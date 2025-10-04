ब्रेजा, सोनेट, काइलक, XUV3XO, नेक्सन, काइगर का खेल बिगाड़ने आ रही ये नई SUV; 4 नवंबर को होगी लॉन्च
हुंडई भारतीय बाजार में अपने अगले बड़े लॉन्च की तैयार कर चुकी है। ये साफ हो गया है कि कंपनी सेकेंड जनरेशन की वेन्यू 4 नवंबर को देश में लॉन्च की जाएगी। इसके तुरंत बाद अपडेटेड वेन्यू N लाइन का भी पेश कर सकती है।
हुंडई भारतीय बाजार में अपने अगले बड़े लॉन्च की तैयार कर चुकी है। ये साफ हो गया है कि कंपनी सेकेंड जनरेशन की वेन्यू 4 नवंबर को देश में लॉन्च की जाएगी। इसके तुरंत बाद अपडेटेड वेन्यू N लाइन का भी पेश कर सकती है। नई जेन की वेन्यू के डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें नए फ्रंट और रियर बंपर, वर्टिकल स्टैक्ड प्रोजेक्टर यूनिट्स के साथ स्प्लिट हेडलैंप डिजाइन, आयताकार इन्सर्ट वाली नई ग्रिल, नया एलॉय डिजाइन, नई LED टेल लाइट्स, रूफ रेल्स और इंटीग्रेटेड हाई-माउंटेड स्टॉप लाइट वाला स्पॉइलर शामिल हैं। मौजूदा वेन्यू का शुरुआती कीमत 7,26,381 रुपए है।
|हुंडई वेन्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|1.2 E
|7,94,100
|7,26,381
|67,719
|1.2 E+
|8,32,100
|7,61,140
|70,960
|1.2 S
|9,28,000
|8,48,862
|79,138
|1.2 S+
|9,53,000
|8,71,730
|81,270
|1.2 S (O)
|9,99,900
|9,14,630
|85,270
|1.2 S (O)+
|9,99,900
|9,14,630
|85,270
|1.2 SX
|11,14,300
|10,22,202
|92,098
|1.2 SX Exe
|10,79,300
|9,87,259
|92,041
|1.0 Exe Turbo
|9,99,990
|9,14,713
|85,277
|1.0 S(O) Turbo
|10,84,200
|9,91,741
|92,459
|1.0 S (O) Turbo DCT
|11,94,900
|10,93,001
|1,01,899
|1.0 SX(O) Turbo
|12,53,200
|11,49,256
|1,03,944
|1.0 SX(O) Turbo DCT
|13,32,100
|12,21,428
|1,10,672
|1.5 CRDi S +
|10,79,700
|9,72,545
|1,07,155
|1.5 CRDi SX
|12,46,000
|11,22,341
|1,23,659
|1.5 CRDi SX(O)
|13,37,600
|12,04,850
|1,32,750
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Venue
₹ 7.94 - 13.62 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.55 - 12.8 लाख
Citroen Basalt X
₹ 9.42 - 12.89 लाख
Honda WR-V 2026
₹ 8 - 10 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 12.15 - 13.97 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.99 - 15.79 लाख
|हुंडई वेन्यू N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|1.0 N6
|12,14,700
|11,11,112
|1,03,588
|1.0 N6 DCT
|12,94,300
|11,83,924
|1,10,376
|1.0 N8
|13,02,900
|11,94,718
|1,08,182
|1.0 N8 DCT
|13,81,800
|12,66,890
|1,14,910
2025 हुंडई वेन्यू के इंटीरियर में डैशबोर्ड पर एक नई कर्व्ड स्क्रीन होने की उम्मीद है। इसमें पूरी तरह से डिजिटल और रंगीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नए AC वेंट के साथ नया डैशबोर्ड, नए सेंटर कंसोल, नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड पर लगा स्पीकर, इलेक्ट्रिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS शामिल होंगे।
हुंडई ने अभी तक इसकी कोई टेक्निकली डिटेल नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि नई वेन्यू में वही 1.2-लीटर NA पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन होंगे जो 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल और सात-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ आएंगे। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, स्कोडा काइलक, महिंद्रा XUV 3XO, रेनो काइगर, टाटा नेक्सन और निसान मैग्नाइट जैसी कारों से होगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।