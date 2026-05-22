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630Km की दमदार रेंज और फ्लैश चार्जिंग के साथ लॉन्च हुई ये नई इलेक्ट्रिक कार, कंपनी ने इतनी रखी कीमत

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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नए स्टाइल और ज्यादा फीचर्स वाले इंटीरियर के साथ-साथ, BYD ने इस क्रॉसओवर में पहली बार अपना नया ई-प्लेटफॉर्म 3.0 ईवो आर्किटेक्चर, अपग्रेड की गई ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी और वैकल्पिक LiDAR-बेस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम पेश किए हैं। यह क्रॉसओवर भारत में भी उपलब्ध है।

630Km की दमदार रेंज और फ्लैश चार्जिंग के साथ लॉन्च हुई ये नई इलेक्ट्रिक कार, कंपनी ने इतनी रखी कीमत
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BYD Atto 3arrow

चीनी की कंपनी BYD ने न्यू जनरेशन अट्टो 3 (Atto 3) को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने अपडेटेड मॉडल में कुछ बदलाव किए हैं। नई अट्टो 3 के केबिन में एक ठंडा स्टोरेज कम्पार्टमेंट, पिछली सीटों के नीचे ड्रॉअर और यहां तक कि एक खास टिश्यू होल्डर भी शामिल है। नई अट्टो 3 अब आधिकारिक तौर पर चार वैरिएंट में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। कंपनी ने घरेलू बाजार में इनकी कीमत 119,900 युआन (लगभग 16.86 लाख रुपए) से लेकर 149,900 युआन (लगभग 21.08 लाख रुपए) के बीच रखी है।

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नए स्टाइल और ज्यादा फीचर्स वाले इंटीरियर के साथ-साथ, BYD ने इस क्रॉसओवर में पहली बार अपना नया ई-प्लेटफॉर्म 3.0 ईवो आर्किटेक्चर, अपग्रेड की गई ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी और वैकल्पिक LiDAR-बेस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम पेश किए हैं। यह क्रॉसओवर भारत में भी उपलब्ध है। डायमेंशन की बात करें तो, इस SUV की लंबाई अब 4,665mm, चौड़ाई 1,895mm और ऊंचाई 1,675mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,770mm है। इसका बाहरी डिजाइन BYD की मौजूदा 'Dragon Face' डिजाइन शैली को आगे बढ़ाता है, जिसमें पतले हेडलैंप, एक ज्यादा सपाट अगला हिस्सा और साफ-सुथरी सतहें शामिल हैं।

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टेलगेट पर बुनाई जैसी बारीक कारीगरी वाला एक पूरी चौड़ाई का पिछला लाइटिंग सेटअप लगा है, जबकि डोर के अंदर छिपे हुए हैंडल इसकी एयरोडायनामिक कैपेसिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई है। आगे की तरफ 180 लीटर का एक पावर्ड फ्रंक दिया गया है, जिसे हल्के से थपथपाकर खोला जा सकता है। वहीं, पीछे के सामान रखने वाले कम्पार्टमेंट में 750 लीटर तक का सामान रखा जा सकता है। BYD इस क्रॉसओवर को 9 अलग-अलग कलर्स में पेश कर रही है, जिसमें कई डुअल-टोन ऑप्शन भी शामिल हैं। पिछले मॉडल की तुलना में इसके केबिन में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं।

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केबिन के बीचों-बीच एक बड़ी फ्लोटिंग टचस्क्रीन लगी है, जो BYD के नए DiLink इंटरफेस पर चलती है। वहीं, इसका स्टीयरिंग व्हील अब ज्यादा साफ-सुथरे टू-स्पोक डिजाइन में बदल दिया गया है। गियर चुनने वाला लीवर अब स्टीयरिंग व्हील के पीछे लगा दिया गया है, जिससे बीच के कंसोल में ज्यादा जगह मिल गई है। इसके सबसे टॉप-स्पेक वैरिएंट में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। जैसे, इसमें आगे की सीटों को गर्म और ठंडा करने की सुविधा, गर्म स्टीयरिंग व्हील, 50W का वायरलेस चार्जिंग पैड, एक बड़ा हेड-अप डिस्प्ले और 16 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम शामिल है।

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BYD ने इसमें आगे की तरफ पैसेंजर के लिए एक पावर्ड रिलैक्सेशन सीट भी जोड़ी है, जिसमें पैरों को कम्फर्ट देने के लिए आगे बढ़ाने वाला लेग-सपोर्ट भी लगा है। इसके अलावा, पिछली सीटों के नीचे सामान रखने के लिए छिपी हुई जगहें, चश्मा रखने के लिए खास होल्डर और केबिन के अलग-अलग हिस्सों में कई छोटे-बड़े कम्पार्टमेंट भी दिए गए हैं। नई अट्टो 3 में अब पहले वाली फ्रंट व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन के बजाय रियर व्हील ड्राइव लेआउट भी दिया गया है।

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इसमें पीछे की तरफ लगी एक इलेक्ट्रिक मोटर से पावर मिलती है, जो चुने गए वैरिएंट के आधार पर 200 kW (268 hp) या 240 kW (322 hp) पावर जनरेट करता है। बैटरी के ऑप्शन में 57.5 kWh और 68.5 kWh के सेकंड जनरेशन के ब्लेड बैटरी पैक शामिल हैं, जिन्हें BYD की सबसे नई फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है। इसके परिणामस्वरूप CLTC साइकिल के तहत इसकी रेंज क्रमशः 540Km और 630Km तक पहुंच जाती है।

सस्पेंशन के लिए आगे की तरफ मैकफर्सन स्ट्रट्स और पीछे की तरफ 5-लिंक वाले सिस्टम से किया जाता है। इसके अलावा इसमें DiSus C अडैप्टिव डैम्पिंग, iTAC 2.0 टॉर्क मैनेजमेंट और टायर ब्लोआउट स्टेबिलिटी कंट्रोल भी दिए गए हैं। कुछ खास वेरिएंट में DiPilot 300 एडवांस्ड असिस्टेंस पैकेज भी लगाया जा सकता है, जिसमें LiDAR और 30 सेंसिंग डिवाइस शामिल हैं। यह सिस्टम शहरी नेविगेशन असिस्ट, हाईवे असिस्टेंस और ऑटोमेटेड पार्किंग जैसे फंक्शन को सपोर्ट करता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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