एक बार फिर नया चेतक EV कैमरे में कैद, इस बार डिजाइन का हो गया खुलासा; 150Km रेंज की उम्मीद

संक्षेप:

बजाज ऑटो इस साल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट के लिए नया चेतक EV लाने वाला है। कंपनी लगातार इसकी टेस्टिंग कर रही है। इसके कुछ फोटोज सामने आए हैं जिसमें स्कूटर का डिजाइन मौजूदा जनरेशन के चेतक से अलग है।

Jan 13, 2026 04:25 pm IST
TVS Creonarrow

बजाज ऑटो इस साल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट के लिए नया चेतक EV लाने वाला है। कंपनी लगातार इसकी टेस्टिंग कर रही है। इसके कुछ फोटोज सामने आए हैं जिसमें स्कूटर का डिजाइन मौजूदा जनरेशन के चेतक से अलग है। सामने की तरफ, इसमें LED हेडलाइट देख सकते हैं जिसमें चेतक की लेटरिंग इंटीग्रेटेड है। इंडिकेटर्स, जो मौजूदा मॉडल में फ्रंट एप्रन पर दिखते हैं, उन्हें हैंडलबार सेक्शन में शिफ्ट कर दिया गया है। साइड पैनल पूरी तरह से कैमॉफ्लाज्ड हैं। इसमें नए ग्राफिक्स, कलर्स और अन्य छोटे स्टाइलिंग बदलाव देखने की उम्मीद है।

स्कूटर का पिछला हिस्सा भी नया है, लेकिन जाना-पहचाना सिल्हूट बरकरार रखा गया है। इसमें एक सिंगल टेल-लाइट यूनिट है, जिसमें ब्रेक लाइट्स और LED टर्न इंडिकेटर्स लगे दिखते हैं। इसके अलावा, नंबर प्लेट होल्डर नया दिखता है। इसमें एक रियर टायर हगर भी दिखता है। स्कूटर में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक हैं। अन्य बदलावों में एक आयताकार LCD शामिल है। स्विचगियर भी नया दिख रहा है। इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है कि यह एक लोअर- या मिड-स्पेक वैरिएंट होगा। यह देखते हुए कि इसमें TFT स्क्रीन और कीलेस इग्निशन नहीं है।

मुख्य बदलावों में हब-माउंटेड मोटर भी शामिल है। मौजूदा चेतक में इसकी तुलना में स्विंगआर्म-माउंटेड मोटर है। एक हब मोटर को डायरेक्ट-ड्राइव पावर के लिए सीधे व्हील हब में इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम उसी बैटरी पैक सेटअप की उम्मीद कर सकते हैं, जो या तो 3kWh या 3.5kWh का होगा। अगर बजाज उन्हीं बैटरी ऑप्शन को आगे बढ़ाता है, तो इनकी रेंज क्रमशः 127km और 153km हो सकती है।

अभी इसके लॉन्च की टाइम लाइन का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि, उम्मीद है कि नेक्स्ड जनरेशन का चेतक इस साल किसी समय बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। स्पाई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि इसके कम्पलीट पैकेज में कई बदलाव किए गए हैं। हालांकि, कवर होने के चलते कंपनी इसके डिजाइन और फीचर्स को फिलहाल छिपाने में कामयाब रही है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
