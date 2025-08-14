New FASTag Annual Pass Activation Process Step By Step अपना FASTag एनुअल पास ऐसे करें एक्टिवेट, ₹3000 का इंतजाम कर फॉलो करें ये स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़New FASTag Annual Pass Activation Process Step By Step

अपना FASTag एनुअल पास ऐसे करें एक्टिवेट, ₹3000 का इंतजाम कर फॉलो करें ये स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

इस FASTag एनुअल पास की कीमत महज 3000 रुपए है। इससे सालाना 7000 रुपए की बचत होगी। केंद्र सरकार के मुताबिक, इससे हर टोल पर महज 15 रुपए ही लगेंगे। ऐसे में आप इस एनुअल पास को बनावाना चाहते हैं, तो फिर इससे जुड़ी स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेसे को यहां से फॉलो करें।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 08:22 PM
15 अगस्त 2025 से देश के अंदर FASTag एनुअल पास शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार इस पास की मदद से लोगों के आवागमन को आसान बनाना चाहती है। खास बात ये है कि इसकी कीमत महज 3000 रुपए होगी। इससे सालाना 7000 रुपए की बचत होगी। केंद्र सरकार के मुताबिक, इससे हर टोल पर महज 15 रुपए ही लगेंगे। ऐसे में आप इस एनुअल पास को बनावाना चाहते हैं, तो फिर इससे जुड़ी स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेसे को यहां से फॉलो करें।

FASTag एनुअल पास एक्टिव करने की प्रोसेस

> FASTag एनुअल पास को सिर्फ Rajmargyatra मोबाइल ऐप और NHAI पोर्टल पर जाकर एक्टिवेट करना होगा।
> इसके लिए कार ओनर को अपने व्हीकल के ऊपर लगे FASTag की एलिजिबिलिटी को वेरिफाई करना होगा।
> एक बार वेरिफिकेशन्स कम्पलीट होने के बाद आपको इसकी सालाना फीस 3000 रुपए का पमेंट करना होगा।
> आपका पेमेंट कंफर्मेशन होने के बाद 2 घंटे के अंदर ही FASTag एनुअल पास एक्टिवेट हो जाएगा।
> यह एक्टिवेशन आपके मौजूदा FASTag पर ही होगा। आपको नया FASTag खरीदने की जरूरत नहीं है।
> FASTag एनुअल पास पर पेमेंट करने से अगले 1 साल तक या फिर 200 टोल पाल करने तक की वैलिडिटी रहेगी।

ये भी पढ़ें:FASTag एनुअल पास: ₹15 में टोल पार करने वाले PASS से जुड़े सवाल और जवाब

इन छोटी-छोटी बातों का भी रखना होगा ध्यान

> FASTag व्हीकल की विंडशील्ड पर ठीक से चिपका होना चाहिए
> यह वैलिड व्हीकल रजिस्टर्ड नंबर से जुड़ा हो, ब्लैकलिस्टेड ना हो
> यह केवल केंद्र द्वारा ऑपरेटेड टोल बूथ पर ही काम करेगा
> ये राज्य सरकार व अन्य राज्य एजेंसी के टोल प्लाजा पर लागू नहीं होगा

FASTag Auto News Hindi

