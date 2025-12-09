यूरोप मार्केट में पॉपुलर इस इलेक्ट्रिक कार की भारत में टेस्टिंग शुरू, सिंगल चार्ज पर इतना दौड़ेगी; जानिए खासियत
सिट्रोन इंडिया की सेल्स भारतीय बाजार में भले ही रफ्तार नहीं पकड़ पा रही, लेकिन कंपनी अपने मॉडल को अपडेट करने में कसर नहीं छोड़ रही। दरअसल, कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल इलेक्ट्रिक कार eC3 के नए मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी है।
इस कार का नया वर्जन वही eC3 लगता है जिसे 2023 में यूरोपियन मार्केट में पेश किया गया था। डुअल-टोन रेड और ब्लैक शेड में फिनिश किया गया, इसमें सिट्रोन का अपडेटेड ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज है। मौजूदा इंडिया-स्पेक eC3 की तुलना में यूरो-स्पेक मॉडल का आकार ज्यादा मॉडर्न है और यह इंडियन वर्जन के उलट ज्यादा मॉडर्न प्लेटफॉर्म पर बना है, जो असल में पेट्रोल C3 से लिया गया था।
एक्सटीरियर की बात करें तो यूरोपियन eC3 में 17-इंच के एलॉय व्हील, रीडिजाइन किया गया बंपर स्टाइल और एक बदला हुआ टेल-लैंप सेटअप है। यह इंडिया-स्पेक eC3 से साफ तौर पर एक बेहतर कदम है, जिसमें 15-इंच के व्हील और सिंपल बॉडी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। वहीं, इंटीरियर में यूरो-स्पेक मॉडल में रीडिजाइन किए गए डैशबोर्ड, फ्लैट-बॉटम मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ज्यादा प्रीमियम केबिन लेआउट है। इसमें वायरलेस चार्जिंग, हीटेड और फोल्डेबल ORVMs, ऑटो वाइपर और कुछ वैरिएंट में ADAS जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं।
यूरोपियन मॉडल में ओरिजिनल प्लेटफॉर्म का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया गया है, जिसे बड़े 44kWh बैटरी पैक के लिए अपडेट किया गया है। यह सेटअप 113bhp देता है, जो WLTP के हिसाब से 320km तक की रेंज देता है, जिसमें 100kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। वहीं, इंडिया-स्पेक eC3 में छोटी 29.2kWh बैटरी है जो 56bhp/143Nm मोटर के साथ आती है। हालांकि, अभी ये साफ नहीं है कि सिट्रोन इस ग्लोबल-स्पेक eC3 को इंडिया में लॉन्च करने का प्लान बना रही है, या फिर टेस्ट गाड़ी रूटीन वैलिडेशन का काम है।
