नई EV पॉलिसी... इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख का इन्सेंटिव, इतने में मिल जाएगी कॉमेट और टियागो EV
दिल्ली सरकार लोगों को नई EV पॉलिसी का तोहफा देने वाली है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्युशन पर कंट्रोल करने के लिए सरकार जल्द ही नई EV पॉलिसी 2.0 लाने वाली है। इस पॉलिसी में कई शानदार प्रस्ताव दिए गए हैं। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस नई पॉलिसी में लोगों के लिए कई तरह के बेनिफिट देने वाली है।
दिल्ली सरकार राजधानी के लोगों को नई EV पॉलिसी का तोहफा देने वाली है। दरअसल, दिल्ली में बढ़ते पॉल्युशन पर कंट्रोल करने के लिए सरकार जल्द ही नई EV पॉलिसी 2.0 लाने वाली है। इस पॉलिसी में कई शानदार प्रस्ताव दिए गए हैं। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस नई पॉलिसी में लोगों के लिए कई तरह के बेनिफिट देने वाली है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को इस पॉलिसी में एक बार फिर प्रति किलोवाट 10,000 रुपए का इन्सेंटिव दिया जा सकता है।
प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों के लिए, सरकार सख्त नियमों के साथ सब्सिडी फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। एक अधिकारी ने बताया, "हम योजना बना रहे हैं कि 25 लाख रुपए से कम कीमत वाली प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों को इन्सेंटिव मिलना चाहिए।" प्रस्ताव में पहली 27,000 प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों के लिए प्रति kWh 10,000 रुपए का इन्सेंटिव देने का सुझाव दिया गया है, जो प्रति वाहन 1 लाख रुपए तक सीमित होगा। EV लोन को आसान बनाने के लिए, पॉलिसी में एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की भी सिफारिश की गई है, जिसके तहत सरकार योग्य ग्राहकों के लिए लोन के ब्याज का 5% कवर करेगी।
इस पॉलिसी के आने से यदि ग्राहकों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए तक का इन्सेंटिव मिलता है, तब टाटा टियागो EV और MG कॉमेट EV जैसी सस्ती कारों को खरीदना और भी सस्ता हो जाएगा। जैसे, टाटा टियागो EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपए है, जिस पर यदि 1 लाख रुपए तका इन्सेंटिव मिलता है तब इकी कीमत घटकर 6.99 लाख हो सकती है। इसी तरह, MG कॉमेट EV की कीमत 1 लाख रुपए के इन्सेंटिव के बाद घटकर 7.50 लाख रुपए तक हो सकती है।
ICE कार EV में बदलाने पर भी फायदा
दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में पेट्रोल और डीजल कार ओनर्स को बड़ा गिफ्ट देने वाली है। इस प्रस्ताव के तहत, सरकार पेट्रोल या डीजल कारों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेट्रोफिटिंग के लिए 50,000 रुपए का इंसेंटिव देने की योजना बना रही है। यह लाभ पहले 1,000 कारों तक सीमित होगा। रेट्रोफिटिंग का मतलब मौजूदा पेट्रोल या डीजल व्हीकल को इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से बदलकर इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना है। यह तरीका व्हीकल ओनर्स को अपनी कार रखते हुए क्लीनर टेक्नोलॉजी अपनाने की सुविधा देता है।
