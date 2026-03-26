बाजार में धूम मचाने आ रही ये क्रूजर मोटरसाइकिल, 165Km प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी
चीनी की कंपनी CFMoto अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, कंपनी अपनी क्रूजर लाइनअप में नए मॉडल जोड़ने की प्लानिंग में है। कंपनी अपनी क्रूजर लाइनअप को एक नए और ज्यादा कैपेसिटी वाले मॉडल के साथ बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जो मौजूदा 450CL-C पर आधारित होगा।
चीनी की कंपनी CFMoto अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, कंपनी अपनी क्रूजर लाइनअप में नए मॉडल जोड़ने की प्लानिंग में है। कंपनी अपनी क्रूजर लाइनअप को एक नए और ज्यादा कैपेसिटी वाले मॉडल के साथ बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जो मौजूदा 450CL-C पर आधारित होगा। जिस मॉडल को आने वाला 550CL-C माना जा रहा है। अब इसके फोटोज और डिटेल चीनी टाइप-अप्रूवल फाइलिंग के जरिए सामने आई हैं।
हालांकि, यह ब्रांड अभी भारतीय बाजार में मौजूद नहीं है, लेकिन इससे इस बात की झलक मिलती है कि CFMoto की ओर से दुनियाभर में क्या आने वाला है। जैसा कि नाम से पता चलता है, 550CL-C मौजूदा 450CL-C से ऊपर के दर्जे का होगा, जिसमें एक बड़ा इंजन और अपडेटेड स्टाइलिंग होगी।
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Honda X-ADV
₹ 13.51 लाख
Triumph Tiger 850 Sport
₹ 11.95 लाख
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₹ 14.4 - 16.15 लाख
BMW F900 GS
₹ 14.85 लाख
Suzuki V-Strom 800 DE
₹ 11.01 लाख
सूत्रों के मुताबिक, इस बाइक में 526cc का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 450CL-C के इंजन पर ही आधारित है, लेकिन इसकी क्षमता बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि इसका पावर आउटपुट लगभग 53hp होगा, जो 450CL-C के मुकाबले 12hp की एक बड़ी बढ़ोतरी होगी, और इसकी टॉप स्पीड 165kph बताई गई है।
तकनीकी तौर पर 550CL-C का कुल मिलाकर लेआउट तो वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, इसमें एक लंबा एल्युमीनियम स्विंगआर्म लगाया गया है, जिससे इसका व्हीलबेस बढ़ गया है और वज़न में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। देखने में ये बदलाव ज्यादा साफ नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि 550CL-C में एक नया डिज़ाइन किया गया हेडलैंप, घुटनों के लिए जगह वाला एक अपडेटेड फ्यूल टैंक, एक नई सीट और एक छोटा टेल सेक्शन दिया गया है।
यह मॉडल पहले ही टाइप-अप्रूवल डॉक्युमेंट में दिखाई दे चुका है, इसलिए इसका दुनियाभर में लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं लगता है। हालांकि, CFMoto की भारत में वापसी की समय-सीमा अभी भी साफ नहीं है। फिर भी ये भारतीय बाजार में एंट्री करती है तब इसके मॉडल का सीधा मुकाबला रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनी की प्रीमियम बाइक से हो सकता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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