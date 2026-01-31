न्यू जनरेशन क्रेटा के इंटीरियर का हुआ खुलासा, फोटो ने दिखी फीचर्स की डिटेल; डैशबोर्ड पर अभी भी सस्पेंस

संक्षेप: हुंडई ने अपनी न्यू जनरेशन क्रेटा की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसकी टेस्टिंग से जुड़े फोटोज जैसे-जैसे सामने आ रहे हैं, उससे इसके डिजाइन और फीचर्स का खुलासा होता जा रहा है। लेटेस्ट फोटोज से पता चलता है कि अपकमिंग क्रेटा में पूरी तरह से नया इंटीरियर लेआउट होगा। इसका डैशबोर्ड अभी भी ढका हुआ ही नजर आया।

हुंडई ने अपनी न्यू जनरेशन क्रेटा की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसकी टेस्टिंग से जुड़े फोटोज जैसे-जैसे सामने आ रहे हैं, उससे इसके डिजाइन और फीचर्स का खुलासा होता जा रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में दक्षिण कोरिया में SUV को पहली बार टेस्टिंग करते हुए देखे जाने के बाद, अब नए स्पाई फोटोज सामने आई हैं जो इसके इंटीरियर को दिखाती हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि यह मिडसाइज SUV अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितनी बदल रही है। यह सेकेंड जनरेशन की क्रेटा फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के मुश्किल से 2 साल बाद हुआ है।

लेटेस्ट फोटोज से पता चलता है कि अपकमिंग क्रेटा में पूरी तरह से नया इंटीरियर लेआउट होगा। हालांकि, इसका डैशबोर्ड अभी भी ढका हुआ ही नजर आया। इसका ओवरऑल केबिन डिजाइन ज्यादा साफ और मॉडर्न दिखता है, जो हुंडई की नई ग्लोबल SUVs की तरह ज्यादा हॉरिजॉन्टल, प्रीमियम-ओरिएंटेड लेआउट का संकेत देता है। अंदर के डोर के हैंडल का डिजाइन नया है, जो ज्यादा सिंपल और एलिगेंट दिखता है, जो ज्यादा मैच्योर और अपमार्केट इंटीरियर थीम की ओर इशारा करता है।

टेस्टिंग वाली गाड़ी में ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री देखी गई है, जो शायद ऊंचे वैरिएंट के लिए रिजर्व होगी। खास बात यह है कि आगे की सीट के हेडरेस्ट का डिजाइन नई जनरेशन की किआ सेल्टोस जैसा है, जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है।

नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा का इंटीरियर और एक्सपैक्टेड फीचर्स सबसे ध्यान देने वाले सुधारों में से एक पीछे की तरफ है। नेक्सट जनरेशन की क्रेटा में पहले से ज्यादा लेगरूम मिलता है, जो व्हीलबेस में संभावित बढ़ोतरी या बेहतर पैकेजिंग का संकेत देता है। सबसे जरूरी बात यह है कि अब तीनों पीछे के पैसेंजर्स को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, जो कुछ मौजूदा वेरिएंट की तुलना में एक अपग्रेड है और कम्फर्ट और सेफ्टी दोनों के लिए एक अच्छा कदम है। पीछे AC वेंट मौजूद हैं, जो सेकेंड रो के पैसेंजर्स के लिए बेहतर कूलिंग सुनिश्चित करते हैं।

हालांकि, नेक्स्ट जनरेशन की क्रेटा का बाहरी हिस्सा अभी भी भारी तरह से ढका हुआ ही नजर आया। पहले की स्पाई फोटोज से मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा सीधा सिल्हूट, थोड़ा लंबा बॉडी और ज्यादा चौड़ा स्टांस दिखता है। आगे और पीछे की तरफ फ्लश-फिटिंग कैमॉफ्लाज एक छोटे से फेसलिफ्ट के बजाय पूरी तरह से जेनरेशनल रीडिजाइन का संकेत देता है। जब आखिरकार कैमॉफ्लाज हटेगा, तो शार्प लाइटिंग एलिमेंट्स, एक नया ग्रिल और ज्यादा मॉडर्न ओवरऑल डिजाइन की उम्मीद है।

नेक्स्ट-जनरेशन क्रेटा के ज्यादा एडवांस्ड प्लेटफॉर्म पर आने की भी उम्मीद है, जिसे शायद नई-जनरेशन किआ सेल्टोस के साथ शेयर किया जाएगा। इससे हाई-स्ट्रेंथ स्टील का ज्यादा इस्तेमाल होगा, स्ट्रक्चरल मजबूती बेहतर होगी और क्रैश सेफ्टी बढ़ेगी। फीचर्स के मामले में यह SUV बड़े स्क्रीन, अपग्रेडेड ADAS, बेहतर कनेक्टेड कार टेक और ज्यादा सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ एक बड़ी छलांग लगा सकती है, जिससे यह नए कॉम्पटीटर्स के मुकाबले में बनी रहेगी।