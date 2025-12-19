Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़New Gen Renault Duster Caught Testing Again, Launch 26 january 2026
एक बार फिर सड़क पर दौड़ती दिखी न्यू डस्टर, 26 जनवरी को भारत में होगी लॉन्च; डिजाइन से लूटेगी मार्केट!

एक बार फिर सड़क पर दौड़ती दिखी न्यू डस्टर, 26 जनवरी को भारत में होगी लॉन्च; डिजाइन से लूटेगी मार्केट!

संक्षेप:

रेनो की न्यू डस्टर की लॉन्च डेट नजदीक आ रही है। ऐसे में कंपनी लॉन्च से पहले इस SUV की टेस्टिंग में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। दरअसल, इसे एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान सड़क पर दौड़ते देखा गया है। इस न्यू मॉडल में कई शानदार अपडेट देखने को मिलेंगे।

Dec 19, 2025 10:24 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
रेनो की न्यू डस्टर की लॉन्च डेट नजदीक आ रही है। ऐसे में कंपनी लॉन्च से पहले इस SUV की टेस्टिंग में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। दरअसल, इसे एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान सड़क पर दौड़ते देखा गया है। ये इसके फाइनल स्टेज की टेस्टिंग मानी जा रही है, क्योंकि कंपनी इस SUV को 26 जनवरी को लॉन्च करेगी। इस न्यू मॉडल में कई शानदार अपडेट देखने को मिलेंगे। इसमें कई एलिमेंट ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली डेसिया से लिए जाएंगे। कंपनी ने इसे एक पूरी तरह से लोकलाइज्ड CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसे खास तौर पर भारतीय स्थितियों और कॉस्ट टारगेट के लिए री-इंजीनियर किया गया है।

न्यू रेनो डस्टर एक्सटीरियर
नई रेनो डस्टर के एक्सटीरियर में कई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से इसका फ्रंट पूरी तरह अलग दिख रहा है। इसमें रेनो बैजिंग के साथ ग्रिल लगाई गई है। ये पारंपरिक रोम्बस प्रतीक की जगह लेता है। इन कॉस्मेटिक चेंजेस के बावजूद डस्टर के डायमेंशन दमदार नजर आ रहा है। इसकी लंबाई 4343mm और व्हीलबेस 2657mm है। बाजार में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस जैसे मॉडल से होगा।

ये भी पढ़ें:इस SUV से बुरी तरह रूठ गए ग्राहक, नवंबर में सिर्फ 5 लोगों ने ही इसे खरीदा

न्यू रेनो डस्टर इंटीरियर
बात करें इसके इंटीरियर की तो 2025 रेनो डस्टर अपने रोमानियाई समकक्ष, डेसिया डस्टर को बारीकी से हाईलाइट करता है। केवल स्टीयरिंग व्हील दोनों को अलग करते हैं। हाई ट्रिम में एक एडवांस्ड 7-इंच वर्चुअल डैशबोर्ड और एक 10.1-इंच टचस्क्रीन मल्टीमीडिया सिस्टम दिया है, जो फ्रंट पैनल से ऊपर उठता है। टैबलेट और सेंटर कंसोल का ड्राइवर-सेंट्रिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। साथ ही, इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम शामिल हैं। इसमें ADAS भी दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:100 में से 70 लोग सिर्फ इस कार को खरीद रहे, सेगमेंट में ये नंबर-1 मॉडल

न्यू रेनो डस्टर इंजन
तुर्की बाजार में 2025 रेनो डस्टर कई जरूरत को पूरा करने के लिए कई प्रकार के इंजन ऑप्शन से लैस होगी। इसमें एक तीन-सिलेंडर 1.0 TCe इंजन है, जो 100 hp प्रदान करता है और गैसोलीन पर चलता है। इसके अलावा, 1.2 TCe गैसोलीन टर्बो 3 सिलेंडर इंजन के साथ एक माइल्ड-हाइब्रिड वर्जन होगा, जो 130 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये एक 48-वोल्ट स्टार्टर-जनरेटर उपलब्ध होगा, जो विशेष रूप से ऑल-व्हील ड्राइव की पेशकश करेगा। टॉप रेंज में ई-टेक हाइब्रिड वैरिएंट होगा, जिसमें चार-सिलेंडर 1.6 इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर शामिल है, ये 140 hp का आउटपुट देगा।

