न्यू डस्टर के रियल माइलेज की डिटेल आई सामने, इसे जान बना लेंगे खरीदने का मन; 26 जनवरी को होगी लॉन्च

जर्मनी की एक कंपनी इनटैक्स ने जर्मनी में डेसिया डस्टर के लिए टैक्सी कन्वर्जनन किट लॉन्च की है। डस्टर ऐसी गाड़ी नहीं है जिसे आमतौर पर टैक्सी एप्लीकेशन के लिए कन्वर्ट किया जाता है। हालांकि, अब यह जर्मनी में ऐसा देखने को मिला। वहीं, 22 km/l माइलेज फिगर इस डेवलपमेंट का एक अहम पहलू हो सकता है।

Tue, 2 Dec 2025 04:26 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
जर्मनी की एक कंपनी इनटैक्स (Intax) ने जर्मनी में डेसिया डस्टर (Dacia Duster) के लिए टैक्सी कन्वर्जनन किट लॉन्च की है। डस्टर ऐसी गाड़ी नहीं है जिसे आमतौर पर टैक्सी एप्लीकेशन के लिए कन्वर्ट किया जाता है। हालांकि, अब यह जर्मनी में ऐसा देखने को मिला। वहीं, 22 km/l माइलेज फिगर (फ्यूल एफिशिएंसी) इस डेवलपमेंट का एक अहम पहलू हो सकता है। बता दें कि अगले साल 26 जनवरी को भारतीय बाजार में डस्टर लॉन्च की जाएगी। ऐसे में इसके माइलेज के आंकड़े इसकी पॉपुलैरिटी का हिस्सा बन सकते हैं।

कुछ अपमार्केट और प्रीमियम गाड़ियों का इस्तेमाल पक्का टैक्सी के तौर पर किया जाता है। यह यूरोप जैसे मार्केट में काफी नॉर्मल है। यहां,मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास, स्कोडा ओक्टाविया, स्कोडा सुपर्ब, टोयोटा कैमरी, टोयोटा कोरोला, टोयोटा प्रियस, वोक्सवैगन पसाट, फोर्ड मोंडियो और दूसरी गाड़ियों का इस्तेमाल मुख्य रूप से टैक्सी एप्लीकेशन के लिए किया जाता है।

अब, जर्मनी की एक कंपनी इनटैक्स नई डेसिया डस्टर के लिए एक खास टैक्सी कन्वर्जन किट लेकर आई है। यह टैक्सी के लिए काफी अजीब चॉइस है क्योंकि ज्यादातर टैक्सियां सेडान होती हैं। उनका राइडिंग स्टांस नीचा होता है और ज्यादातर उम्र के लोगों के लिए उनमें आना-जाना आसान होता है। फिर भी बॉक्सी सिल्हूट इसे ज्यादा इंटरनल वॉल्यूम देता है, जिससे कस्टमर्स के लिए ज्यादा जगह मिलती है।

भारत में भी ऐसा ही ट्रेंड देख सकते हैं जहां प्रीमियम राइड हेलिंग एक्सपीरियंस के लिए MPVs पसंदीदा ऑप्शन बन रहे हैं। डस्टर को टैक्सी में बदलने के लिए इनटैक्स एक क्यूरेटेड किट दे रहा है जिसमें आइवरी कलर रैप (टैक्सी के लिए जर्मन स्टैंडर्ड), खास टैक्सीमीटर और ओडोमीटर, इमरजेंसी अलार्म सिस्टम, सीलिंग के लिए साइन बोर्ड और लेदर इंटीरियर फिनिश जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं।

अगर किसी गाड़ी को टैक्सी में बदला जा रहा है, तो अक्सर इसके कई कारण होंगे। नई डस्टर के मामले में कीमत सबसे बड़े फैक्टर्स में से एक है क्योंकि इसकी कीमत EUR 18,990 (लगभग 19.82 लाख रुपए) से शुरू होती है। इसका बड़ा भाई डेसिया बिगस्टर भी EUR 23,990 (लगभग 25.03 लाख रुपए) से शुरू होता है।

पावरट्रेन की बात करें तो, सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट ऑप्शन फ़ुल हाइब्रिड है जिसमें 109 bhp पावर वाला 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और 1.4 kWh का बैटरी पैक है जो 50 bhp मोटर को पावर देता है। यह पावरट्रेन 158 bhp पावर और 205 Nm टॉर्क देता है, यह ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है और 4.7L / 100 km की फ्यूल एफिशिएंसी का दावा करता है जो लगभग 22 km/l होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
