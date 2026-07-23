भूल जाओ 7 सीटर! 17 सीट, डिजिटल थिएटर सिस्टम, रिवर्स कैमरा, वॉयस अलर्ट के साथ नई गाड़ी लॉन्च; जानिए कीमत

केबिन के अंदर भी कई चेंजेस मिलते हैं। अर्बेनिया डीलक्स में लेदरेट सीटों और मैचिंग अपहोल्स्ट्री के साथ नया इंटीरियर थीम दिया गया है। डीलक्स वर्जन को अलग दिखाने के लिए इसमें वुड-फिनिश फ्लोरिंग भी दी गई है। अब इसमें नया TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है जो गाड़ी की रियल-टाइम डिटेल और अलर्ट दिखाता है।

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फोर्स मोटर्स ने भारतीय बाजार में नई अर्बेनिया डीलक्स (Urbania Deluxe) लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम 28.7 लाख रुपए है। इस अपडेटेड प्रीमियम वैन अब ज्यादा पावरफुल डीजल इंजन, बेहतर इंटीरियर और एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ आती है। वहीं, इसमें अब कई टेक्नोलॉजी से जुड़े फीचर्स भी मिलते हैं। अर्बेनिया डीलक्स मौजूदा अर्बेनिया की जगह लेगी और प्रीमियम शेयर्ड मोबिलिटी सेगमेंट में कंपनी का स्टैंडर्ड मॉडल बनेगी। अर्बेनिया को पूरी तरह से नए मॉड्यूलर मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है।

इस वैन का इस्तेमाल टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कॉर्पोरेट ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे कमर्शियल पैसेंजर सेगमेंट में किया जाता है। इसे मुख्य रूप से प्रीमियम शेयर्ड पैसेंजर मोबिलिटी के लिए डेवलप किया गया था। नई अर्बेनिया डीलक्स थ्री व्हीलबेस ऑप्शन और 8 सीटिंग लेआउट में उपलब्ध है। कॉन्फिगरेशन के आधार पर इसमें 9+D से लेकर 16+D तक बैठने की कैपेसिटी है। इस पर 'फोर्स केयर' का सपोर्ट मिलता है, जिसमें कंपनी का i-पल्स कनेक्टेड टेलीमैटिक्स सॉल्यूशन शामिल है। फोर्स मोटर्स 5 साल / 5 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है। साथ ही, सभी सेंसर पर 3 साल की वारंटी और 3 साल की रोडसाइड असिस्टेंस भी मिल रहा है।

अब ज्यादा पावरफुल इंजन मिलेगा

इसका एक मुख्य अपग्रेड इसके इंजन में किया गया है। अर्बेनिया डीलक्स में मर्सिडीज से लिया गया 2.6-लीटर, फोर-सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन ही दिया गया है, लेकिन इसकी पावर को बढ़ाकर 100 kW (134 hp) और टॉर्क को 350 Nm कर दिया गया है। फोर्स मोटर्स का कहना है कि बढ़ी हुई पावर का मकसद पिकअप, ड्राइव करने में आसानी और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है, जो खास तौर पर कई यात्रियों और उनके सामान को ले जाने के लिए डिजाइन की गई गाड़ी के लिए जरूरी है।

लग्जरी इंटीरियर, डिजिटल थिएटर सिस्टम

अब बात करें अर्बेनिया डीलक्स के इंटीरियर की तो इसके केबिन के अंदर भी कई बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। अर्बेनिया डीलक्स में लेदरेट सीटों और मैचिंग अपहोल्स्ट्री के साथ नया इंटीरियर थीम दिया गया है। डीलक्स वर्जन को अलग दिखाने के लिए इसमें वुड-फिनिश फ्लोरिंग भी दी गई है। अब इसमें नया TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है जो गाड़ी की रियल-टाइम डिटेल और अलर्ट दिखाता है। इंफोटेनमेंट के लिए इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला कस्टमाइज्ड 9-इंच HD टचस्क्रीन दिया गया है। यह सिस्टम ऑनलाइन और ऑफलाइन नेविगेशन, HD रिवर्स कैमरा, वॉयस अलर्ट और हैंड्स-फ्री ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करता है। पैसेंजर्स के लिए 8-स्पीकर डिजिटल थिएटर सिस्टम (DTS) भी दिया गया है।