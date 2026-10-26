टाटा सफारी EV से लेकर महिंद्रा BE 07 तक, जल्द आ सकती हैं ये 5 नई इलेक्ट्रिक SUV

इंडियन मार्केट में आने वाले टाइम में कई नई इलेक्ट्रिक एसयूवी के लॉन्च होने की उम्मीद है। इनमें टाटा मोटर्स की सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन और MG मोटर की नई S5 इलेक्ट्रिक एसयूवी भी शामिल है। आइए जानते हैं डीटेल।

नई इलेक्ट्रिक एसयूनी खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। इंडियन मार्केट में आने वाले टाइम में कई नई इलेक्ट्रिक एसयूवी के लॉन्च होने की उम्मीद है। इनमें टाटा मोटर्स की सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन, MG मोटर की नई S5 इलेक्ट्रिक एसयूवी, रेनो ब्रिजर EV, JSW की iCar V23 और महिंद्रा BE 07 भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन इलेक्ट्रिक एसयूवी में हमें क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है।

टाटा सफारी EV टाटा मोटर्स सफारी ईवी टेस्टिंग के दौरान कई बार देखी जा चुकी है। इसे इसी साल किया जा सकता है। यह कंपनी की फ्लैगशिप एसयूवी और भारत में कंपनी की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी हो सकती है। फीचर्स के मामले में इसमें सिएरा ईवी जैसा ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है। बैटरी के लिए इसमें 65kWh और 75kWh के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। छोटी बैटरी के साथ करीब 538 किलोमीटर, जबकि बड़ी बैटरी के साथ लगभग 622 से 627 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलने की उम्मीद है।

MG S5 इलेक्ट्रिक SUV MG मोटर अगले साल नई S5 इलेक्ट्रिक एसयूवी ला सकती है। यह मौजूदा ZS EV की जगह लेगी। इसमें 49kWh और 64kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। बड़ी बैटरी के साथ इसकी क्लेम्ड रेंज 500 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है। यह एसयूवी मॉड्यूलर स्केलेबल प्लेटफॉर्म (MSP) पर बेस्ड है। इसके डिजाइन में मौजूदा ZS EV के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी और स्लिम लुक देखने को मिल सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 15.6-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

रेनो ब्रिजर EV रेनो की नई सब-4-मीटर एसयूवी ब्रिजर का इलेक्ट्रिक वर्जन भी जल्द एंट्री कर सकता है। ब्रिजर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इस SUV को अगले साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इसे मल्टी-एनर्जी मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है, यानी इसमें पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के ऑप्शन मिल सकते हैं। पहले इसके पेट्रोल वर्जन की मार्केट में एंट्री हो सकती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक वर्जन आ सकता है। ब्रिजर ईवी का डिजाइन पेट्रोल मॉडल जैसा हो सकता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक कार से जुड़े कुछ चेंज देखने को मिलेंगे। इसकी बैटरी कैपेसिटी, रेंज और कीमत की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

JSW iCar V23 JSW मोटर्स इस साल दिसंबर तक भारतीय बाजार में कार ब्रैंड के तौर पर एंट्री करने वाली है। इसके बाद अगले साल कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी आ सकती है। यह चीन की चेरी iCar V23 पर बेस्ड इंडियन मॉडल हो सकती है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव मिलने की संभावना है। प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए कंपनी इसके कुछ फीचर्स में बदलाव भी कर सकती है। इंटरनेशनल मॉडल में 59.93kWh और 81.76kWh बैटरी के ऑप्शन मिलते हैं। छोटी बैटरी के साथ रियर-व्हील ड्राइव सिस्टम और करीब 401 किलोमीटर की रेंज मिलती है। वहीं, बड़ी बैटरी के साथ AWD सिस्टम दिया गया है और इसकी क्लेम्ड रेंज 510 किलोमीटर तक है। इंडियन मॉडल में यही बैटरी ऑप्शन मिलेंगे या नहीं यह कन्फर्म होना अभी बाकी है।