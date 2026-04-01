नए अवतार में लौटी ये SUV; इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड के साथ रेंज एक्सटेंडर पावरट्रेन को भी सपोर्ट करेगी

Apr 01, 2026 08:46 am IST

लैंड रोवर की फ्रीलैंडर ने नए रूप के साथ एक बार फिर वापसी की है। हालांकि, इस बार ट्विस्ट ये है कि फ्रीलैंडर ने लैंड रोवर मॉडल के तौर पर लौटने के बजाय, अब Chery–JLR जॉइंट वेंचर के तहत एक अलग प्रीमियम SUV ब्रांड के तौर पर वापसी की है।

लैंड रोवर की फ्रीलैंडर ने नए रूप के साथ एक बार फिर वापसी की है। हालांकि, इस बार ट्विस्ट ये है कि फ्रीलैंडर ने लैंड रोवर मॉडल के तौर पर लौटने के बजाय, अब Chery–JLR जॉइंट वेंचर के तहत एक अलग प्रीमियम SUV ब्रांड के तौर पर वापसी की है। इसका पहला मॉडल चीन में एक दमदार इलेक्ट्रिक ऑफ-रोडर के तौर पर पेश किया गया है, जिसका प्रीव्यू कॉन्सेप्ट 97 (Concept 97) के जरिए दिखाया गया था। यह स्ट्रैटजी में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि फ्रीलैंडर की नई लाइनअप पूरी तरह से नई एनर्जी वाली गाड़ियों पर फोकस करेगी, जिसमें JLR के डिजाइन और चैरी की EV टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा।

मल्टी पावरट्रेन को सपोर्ट करेगी फ्रीलैंडर

नई फ्रीलैंडर SUV एक एडवांस्ड 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर पर तैयार की गई है। यह कई तरह के पावरट्रेन को सपोर्ट करेगी, जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (BEV), प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और रेंज एक्सटेंडर (EREV) सेटअप शामिल हैं। यह फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म फ्रीलैंडर को कई बाजारों और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। खासकर तब जब दुनियाभर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।

फ्रीलैंडर कॉन्सेप्ट की खास बातें पहले मॉडल का प्रीव्यू कॉन्सेप्ट 97 के जरिए दिखाया गया है, जिसका नाम फ्रीलैंडर के ओरिजिनल मॉडल के लॉन्च के ईयर 1997 के नाम पर रखा गया है। उम्मीद है कि प्रोडक्शन मॉडल इस कॉन्सेप्ट के काफी करीब होगा, जिसमें सिर्फ कुछ छोटे-मोटे चेंजेस देखने को मिलेगे। जैसे कि कॉन्सेप्ट में पीछे की तरफ खुलने वाले डोर की जगह रेगुलर डोर लगाए जाएंगे।

डिजाइन के मामले में इस SUV का लुक बॉक्सी और मजबूत है, जो ओरिजिनल फ्रीलैंडर के साथ-साथ डिफेंडर जैसे मॉडर्न लैंड रोवर मॉडल्स से इंस्पायर्ड है। इसकी खासियतों में अलग तरह का डायगोनल पिलर डिजाइन, पिक्सेल-स्टाइल LED लाइटिंग और बड़े स्किड प्लेट्स शामिल हैं। अंदर से नई फ्रीलैंडर SUV में 3-रो के साथ 6-सीट वाला लेआउट (2+2+2 सेटअप) मिलने की उम्मीद है, जो प्रीमियम सेगमेंट में फैमिली के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा।

इसके केबिन में पिलर-टू-पिलर डिस्प्ले सेटअप, एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन और एडवांस्ड कनेक्टिविटी फीचर्स होंगे। यह SUV क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट और हुवावेई के Qiankun ADAS सिस्टम से भी लैस है, जिसमें LiDAR का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा, इसमें पीछे की सीटों के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और जगह का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हाइट पर लगा सेंट्रल कंसोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।