़ी काफी पॉपुलर है।

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TNGA-F लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार
अपकमिंग फॉर्च्यूनर शायद कंपनी के TNGA-F लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। यही प्लेटफॉर्म नई टोयोटा हिलक्स में भी इस्तेमाल किया गया है। यह मौजूदा मॉडल में इस्तेमाल किए गए प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा आधुनिक है। इस नए आर्किटेक्चर को गाड़ी की बनावट को और मजबूत बनाने के साथ-साथ, गाड़ी चलाने के एक्सपीरियंस और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने की इसकी कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है।

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12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन मिलेंगी
उम्मीद है कि यह 7-सीटर SUV, फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में भी एक बड़ी छलांग लगाएगी। इस बार एक नए डिजाइन वाला डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है, जिसमें 12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन लगी होंगी। एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी ड्राइवर को जानकारी देने के लिए। इसके साथ, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, ओवर-द-एयर अपडेट्स और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम जैसे फीचर्स भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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