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भूल जाओ 7 सीटर! 17 सीट, डिजिटल थिएटर सिस्टम, रिवर्स कैमरा, वॉयस अलर्ट के साथ नई गाड़ी लॉन्च; जानिए कीमत

By Narendra Jijhontiya
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केबिन के अंदर भी कई चेंजेस मिलते हैं। अर्बेनिया डीलक्स में लेदरेट सीटों और मैचिंग अपहोल्स्ट्री के साथ नया इंटीरियर थीम दिया गया है। डीलक्स वर्जन को अलग दिखाने के लिए इसमें वुड-फिनिश फ्लोरिंग भी दी गई है। अब इसमें नया TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है जो गाड़ी की रियल-टाइम डिटेल और अलर्ट दिखाता है।

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फोर्स मोटर्स ने भारतीय बाजार में नई अर्बेनिया डीलक्स (Urbania Deluxe) लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम 28.7 लाख रुपए है। इस अपडेटेड प्रीमियम वैन अब ज्यादा पावरफुल डीजल इंजन, बेहतर इंटीरियर और एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ आती है। वहीं, इसमें अब कई टेक्नोलॉजी से जुड़े फीचर्स भी मिलते हैं। अर्बेनिया डीलक्स मौजूदा अर्बेनिया की जगह लेगी और प्रीमियम शेयर्ड मोबिलिटी सेगमेंट में कंपनी का स्टैंडर्ड मॉडल बनेगी। अर्बेनिया को पूरी तरह से नए मॉड्यूलर मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है।

इस वैन का इस्तेमाल टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कॉर्पोरेट ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे कमर्शियल पैसेंजर सेगमेंट में किया जाता है। इसे मुख्य रूप से प्रीमियम शेयर्ड पैसेंजर मोबिलिटी के लिए डेवलप किया गया था। नई अर्बेनिया डीलक्स थ्री व्हीलबेस ऑप्शन और 8 सीटिंग लेआउट में उपलब्ध है। कॉन्फिगरेशन के आधार पर इसमें 9+D से लेकर 16+D तक बैठने की कैपेसिटी है। इस पर 'फोर्स केयर' का सपोर्ट मिलता है, जिसमें कंपनी का i-पल्स कनेक्टेड टेलीमैटिक्स सॉल्यूशन शामिल है। फोर्स मोटर्स 5 साल / 5 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है। साथ ही, सभी सेंसर पर 3 साल की वारंटी और 3 साल की रोडसाइड असिस्टेंस भी मिल रहा है।

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अब ज्यादा पावरफुल इंजन मिलेगा
इसका एक मुख्य अपग्रेड इसके इंजन में किया गया है। अर्बेनिया डीलक्स में मर्सिडीज से लिया गया 2.6-लीटर, फोर-सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन ही दिया गया है, लेकिन इसकी पावर को बढ़ाकर 100 kW (134 hp) और टॉर्क को 350 Nm कर दिया गया है। फोर्स मोटर्स का कहना है कि बढ़ी हुई पावर का मकसद पिकअप, ड्राइव करने में आसानी और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है, जो खास तौर पर कई यात्रियों और उनके सामान को ले जाने के लिए डिजाइन की गई गाड़ी के लिए जरूरी है।

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लग्जरी इंटीरियर, डिजिटल थिएटर सिस्टम
अब बात करें अर्बेनिया डीलक्स के इंटीरियर की तो इसके केबिन के अंदर भी कई बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। अर्बेनिया डीलक्स में लेदरेट सीटों और मैचिंग अपहोल्स्ट्री के साथ नया इंटीरियर थीम दिया गया है। डीलक्स वर्जन को अलग दिखाने के लिए इसमें वुड-फिनिश फ्लोरिंग भी दी गई है। अब इसमें नया TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है जो गाड़ी की रियल-टाइम डिटेल और अलर्ट दिखाता है। इंफोटेनमेंट के लिए इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला कस्टमाइज्ड 9-इंच HD टचस्क्रीन दिया गया है। यह सिस्टम ऑनलाइन और ऑफलाइन नेविगेशन, HD रिवर्स कैमरा, वॉयस अलर्ट और हैंड्स-फ्री ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करता है। पैसेंजर्स के लिए 8-स्पीकर डिजिटल थिएटर सिस्टम (DTS) भी दिया गया है।

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सेफ्टी फीचर्स भी एडवांस्ड कर दिए
सभी सीटिंग रो में USB टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। गाड़ी में आसानी से चढ़ने और उतरने के लिए पावर-ऑपरेटेड स्लाइडिंग फुटस्टेप भी जोड़ा गया है। बाहर की तरफ, अर्बेनिया डीलक्स में नए 16-इंच एलॉय व्हील दिए हैं। फोर्स मोटर्स ने सभी पैसेंजर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखा है। सभी के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है। कंपनी का कहना है कि ये पैसेंजर कारों में इस्तेमाल होने वाली सीट बेल्ट जैसी ही हैं, जो कमर्शियल पैसेंजर गाड़ियों में पहले इस्तेमाल होने वाले साधारण सेफ्टी सिस्टम की जगह लेंगी। इसमें ड्राइवर और को-ड्राइवर एयरबैग, सभी पहियों में डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ABS और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक-फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) शामिल हैं। इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (ETDC) भी सेफ्टी के तौर पर मिलते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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