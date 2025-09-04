बैंक जाकर निकाल लीजिए पैसा; ये कार कंपनी कल लॉन्च करेगी धाकड़ कूपे SUV, नए लुक के साथ मिलेंगे कई गजब फीचर्स
सिट्रोएन बेसाल्ट X (Citroen Basalt X) कल यानी कि 5 सितंबर 2025 को लॉन्च हो सकती है। इसमें बिल्कुल नया लुक और ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन (Citroen) भारत में लगातार अपने मॉडल्स को अपडेट कर रही है और इसी कड़ी में कंपनी अब नया वैरिएंट सिट्रोएन बेसाल्ट X (Citroen Basalt X) कल लॉन्च करने जा रही है। यह मौजूदा बेसाल्ट (Basalt) का स्पेशल एडिशन होगा और इसमें कई नए फीचर्स और अपडेट्स शामिल किए गए हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
क्या मिलेगा नया?
बाहर से इसमें मैट ब्लैक पेंट स्कीम मिलेगा, जो इसे और ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देता है। इसके इंटीरियर की बात करें इसके केबिन में डुअल-टोन ब्लैक थीम मिलती है। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी नया इंटरफेस दिया जाएगा। इसमें C3X जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा पुश-बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग IRVM और वायरलेस फोन मिररिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।
इंजन और परफॉर्मेंस
सिट्रोएन बेसाल्ट X (Citroen Basalt X) केवल 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश की जाएगी। इसके इंजन पावर की बात करें तो ये इंजन 108bhp की पावर और 190 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है।
बेसाल्ट X की पोजिशनिंग
सिट्रोएन बेसाल्ट X (Citroen Basalt X) एक कूपे SUV है और बजट सेगमेंट में इस स्टाइल की गाड़ियां बहुत कम हैं। इसकी लंबाई और डिजाइन इसे रायवल से बड़ा और अलग बनात हैं। उम्मीद है कि इसका दाम स्टैंडर्ड वैरिएंट से करीब 50,000 रुपये ज्यादा होगा।
सिट्रोएन बेसाल्ट (Citroen Basalt X) कंपनी की ओर से ग्राहकों को एक स्टाइलिश और फीचर-रिच अपग्रेड देने का प्रयास है। इसका स्पोर्टी मैट ब्लैक एक्सटीरियर, अपडेटेड केबिन और एडवांस टेक्नोलॉजी इसे सेगमेंट में और आकर्षक बनाएगी। अगर आप फेस्टिव सीजन में एक प्रीमियम लेकिन किफायती SUV खरीदने का सोच रहे हैं, तो बेसाल्ट X (Basalt X) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है।
