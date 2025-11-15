देश के SUV सेगमेंट में अपनी धाक जमाने आ रहा ये नया मॉडल, 26 जनवरी को होगा लॉन्च; जानिए नाम

संक्षेप: रेनो इंडिया देश के SUV सेगमेंट में अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए कमर कस चुकी है। या यूं कहा जाए कि उसकी ऑल न्यू डस्टर की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दरअसल, कंपनी ये कार 26 जनवरी को लॉन्च करने वाली है।

Sat, 15 Nov 2025 04:32 PM

रेनो इंडिया देश के SUV सेगमेंट में अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए कमर कस चुकी है। या यूं कहा जाए कि उसकी ऑल न्यू डस्टर की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दरअसल, कंपनी ये कार 26 जनवरी को लॉन्च करने वाली है। लॉन्च के बाद ये देश भर के शोरूम पर पहुंचने लगेगी। इसे कंपनी अपने इंटरनेशनल मॉडल डेसिया के प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रही है। कंपनी के नए इंटरनेशनल गेम प्लान 2027 में एक नई 7-सीटर SUV और विकासशील बाजारों के लिए एक बजट-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक सिटी कार शामिल है। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस स होगा।

2026 न्यू रेनो डस्टर एक्सटीरियर

नई रेनो डस्टर के एक्सटीरियर में कई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से इसका फ्रंट पूरी तरह अलग दिख रहा है। इसमें रेनो बैजिंग के साथ ग्रिल लगाई गई है। ये पारंपरिक रोम्बस प्रतीक की जगह लेता है। इन कॉस्मेटिक चेंजेस के बावजूद डस्टर के डायमेंशन दमदार नजर आ रहा है। इसकी लंबाई 4343mm और व्हीलबेस 2657mm है।

2026 न्यू रेनो डस्टर इंटीरियर

बात करें इसके इंटीरियर की तो 2025 रेनो डस्टर अपने रोमानियाई समकक्ष, डेसिया डस्टर को बारीकी से हाईलाइट करता है। केवल स्टीयरिंग व्हील दोनों को अलग करते हैं। हाई ट्रिम में एक एडवांस्ड 7-इंच वर्चुअल डैशबोर्ड और एक 10.1-इंच टचस्क्रीन मल्टीमीडिया सिस्टम दिया है, जो फ्रंट पैनल से ऊपर उठता है। टैबलेट और सेंटर कंसोल का ड्राइवर-सेंट्रिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। साथ ही, इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम शामिल हैं। इसमें ADAS भी दिया जाएगा।