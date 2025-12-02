मारुति से टाटा, किआ तक, इस महीने ये 6 नई कार होंगी लॉन्च; पहला मॉडल बाजार में आज करेगा एंट्री

संक्षेप: इस साल बाजार में कई शानदार लॉन्च भी देखने को मिले। इसमें विनफास्ट की इलेक्ट्रिक SUVs, टेस्ला मॉडल Y, महिंद्रा XEV 9S, हुंडई वेन्यू 2nd जेन, ऑल न्यू टाटा सिएरा समेत कई मॉडल शामिल रहे। ऐसे में दिसंबर में भी कई शानदार लॉन्च होने वाले हैं। इसमें मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के मॉडल भी शामिल हैं।

साल 2025 खत्म होने से पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए रिकॉर्ड बनाकर जाने वाला है। दरअसल, अक्टूबर में लागू हुए नए GST 2.0 ने ना सिर्फ कारों को सस्ता किया, बल्कि इनकी डिमांड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी भी कर दी। इतना ही नहीं, इस साल बाजार में कई शानदार लॉन्च भी देखने को मिले। इसमें विनफास्ट की इलेक्ट्रिक SUVs, टेस्ला मॉडल Y, महिंद्रा XEV 9S, हुंडई वेन्यू 2nd जेन, ऑल न्यू टाटा सिएरा समेत कई मॉडल शामिल रहे। ऐसे में दिसंबर में भी कई शानदार लॉन्च होने वाले हैं। इसमें मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के मॉडल भी शामिल हैं। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

1. मारुति सुजुकी ई विटारा (2 दिसंबर)

मारुति सुजुकी की पहली पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार ई विटारा नए EV-फोकस्ड हार्टेक्ट ई स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यह एक चार्ज पर 500 km से ज्यादा की रेंज देगी। लॉन्च के समय दो बैटरी ऑप्शन दिए जाएंगे इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक शामिल हैं। केबिन में 12.3-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, लेवल 2 ADAS फंक्शन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, सीट वेंटिलेशन और भी बहुत कुछ जैसे फीचर्स होंगे। ये चार वेरिएंट में आएगी। वहीं, इसे 2 दिसंबर यानी आज लॉन्च किया जाएगा।

2, 3. टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल (9 दिसंबर)

टाटा मोटर्स आखिरकार हैरियर और सफारी रेंज में पेट्रोल पावरट्रेन जोड़ने के लिए तैयार है। दोनों SUV में नया 1.5-लीटर चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डायरेक्ट-इंजेक्शन इंजन होगा, जिससे लगभग 168 PS और 280 Nm का टॉर्क मिलने का अनुमान है। हाइपरियन पेट्रोल मोटर 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगी। दोनों को ऑफिशियली 9 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। कुछ दिन पहले सिएरा के ICE फॉर्म में लॉन्च होने के बाद, पेट्रोल से चलने वाली हैरियर और सफारी से बहुत सारे खरीदार मिलने की उम्मीद है क्योंकि इनकी कीमत इसी तरह के डीजल वर्जन की तुलना में कम होगी।

4. नेक्स्ट-जेन किआ सेल्टोस (10 दिसंबर)

किआ की सेकंड-जेनरेशन सेल्टोस अपने इंटरनेशनल प्रीमियर के करीब है। उम्मीद है कि यह 10 दिसंबर को कोरिया में लॉन्च होगी और फिर 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च होगी। अपने डेब्यू से ही किआ की मौजूदगी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाली यह SUV अब तक के अपने सबसे बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। छिपे हुए प्रोटोटाइप में पहले ही एक सीधा चेहरा, एक नया मेश-पैटर्न ग्रिल, साफ C-शेप के DRLs और सीधे LED हेडलैंप दिख चुके हैं। इसके केबिन को नए डैश पैनल, बेहतर ग्रेड के मटीरियल के साथ फिर से तैयार कर रही है।

5. MG हेक्टर फेसलिफ्ट (मिड दिसंबर)

MG हेक्टर फेसलिफ्ट दिसंबर 2025 के दूसरे-तीसरे सप्ताह के आसपास लॉन्च हो सकती है। कंपनी इसमें कई स्टाइलिंग अपडेट के साथ कुछ नए फीचर्स पर फोकस करेगी। हेक्टर 2019 में लॉन्च हुई थी और 2023 में अपडेट हुई थी। 2025 फेसलिफ्ट के लिए 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0-लीटर डीजल के इंजन ऑप्शन बनाए रखे जाएंगे।