Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़New Citroen eC3 Spotted Testing in India
यूरोप मार्केट में पॉपुलर इस इलेक्ट्रिक कार की भारत में टेस्टिंग शुरू, सिंगल चार्ज पर इतना दौड़ेगी; जानिए खासियत

यूरोप मार्केट में पॉपुलर इस इलेक्ट्रिक कार की भारत में टेस्टिंग शुरू, सिंगल चार्ज पर इतना दौड़ेगी; जानिए खासियत

संक्षेप:

सिट्रोन इंडिया की सेल्स भारतीय बाजार में भले ही रफ्तार नहीं पकड़ पा रही, लेकिन कंपनी अपने मॉडल को अपडेट करने में कसर नहीं छोड़ रही। दरअसल, कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल इलेक्ट्रिक कार eC3 के नए मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी है।

Dec 09, 2025 08:00 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

सिट्रोन इंडिया की सेल्स भारतीय बाजार में भले ही रफ्तार नहीं पकड़ पा रही, लेकिन कंपनी अपने मॉडल को अपडेट करने में कसर नहीं छोड़ रही। दरअसल, कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल इलेक्ट्रिक कार eC3 के नए मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी है। बेंगलुरु की सड़कों पर एक यूरो-स्पेक सिट्रोन eC3 को टेस्ट करते हुए देखा गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी इसे भारत में लॉन्च करने के लिए देख रही है। टेस्ट यूनिट पर लाल रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी थी। हालांकि, यह थोड़ा छिपा हुआ था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस कार का नया वर्जन वही eC3 लगता है जिसे 2023 में यूरोपियन मार्केट में पेश किया गया था। डुअल-टोन रेड और ब्लैक शेड में फिनिश किया गया, इसमें सिट्रोन का अपडेटेड ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज है। मौजूदा इंडिया-स्पेक eC3 की तुलना में यूरो-स्पेक मॉडल का आकार ज्यादा मॉडर्न है और यह इंडियन वर्जन के उलट ज्यादा मॉडर्न प्लेटफॉर्म पर बना है, जो असल में पेट्रोल C3 से लिया गया था।

read moreये भी पढ़ें:
कंपनी के पास बच गईं इस SUV की 2024 में तैयार यूनिट, अब दे रही बड़ा डिस्काउंट

एक्सटीरियर की बात करें तो यूरोपियन eC3 में 17-इंच के एलॉय व्हील, रीडिजाइन किया गया बंपर स्टाइल और एक बदला हुआ टेल-लैंप सेटअप है। यह इंडिया-स्पेक eC3 से साफ तौर पर एक बेहतर कदम है, जिसमें 15-इंच के व्हील और सिंपल बॉडी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। वहीं, इंटीरियर में यूरो-स्पेक मॉडल में रीडिजाइन किए गए डैशबोर्ड, फ्लैट-बॉटम मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ज्यादा प्रीमियम केबिन लेआउट है। इसमें वायरलेस चार्जिंग, हीटेड और फोल्डेबल ORVMs, ऑटो वाइपर और कुछ वैरिएंट में ADAS जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं।

read moreये भी पढ़ें:
टाटा नेक्सन खरीदने अब मचेगी लूट! हजारों के डिस्काउंट ने बना दिया इतना सस्ता

यूरोपियन मॉडल में ओरिजिनल प्लेटफॉर्म का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया गया है, जिसे बड़े 44kWh बैटरी पैक के लिए अपडेट किया गया है। यह सेटअप 113bhp देता है, जो WLTP के हिसाब से 320km तक की रेंज देता है, जिसमें 100kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। वहीं, इंडिया-स्पेक eC3 में छोटी 29.2kWh बैटरी है जो 56bhp/143Nm मोटर के साथ आती है। हालांकि, अभी ये साफ नहीं है कि सिट्रोन इस ग्लोबल-स्पेक eC3 को इंडिया में लॉन्च करने का प्लान बना रही है, या फिर टेस्ट गाड़ी रूटीन वैलिडेशन का काम है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।