नए अवतार में लौटी ये SUV; इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड के साथ रेंज एक्सटेंडर पावरट्रेन को भी सपोर्ट करेगी
लैंड रोवर की फ्रीलैंडर ने नए रूप के साथ एक बार फिर वापसी की है। हालांकि, इस बार ट्विस्ट ये है कि फ्रीलैंडर ने लैंड रोवर मॉडल के तौर पर लौटने के बजाय, अब Chery–JLR जॉइंट वेंचर के तहत एक अलग प्रीमियम SUV ब्रांड के तौर पर वापसी की है।
लैंड रोवर की फ्रीलैंडर ने नए रूप के साथ एक बार फिर वापसी की है। हालांकि, इस बार ट्विस्ट ये है कि फ्रीलैंडर ने लैंड रोवर मॉडल के तौर पर लौटने के बजाय, अब Chery–JLR जॉइंट वेंचर के तहत एक अलग प्रीमियम SUV ब्रांड के तौर पर वापसी की है। इसका पहला मॉडल चीन में एक दमदार इलेक्ट्रिक ऑफ-रोडर के तौर पर पेश किया गया है, जिसका प्रीव्यू कॉन्सेप्ट 97 (Concept 97) के जरिए दिखाया गया था। यह स्ट्रैटजी में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि फ्रीलैंडर की नई लाइनअप पूरी तरह से नई एनर्जी वाली गाड़ियों पर फोकस करेगी, जिसमें JLR के डिजाइन और चैरी की EV टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा।
मल्टी पावरट्रेन को सपोर्ट करेगी फ्रीलैंडर
नई फ्रीलैंडर SUV एक एडवांस्ड 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर पर तैयार की गई है। यह कई तरह के पावरट्रेन को सपोर्ट करेगी, जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (BEV), प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और रेंज एक्सटेंडर (EREV) सेटअप शामिल हैं। यह फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म फ्रीलैंडर को कई बाजारों और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। खासकर तब जब दुनियाभर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
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फ्रीलैंडर कॉन्सेप्ट की खास बातें
पहले मॉडल का प्रीव्यू कॉन्सेप्ट 97 के जरिए दिखाया गया है, जिसका नाम फ्रीलैंडर के ओरिजिनल मॉडल के लॉन्च के ईयर 1997 के नाम पर रखा गया है। उम्मीद है कि प्रोडक्शन मॉडल इस कॉन्सेप्ट के काफी करीब होगा, जिसमें सिर्फ कुछ छोटे-मोटे चेंजेस देखने को मिलेगे। जैसे कि कॉन्सेप्ट में पीछे की तरफ खुलने वाले डोर की जगह रेगुलर डोर लगाए जाएंगे।
डिजाइन के मामले में इस SUV का लुक बॉक्सी और मजबूत है, जो ओरिजिनल फ्रीलैंडर के साथ-साथ डिफेंडर जैसे मॉडर्न लैंड रोवर मॉडल्स से इंस्पायर्ड है। इसकी खासियतों में अलग तरह का डायगोनल पिलर डिजाइन, पिक्सेल-स्टाइल LED लाइटिंग और बड़े स्किड प्लेट्स शामिल हैं। अंदर से नई फ्रीलैंडर SUV में 3-रो के साथ 6-सीट वाला लेआउट (2+2+2 सेटअप) मिलने की उम्मीद है, जो प्रीमियम सेगमेंट में फैमिली के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा।
इसके केबिन में पिलर-टू-पिलर डिस्प्ले सेटअप, एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन और एडवांस्ड कनेक्टिविटी फीचर्स होंगे। यह SUV क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट और हुवावेई के Qiankun ADAS सिस्टम से भी लैस है, जिसमें LiDAR का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा, इसमें पीछे की सीटों के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और जगह का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हाइट पर लगा सेंट्रल कंसोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
कंपनी 5 साल में 6 मॉडल लाएगी
फ्रीलैंडर की नई रेंज का प्रोडक्शन चीन के चांगशू (Changshu) में स्थित CJLR प्लांट में किया जाएगा। इस प्लांट में डिस्कवरी स्पोर्ट और रेंज रोवर इवोक जैसे मॉडल्स का प्रोडक्शन भी चीन के बाजार के लिए किया जाता है। फ्रीलैंडर की एक अग्रेसिव प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है, जिसके तहत अगले 5 सालों में 6 मॉडल लॉन्च करने की योजना है। इस ब्रांड का लक्ष्य लगभग हर 6 महीने में एक नया मॉडल पेश करना है। पहला प्रोडक्शन मॉडल एक मिड-साइज SUV होने की उम्मीद है, जो काफी हद तक कॉन्सेप्ट 97 पर बेस्ड होगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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