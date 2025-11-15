Hindustan Hindi News
New Gen Renault Duster To Arrive In India In Just Over 2 Months
देश के SUV सेगमेंट में अपनी धाक जमाने आ रहा ये नया मॉडल, 26 जनवरी को होगा लॉन्च; जानिए नाम

देश के SUV सेगमेंट में अपनी धाक जमाने आ रहा ये नया मॉडल, 26 जनवरी को होगा लॉन्च; जानिए नाम

संक्षेप: रेनो इंडिया देश के SUV सेगमेंट में अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए कमर कस चुकी है। या यूं कहा जाए कि उसकी ऑल न्यू डस्टर की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दरअसल, कंपनी ये कार 26 जनवरी को लॉन्च करने वाली है।

Sat, 15 Nov 2025 04:32 PM
रेनो इंडिया देश के SUV सेगमेंट में अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए कमर कस चुकी है। या यूं कहा जाए कि उसकी ऑल न्यू डस्टर की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दरअसल, कंपनी ये कार 26 जनवरी को लॉन्च करने वाली है। लॉन्च के बाद ये देश भर के शोरूम पर पहुंचने लगेगी। इसे कंपनी अपने इंटरनेशनल मॉडल डेसिया के प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रही है। कंपनी के नए इंटरनेशनल गेम प्लान 2027 में एक नई 7-सीटर SUV और विकासशील बाजारों के लिए एक बजट-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक सिटी कार शामिल है। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस स होगा।

2026 न्यू रेनो डस्टर एक्सटीरियर
नई रेनो डस्टर के एक्सटीरियर में कई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से इसका फ्रंट पूरी तरह अलग दिख रहा है। इसमें रेनो बैजिंग के साथ ग्रिल लगाई गई है। ये पारंपरिक रोम्बस प्रतीक की जगह लेता है। इन कॉस्मेटिक चेंजेस के बावजूद डस्टर के डायमेंशन दमदार नजर आ रहा है। इसकी लंबाई 4343mm और व्हीलबेस 2657mm है।

ये भी पढ़ें:7-सीटर कैरेंस और सेल्टोस को छोड़ इस SUV के पीछे पड़े ग्राहक; बनाया नंबर-1

2026 न्यू रेनो डस्टर इंटीरियर
बात करें इसके इंटीरियर की तो 2025 रेनो डस्टर अपने रोमानियाई समकक्ष, डेसिया डस्टर को बारीकी से हाईलाइट करता है। केवल स्टीयरिंग व्हील दोनों को अलग करते हैं। हाई ट्रिम में एक एडवांस्ड 7-इंच वर्चुअल डैशबोर्ड और एक 10.1-इंच टचस्क्रीन मल्टीमीडिया सिस्टम दिया है, जो फ्रंट पैनल से ऊपर उठता है। टैबलेट और सेंटर कंसोल का ड्राइवर-सेंट्रिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। साथ ही, इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम शामिल हैं। इसमें ADAS भी दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी की इन 2 कारों से रूठ गए ग्राहक! एक को 1 तो दूसरी को 00 ग्राहक मिले

2026 न्यू रेनो डस्टर इंजन
तुर्की बाजार में 2025 रेनो डस्टर कई जरूरत को पूरा करने के लिए कई प्रकार के इंजन ऑप्शन से लैस होगी। इसमें एक तीन-सिलेंडर 1.0 TCe इंजन है, जो 100 hp प्रदान करता है और गैसोलीन पर चलता है। इसके अलावा, 1.2 TCe गैसोलीन टर्बो 3 सिलेंडर इंजन के साथ एक माइल्ड-हाइब्रिड वर्जन होगा, जो 130 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये एक 48-वोल्ट स्टार्टर-जनरेटर उपलब्ध होगा, जो विशेष रूप से ऑल-व्हील ड्राइव की पेशकश करेगा। टॉप रेंज में ई-टेक हाइब्रिड वैरिएंट होगा, जिसमें चार-सिलेंडर 1.6 इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर शामिल है, ये 140 hp का आउटपुट देगा।

