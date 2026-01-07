Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़New EV Policy, Incentive of Rs 10,000 Per kWh on Electric Cars
नई EV पॉलिसी... इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख का इन्सेंटिव, इतने में मिल जाएगी कॉमेट और टियागो EV

नई EV पॉलिसी... इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख का इन्सेंटिव, इतने में मिल जाएगी कॉमेट और टियागो EV

संक्षेप:

दिल्ली सरकार लोगों को नई EV पॉलिसी का तोहफा देने वाली है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्युशन पर कंट्रोल करने के लिए सरकार जल्द ही नई EV पॉलिसी 2.0 लाने वाली है। इस पॉलिसी में कई शानदार प्रस्ताव दिए गए हैं। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस नई पॉलिसी में लोगों के लिए कई तरह के बेनिफिट देने वाली है।

Jan 07, 2026 12:10 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली सरकार राजधानी के लोगों को नई EV पॉलिसी का तोहफा देने वाली है। दरअसल, दिल्ली में बढ़ते पॉल्युशन पर कंट्रोल करने के लिए सरकार जल्द ही नई EV पॉलिसी 2.0 लाने वाली है। इस पॉलिसी में कई शानदार प्रस्ताव दिए गए हैं। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस नई पॉलिसी में लोगों के लिए कई तरह के बेनिफिट देने वाली है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को इस पॉलिसी में एक बार फिर प्रति किलोवाट 10,000 रुपए का इन्सेंटिव दिया जा सकता है।

प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों के लिए, सरकार सख्त नियमों के साथ सब्सिडी फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। एक अधिकारी ने बताया, "हम योजना बना रहे हैं कि 25 लाख रुपए से कम कीमत वाली प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों को इन्सेंटिव मिलना चाहिए।" प्रस्ताव में पहली 27,000 प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों के लिए प्रति kWh 10,000 रुपए का इन्सेंटिव देने का सुझाव दिया गया है, जो प्रति वाहन 1 लाख रुपए तक सीमित होगा। EV लोन को आसान बनाने के लिए, पॉलिसी में एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की भी सिफारिश की गई है, जिसके तहत सरकार योग्य ग्राहकों के लिए लोन के ब्याज का 5% कवर करेगी।

ये भी पढ़ें:9 महीने में 42 लाख घरों तक पहुंचे इस कंपनी के टू-व्हीलर्स, दिसंबर का टूटा रिकॉर्

इस पॉलिसी के आने से यदि ग्राहकों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए तक का इन्सेंटिव मिलता है, तब टाटा टियागो EV और MG कॉमेट EV जैसी सस्ती कारों को खरीदना और भी सस्ता हो जाएगा। जैसे, टाटा टियागो EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपए है, जिस पर यदि 1 लाख रुपए तका इन्सेंटिव मिलता है तब इकी कीमत घटकर 6.99 लाख हो सकती है। इसी तरह, MG कॉमेट EV की कीमत 1 लाख रुपए के इन्सेंटिव के बाद घटकर 7.50 लाख रुपए तक हो सकती है।

ये भी पढ़ें:नए साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट, एक झटके में ₹2 लाख सस्ती कर दी ये कार

ICE कार EV में बदलाने पर भी फायदा
दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में पेट्रोल और डीजल कार ओनर्स को बड़ा गिफ्ट देने वाली है। इस प्रस्ताव के तहत, सरकार पेट्रोल या डीजल कारों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेट्रोफिटिंग के लिए 50,000 रुपए का इंसेंटिव देने की योजना बना रही है। यह लाभ पहले 1,000 कारों तक सीमित होगा। रेट्रोफिटिंग का मतलब मौजूदा पेट्रोल या डीजल व्हीकल को इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से बदलकर इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना है। यह तरीका व्हीकल ओनर्स को अपनी कार रखते हुए क्लीनर टेक्नोलॉजी अपनाने की सुविधा देता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
