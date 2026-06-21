बड़ी फैमिली के लिए खरीदनी है नई कार? जल्द मार्केट में आ रहे ये 10 धांसू मॉडल; इनमें EV भी शामिल

भारतीय मार्केट में बड़े साइज के कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसी मांग को देखते हुए टोयोटा, मारुति सुजुकी और किया जैसी बड़ी कंपनियां आने वाले कुछ सालों में कई धांसू गाड़ियां लॉन्च करने वाली हैं।

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अगर आप अपनी बड़ी फैमिली के लिए एक नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि भारतीय मार्केट में बड़े साइज के कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसी मांग को देखते हुए टोयोटा, मारुति सुजुकी और किया जैसी बड़ी कंपनियां आने वाले कुछ सालों में कई धांसू गाड़ियां लॉन्च करने वाली हैं। इनमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारें भी मिलेंगी। आइए जानते हैं इन्हीं 10 नए मॉडलों के बारे में जो जल्द ही हमारे देश की सड़कों पर धूम मचाने आ रहे हैं।

टोयोटा हायक्रॉस हाइब्रिड टोयोटा अपनी मशहूर इनोवा क्रिस्टा को अगले साल बंद कर सकती है। इसकी जगह अब हायक्रॉस का नया और सस्ता हाइब्रिड वैरिएंट लाया जाएगा। यह मॉडल खास तौर पर टैक्सी और कमर्शियल बाजार को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसमें पहले की तरह ही 2.0-लीटर का हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जो बेहतरीन माइलेज देगा।

टोयोटा हायक्रॉस फेसलिफ्ट टोयोटा अपनी मौजूदा इनोवा हायक्रॉस को एक नया अपडेट देने वाली है। इस फेसलिफ्ट मॉडल के बाहरी लुक में थोड़े-बहुत बदलाव दिखेंगे। कार के अंदर कई नए और मॉडर्न फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही सफर को और आरामदायक बनाने के लिए इसके सस्पेंशन को सुधारा जाएगा।

मारुति इनविक्टो फेसलिफ्ट मारुति की इनविक्टो असल में टोयोटा हायक्रॉस का ही दूसरा रूप है। जैसे ही टोयोटा अपनी नई हायक्रॉस को बाजार में उतारेगी, उसके तुरंत बाद मारुति भी इनविक्टो का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर देगी। इस कार में नए कॉस्मेटिक बदलावों के साथ बढ़िया लुक और नए फीचर्स देखने को मिलेंगे।

मारुति इनविक्टो अभी मारुति इनविक्टो सिर्फ महंगे हाइब्रिड इंजन के साथ आती है। इस वजह से इसकी कीमत काफी ज्यादा है। अब मारुति इसके कुछ नए और सस्ते वैरिएंट्स लाने की तैयारी में है। इन नए मॉडलों के आने से कार की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाएगी और यह आम लोगों के बजट में आ पाएगी।

मारुति YMC इलेक्ट्रिक MPV मारुति अपनी पहली इलेक्ट्रिक MPV लाने की तैयारी में है। इसका कोडनेम 'YMC' रखा गया है। यह गाड़ी मारुति की आने वाली eVitara वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनेगी। इसमें 49kWh और 61.1kWh के दो बड़े बैटरी पैक मिल सकते हैं। इसका लुक पूरी तरह से नया और फ्यूचरिस्टिक होने वाला है।

टोयोटा YMC इलेक्ट्रिक MPV मारुति और टोयोटा की आपसी पार्टनरशिप के तहत, मारुति की इलेक्ट्रिक कार आने के बाद टोयोटा भी इसका अपना वर्जन लॉन्च करेगी। इस गाड़ी की अंदरूनी तकनीक और बैटरी तो मारुति जैसी ही होगी। लेकिन इसका बाहरी डिजाइन पूरी तरह टोयोटा की अपनी स्टाइल में होगा जो दिखने में काफी प्रीमियम लगेगा।

मारुति अर्टिगा फेसलिफ्ट कम बजट में सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति अर्टिगा को जल्द ही नया अपडेट मिलने जा रहा है। इसे साल 2026 के आखिरी महीनों या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। कार में नई डिजाइन और अच्छे फीचर्स जोड़े जाएंगे। यह कार 1.5-लीटर पेट्रोल और सीएनजी के साथ आएगी, जिसमें सीएनजी टैंक नीचे की तरफ लगा हो सकता है।

टोयोटा रूमियन फेसलिफ्ट मारुति अर्टिगा का फेसलिफ्ट आने के कुछ समय बाद टोयोटा भी अपनी 'रूमियन' का नया मॉडल लाएगी। रूमियन में भी ठीक वही सारे बदलाव और नए फीचर्स देखने को मिलेंगे जो नई अर्टिगा में दिए जाएंगे। इसके इंजन में कोई फेरबदल नहीं होगा और यह पहले की तरह शानदार माइलेज देती रहेगी।

किआ कैरेंस क्लेविस हाइब्रिड किआ मोटर्स भारत में अपनी हाइब्रिड कारों की लिस्ट बढ़ाने जा रही है। कंपनी कैरेंस क्लेविस का हाइब्रिड मॉडल साल 2029 से पहले लॉन्च कर सकती है। इसमें 1.5-लीटर का दमदार हाइब्रिड इंजन मिल सकता है जो सेल्टोस हाइब्रिड में भी आएगा। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है।