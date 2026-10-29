मारुति ऑल्टो से ज्यादा बूट स्पेस वाला ई-स्कूटर, सिंगल चार्ज पर 150Km रेंज; 120Kg सामान आ जाएगा

पुणे स्थित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप कार्गोस के कार्गोस F9 इलेक्ट्रिक कार्गो स्कूटर की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। इसे हाल ही में सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। अपने अनोखे डिजाइन और बनावट के कारण यह सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है।

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट का अब नया दौर शुरू हो चुका है। कंपनी अब व्हीकल के डिजाइन और रेंज के साथ इसमें कई यूनिक फीचर्स भी जोड़ रही हैं। इसी वजह से कई मॉडल अब ICE टू-व्हीलर को भी चुनौती देने लगे हैं। इस सेगमेंट में अब कई नई कंपनियों और स्टार्टअप की भी एंट्री हो रही है। इन्हीं में से एक कार्गोस (Qargos) का भी है। दरअसल, ये स्टार्टअप एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्टिंग कर रही है जिसमें किसी कार की तरह 225 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलेगा।

दरअसल, पुणे स्थित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप कार्गोस के कार्गोस F9 इलेक्ट्रिक कार्गो स्कूटर की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। इसे हाल ही में सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। अपने अनोखे डिजाइन और बनावट के कारण यह सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। इसके डिजाइन को खास तौर पर कार्गो स्पेस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये स्कूटर सामान, गिफ्ट, खाना और अन्य चीजों की डिलीवरी आसान बना सकता है।

शानदार कमर्शियल टू-व्हीलर

डिजाइन के मामले में कार्गोस F9 एक बहुत ही अलग तरह तरह का स्कूटर है। यह पुणे के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप कार्गोस द्वारा बनाया गया एक खास इलेक्ट्रिक कार्गो स्कूटर है, जिसे लास्ट-माइल डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और अन्य कमर्शियल कामों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें दिखावे से ज्यादा काम पर जोर दिया गया है। इसमें राइडर की सीट के ठीक आगे 225 लीटर का स्टोरेज स्पेस दिया गया है।

ऑल्टो से भी बड़ा बूट स्पेस >> 225 लीटर का यह बूट स्पेस मारुति सुजुकी ऑल्टो जैसी कारों में मिलने वाले स्पेस से भी ज्यादा है। यह लगभग उतना ही है जितना कि मारुति एस-प्रेसो में मिलता है। राइडर कार्गो स्पेस के पीछे बैठता है। यह कार्गो स्पेस पूरी तरह से ढका हुआ है। इसके अंदर लाइट भी लगी है। इस डिजाइन की वजह से उपलब्ध जगह का पूरा इस्तेमाल हो पाता है, जिससे इसमें ज्यादा से ज्यादा सामान रखा जा सकता है।

>> कार्गोस F9 में ना सिर्फ काफी जगह है, बल्कि यह 225 लीटर के इस बूट स्पेस में लगभग 120 किलोग्राम तक का सामान भी ले जा सकता है। इस जगह का इस्तेमाल सिर्फ सामान ढोने के लिए ही नहीं, बल्कि इसे मोबाइल रेफ्रिजरेटर, मोबाइल स्टोर या अन्य कई तरह के कामों के लिए भी मॉडिफाई किया जा सकता है।