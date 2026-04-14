इस कंपनी के AI बेस्ड हाइब्रिड इंजन ने 1 लीटर में दिया 45Km का माइलेज, गिनीज रिकॉर्ड भी बना डाला

इस कंपनी ने अपना नेक्स्ट जनरेशन i-HEV 'इंटेलिजेंट एनर्जी' हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है। ये 48.41% की रेटेड थर्मल एफिशिएंसी के साथ अभी उपलब्ध सबसे ज्यादा एफशिएंट ऑप्शन में से एक है। ये सिस्टम 45.05 km/l के माइलेज का दावा करता है।

दुनियाभर के बाजारों में हाइब्रिड कारों की बिक्री में उछाल देखने को मिल रहा है। इन कारों की खास बात ये होती है कि ये फ्यूल और बैटरी दोनों से चलती हैं जिसके चलते इनका माइलेज काफी बेहतर हो जाता है। कई कंपनियां अब तेजी से स्टॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। इसमें एक नाम चीनी ऑटोमेकर गीली (Geely) का भी है। दरअसल, इस कंपनी ने अपना नेक्स्ट जनरेशन i-HEV 'इंटेलिजेंट एनर्जी' हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है। ये 48.41% की रेटेड थर्मल एफिशिएंसी के साथ अभी उपलब्ध सबसे ज्यादा एफशिएंट ऑप्शन में से एक है। ये सिस्टम 45.05 km/l के माइलेज का दावा करता है। यह चीन में बदलते इंडस्ट्री ट्रेंड्स के अनुरूप है। जहां हाई एफिशिएंट हाइब्रिड सिस्टम्स की डिमांड बढ़ रही है।

AI सिलेक्ट करेगा ड्राइविंग मोड

अपने मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम्स की तुलना में गीली का न्यू जेन का i-HEV सिस्टम कुल एनर्जी एफिशिएंसी को 10% से ज्यादा बढ़ा देता है। हाइब्रिड पावरट्रेन के अलावा, यह सिस्टम एक AI-बेस्ड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। AI में ड्राइविंग स्थितियों का अनुमान लगाने की क्षमता है और इस डेटा का उपयोग प्योर इलेक्ट्रिक, सीरीज हाइब्रिड और पैरेलल ड्राइव मोड्स सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इससे इंजन को उसकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाली सेटिंग में चलाने में मदद मिलती है।

गिनीज रिकॉर्ड वाला माइलेज

गीली के न्यू जेन के i-HEV हाइब्रिड सिस्टम की दावा की गई थर्मल एफिशिएंसी 48.4% है। इलेक्ट्रिक ड्राइव 230 kW (313 PS) पावर जनरेट करता है, जिससे यह सिर्फ 1.84 सेकंड में 0–30 km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इस हाइब्रिड सिस्टम को शहर के ट्रैफिक में कम रफ्तार पर बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी और एफिशिएंट एनर्जी रिकूपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। गीली के इस बहुत ज्यादा एफिशिएंट हाइब्रिड सेटअप ने 2.22 L/100 km (45.05 km/l) का गिनीज-सर्टिफाइट माइलेज हासिल किया है।

Preface और Monjaro में मिलेगा इंजन

गीली ने नई जनरेशन के i-HEV हाइब्रिड सेटअप का उपयोग करने वाली गीली Preface (Xingrui) और गीली Monjaro (Xingyue L) की फ़्यूल एफ़िशिएंसी का भी खुलासा किया है। इन मॉडल्स को इस साल के आखिर में लॉन्च करने की योजना है। WLTC स्टैंडर्ड के अनुसार, Preface i-HEV 3.98 L/100 km (~25.1 km/l) का माइलेज देती है। इसकी तुलना में, Monjaro i-HEV SUV 4.75 L/100 km (~21.05 km/l) का माइलेज देती है।