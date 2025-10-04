New gen Hyundai Venue Launch Date Confirmed ब्रेजा, सोनेट, काइलक, XUV3XO, नेक्सन, काइगर का खेल बिगाड़ने आ रही ये नई SUV; 4 नवंबर को होगी लॉन्च, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़New gen Hyundai Venue Launch Date Confirmed

ब्रेजा, सोनेट, काइलक, XUV3XO, नेक्सन, काइगर का खेल बिगाड़ने आ रही ये नई SUV; 4 नवंबर को होगी लॉन्च

हुंडई भारतीय बाजार में अपने अगले बड़े लॉन्च की तैयार कर चुकी है। ये साफ हो गया है कि कंपनी सेकेंड जनरेशन की वेन्यू 4 नवंबर को देश में लॉन्च की जाएगी। इसके तुरंत बाद अपडेटेड वेन्यू N लाइन का भी पेश कर सकती है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 03:12 PM
share Share
Follow Us on
ब्रेजा, सोनेट, काइलक, XUV3XO, नेक्सन, काइगर का खेल बिगाड़ने आ रही ये नई SUV; 4 नवंबर को होगी लॉन्च
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Hyundai Venuearrow

हुंडई भारतीय बाजार में अपने अगले बड़े लॉन्च की तैयार कर चुकी है। ये साफ हो गया है कि कंपनी सेकेंड जनरेशन की वेन्यू 4 नवंबर को देश में लॉन्च की जाएगी। इसके तुरंत बाद अपडेटेड वेन्यू N लाइन का भी पेश कर सकती है। नई जेन की वेन्यू के डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें नए फ्रंट और रियर बंपर, वर्टिकल स्टैक्ड प्रोजेक्टर यूनिट्स के साथ स्प्लिट हेडलैंप डिजाइन, आयताकार इन्सर्ट वाली नई ग्रिल, नया एलॉय डिजाइन, नई LED टेल लाइट्स, रूफ रेल्स और इंटीग्रेटेड हाई-माउंटेड स्टॉप लाइट वाला स्पॉइलर शामिल हैं। मौजूदा वेन्यू का शुरुआती कीमत 7,26,381 रुपए है।

हुंडई वेन्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.2 E7,94,1007,26,38167,719
1.2 E+8,32,1007,61,14070,960
1.2 S9,28,0008,48,86279,138
1.2 S+9,53,0008,71,73081,270
1.2 S (O)9,99,9009,14,63085,270
1.2 S (O)+9,99,9009,14,63085,270
1.2 SX11,14,30010,22,20292,098
1.2 SX Exe10,79,3009,87,25992,041
1.0 Exe Turbo9,99,9909,14,71385,277
1.0 S(O) Turbo10,84,2009,91,74192,459
1.0 S (O) Turbo DCT11,94,90010,93,0011,01,899
1.0 SX(O) Turbo12,53,20011,49,2561,03,944
1.0 SX(O) Turbo DCT13,32,10012,21,4281,10,672
1.5 CRDi S +10,79,7009,72,5451,07,155
1.5 CRDi SX12,46,00011,22,3411,23,659
1.5 CRDi SX(O)13,37,60012,04,8501,32,750

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Venue

Hyundai Venue

₹ 7.94 - 13.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kylaq

Skoda Kylaq

₹ 7.55 - 12.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen Basalt X

Citroen Basalt X

₹ 9.42 - 12.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda WR-V 2026

Honda WR-V 2026

₹ 8 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Venue N Line

Hyundai Venue N Line

₹ 12.15 - 13.97 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.99 - 15.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
हुंडई वेन्यू N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.0 N612,14,70011,11,1121,03,588
1.0 N6 DCT12,94,30011,83,9241,10,376
1.0 N813,02,90011,94,7181,08,182
1.0 N8 DCT13,81,80012,66,8901,14,910

2025 हुंडई वेन्यू के इंटीरियर में डैशबोर्ड पर एक नई कर्व्ड स्क्रीन होने की उम्मीद है। इसमें पूरी तरह से डिजिटल और रंगीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नए AC वेंट के साथ नया डैशबोर्ड, नए सेंटर कंसोल, नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड पर लगा स्पीकर, इलेक्ट्रिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें:इस धांसू सेडान को खरीदने का बढ़िया मौका, मिल रहा पूरे ₹1.56 लाख का डिस्काउंट

हुंडई ने अभी तक इसकी कोई टेक्निकली डिटेल नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि नई वेन्यू में वही 1.2-लीटर NA पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन होंगे जो 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल और सात-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ आएंगे। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, स्कोडा काइलक, महिंद्रा XUV 3XO, रेनो काइगर, टाटा नेक्सन और निसान मैग्नाइट जैसी कारों से होगा।

Hyundai Hyundai Venue Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।