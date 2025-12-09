यूरोप मार्केट में पॉपुलर इस इलेक्ट्रिक कार की भारत में टेस्टिंग शुरू, सिंगल चार्ज पर इतना दौड़ेगी; जानिए खासियत

संक्षेप: सिट्रोन इंडिया की सेल्स भारतीय बाजार में भले ही रफ्तार नहीं पकड़ पा रही, लेकिन कंपनी अपने मॉडल को अपडेट करने में कसर नहीं छोड़ रही। दरअसल, कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल इलेक्ट्रिक कार eC3 के नए मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी है।

सिट्रोन इंडिया की सेल्स भारतीय बाजार में भले ही रफ्तार नहीं पकड़ पा रही, लेकिन कंपनी अपने मॉडल को अपडेट करने में कसर नहीं छोड़ रही। दरअसल, कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल इलेक्ट्रिक कार eC3 के नए मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी है। बेंगलुरु की सड़कों पर एक यूरो-स्पेक सिट्रोन eC3 को टेस्ट करते हुए देखा गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी इसे भारत में लॉन्च करने के लिए देख रही है। टेस्ट यूनिट पर लाल रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी थी। हालांकि, यह थोड़ा छिपा हुआ था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस कार का नया वर्जन वही eC3 लगता है जिसे 2023 में यूरोपियन मार्केट में पेश किया गया था। डुअल-टोन रेड और ब्लैक शेड में फिनिश किया गया, इसमें सिट्रोन का अपडेटेड ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज है। मौजूदा इंडिया-स्पेक eC3 की तुलना में यूरो-स्पेक मॉडल का आकार ज्यादा मॉडर्न है और यह इंडियन वर्जन के उलट ज्यादा मॉडर्न प्लेटफॉर्म पर बना है, जो असल में पेट्रोल C3 से लिया गया था।

एक्सटीरियर की बात करें तो यूरोपियन eC3 में 17-इंच के एलॉय व्हील, रीडिजाइन किया गया बंपर स्टाइल और एक बदला हुआ टेल-लैंप सेटअप है। यह इंडिया-स्पेक eC3 से साफ तौर पर एक बेहतर कदम है, जिसमें 15-इंच के व्हील और सिंपल बॉडी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। वहीं, इंटीरियर में यूरो-स्पेक मॉडल में रीडिजाइन किए गए डैशबोर्ड, फ्लैट-बॉटम मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ज्यादा प्रीमियम केबिन लेआउट है। इसमें वायरलेस चार्जिंग, हीटेड और फोल्डेबल ORVMs, ऑटो वाइपर और कुछ वैरिएंट में ADAS जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं।