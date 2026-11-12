मार्केट में जल्द आ सकती हैं ये नई इलेक्ट्रिक कारें, 15 लाख रुपये से कम हो सकती है कीमत

अगर आप भी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार लेने का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ अपकमिंग कारों के बारे में बता रहे हैं। इन कारों की जल्द मार्केट में एंट्री हो सकती है। इस लिस्ट में मारुति और हुंडई की ईवी भी हैं।

भारतीय बाजार में 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों की रेंज लगातार बढ़ रही है। इस सेगमेंट में फिलहाल टाटा मोटर्स, JSW MG, Citroen और महिंद्रा की कई हैचबैक, कॉम्पैक्ट SUV और क्रॉसओवर मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए अब दूसरी कंपनियां भी इस सेगमेंट में अफोर्डेबल ईवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। हुंडई अगले कुछ महीनों में भारत में एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी ला सकती है। वहीं, मारुति सुजुकी भी e Vitara से छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी की मार्केट में एंट्री करा सकती है। इसके अलावा रेनो और VinFast भी अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीक्स को लॉन्च करने की तैयारी में लगी हैं। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के बारें में जो जल्द मार्केट में लॉन्च हो सकती है।

1. Hyundai Compact Electric SUV हुंडई भारत में अपनी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च कर सकती है। फिलहाल इसे HE1i कोडनेम दिया गया है। इसे क्रेटा इलेक्ट्रिक से नीचे पोजिशन किया जाएगा। कंपनी इसे E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार करेगी, जिसका इस्तेमाल ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली Hyundai Inster इलेक्ट्रिक कार में भी किया जाता है। इसे भारत में Ioniq P नाम से लाए जाने की संभावना है। इस SUV का डिजाइन ट्रेडिशनल एसयूवी जैसा होगा और इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन ईवी, महिंद्रा XUV 3XO ईवी जैसी इलेक्ट्रिक कारों से हो सकता है। इसमें ग्राहकों को दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। कंपनी पहले ही इसमें Level 2 ADAS और नए इंफोटेनमेंट इंटरफेस को कन्फर्म कर चुकी है।

2. Maruti Suzuki Fronx EV

मारुति सुजुकी ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के तौर पर e Vitara को ऑफर कर रही है। अब कंपनी इससे छोटी और किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी ला सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फ्रॉन्क्स पर बेस्ड हो सकती है। इसे Fronx EV के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें मौजूदा पेट्रोल मॉडल जैसा क्रॉसओवर डिजाइन बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और अपडेटेड केबिन मिल सकता है। पेट्रोल फ्रॉन्क्स पहले से ही कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर सेगमेंट में अपनी जगह बना चुकी है।

इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आने पर कंपनी का मुकाबला टाटा पंच ईवी जैसी गाड़ियों से हो सकता है। हालांकि, मारुति ने अभी फ्रॉन्क्स ईवी को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। कंपनी की एक इलेक्ट्रिक एमपीवी और दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी को लेकर भी चर्चाएं हैं। इलेक्ट्रिक एमपीवी को 2027 के Bharat Mobility Expo में शोकेस किया जा सकता है।

3. Renault और VinFast की किफायती इलेक्ट्रिक कारें रेनो और निसान ने फरवरी 2023 में भारत के लिए A-सेगमेंट की दो किफायती इलेक्ट्रिक कारों को लाने के प्लान का ऐलान किया था। इनका प्रोडक्शन चेन्नई प्लांट में किया जाना था। दोनों कंपनियों का टारगेट लोकल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट तैयार करके इन ईवी की कीमत को कॉम्पिटिटिव बनाए रखना था। हालांकि, इस प्रोजेक्ट को लेकर अब तक कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है।