बाजार में धूम मचाने आ रही ये क्रूजर मोटरसाइकिल, 165Km प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी

Mar 26, 2026 09:55 am IST

चीनी की कंपनी CFMoto अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, कंपनी अपनी क्रूजर लाइनअप में नए मॉडल जोड़ने की प्लानिंग में है। कंपनी अपनी क्रूजर लाइनअप को एक नए और ज्यादा कैपेसिटी वाले मॉडल के साथ बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जो मौजूदा 450CL-C पर आधारित होगा।

चीनी की कंपनी CFMoto अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, कंपनी अपनी क्रूजर लाइनअप में नए मॉडल जोड़ने की प्लानिंग में है। कंपनी अपनी क्रूजर लाइनअप को एक नए और ज्यादा कैपेसिटी वाले मॉडल के साथ बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जो मौजूदा 450CL-C पर आधारित होगा। जिस मॉडल को आने वाला 550CL-C माना जा रहा है। अब इसके फोटोज और डिटेल चीनी टाइप-अप्रूवल फाइलिंग के जरिए सामने आई हैं।

हालांकि, यह ब्रांड अभी भारतीय बाजार में मौजूद नहीं है, लेकिन इससे इस बात की झलक मिलती है कि CFMoto की ओर से दुनियाभर में क्या आने वाला है। जैसा कि नाम से पता चलता है, 550CL-C मौजूदा 450CL-C से ऊपर के दर्जे का होगा, जिसमें एक बड़ा इंजन और अपडेटेड स्टाइलिंग होगी।

सूत्रों के मुताबिक, इस बाइक में 526cc का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 450CL-C के इंजन पर ही आधारित है, लेकिन इसकी क्षमता बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि इसका पावर आउटपुट लगभग 53hp होगा, जो 450CL-C के मुकाबले 12hp की एक बड़ी बढ़ोतरी होगी, और इसकी टॉप स्पीड 165kph बताई गई है।

तकनीकी तौर पर 550CL-C का कुल मिलाकर लेआउट तो वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, इसमें एक लंबा एल्युमीनियम स्विंगआर्म लगाया गया है, जिससे इसका व्हीलबेस बढ़ गया है और वज़न में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। देखने में ये बदलाव ज्यादा साफ नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि 550CL-C में एक नया डिज़ाइन किया गया हेडलैंप, घुटनों के लिए जगह वाला एक अपडेटेड फ्यूल टैंक, एक नई सीट और एक छोटा टेल सेक्शन दिया गया है।