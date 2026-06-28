लॉन्च होने वाली हैं ये धांसू हैचबैक, सेडान और SUV, लिस्ट में मारुति की नई Baleno भी
मार्केट में नई हैचबैक, सेडान और एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें टाटा सफारी के नए वर्जन के साथ मारुति सुजुकी की बलेनो फेसलिफ्ट और स्कोडा की कार भी शामिल है। इनमें आपको मॉडर्न लुक के साथ कई शानदार फीचर और दमदार पावरट्रेन देखने को मिलेगा।
अपनी कार को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में बेहतरीन हैचबैक, सेडान और एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें टाटा सफारी के नए वर्जन के साथ मारुति सुजुकी की नई बलेनो और स्कोडा की कार भी शामिल है। इन नए प्रोडक्ट्स में आपको मॉडर्न लुक के साथ कई शानदार फीचर और दमदार पावरट्रेन देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में।
मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट
बलेनो देश की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक कारों में से एक है। इस हैचबैक को अब तगड़ा फेसलिफ्ट मिलने वाला है। बलेनो फेसलिफ्ट के टेस्ट म्यूल को कई बार सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। उम्मीद है कि इस हैचबैक में रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, बंपर और नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे। हेडलैंप्स में भी थोड़े बदलाव किए जा सकते हैं। अपडेट में मारुति मौजूदा 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को हटाकर उसकी जगह स्विफ्ट और डिजायर में मिलने वाला नया 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन दे सकती है। 3-सिलेंडर इंजन में भी मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन यह मौजूदा इंजन के मुकाबले बेहतर माइलेज देगा।
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Maruti Suzuki Baleno 2026
₹ 6.8 लाख से शुरू
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.17 लाख
Volkswagen Virtus
₹ 10.5 - 19 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 17.99 लाख
Skoda New Slavia
₹ 12 - 19 लाख
Tata Safari
₹ 13.29 - 26.4 लाख
टाटा सफारी ईवी
रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा अपनी सफारी ईवी को इस साल फेस्टिव सीजन में लॉन्च कर सकता है। सफारी ईवी का एक्सटीरियर डिजाइन ICE वर्जन जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन इसमें EV के हिसाब से कुछ बदलाव जैसे - बंद ग्रिल वाला नया फ्रंट एंड, एयरोडायनामिक व्हील्स, अपडेटेड LED टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे। यह टाटा की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। उम्मीद है कि यह ब्रैंड के ईवी पोर्टफोलियो का सबसे खासमॉडल होगा। इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री, मेमरी सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, सीट वेंटिलेशन जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिल सकते हैं। यह SUV 65 kWh और 75 kWh बैटरी-पैक ऑप्शन के साथ आ सकती है। इसकी मैक्सिमम रेंज 627 km तक की हो सकती है।
स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट
फेसलिफ्टेड स्लाविया को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इससे इसके फ्रंट फेसिया, वील्स, रियर और दूसरे डिजाइन चेंज के बारे में काफी कुछ पता चलता है। फेसलिफ्ट स्लाविया के इंटीरियर के कलर स्कीम में बदलाव होने की संभावना है। साथ ही इसमें बड़ी टचस्क्रीन, बड़ा ड्राइवर डिस्प्ले और रियर सीट के लिए मसाज फंक्शन जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं। फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले ही इंजन ऑप्शन - 1.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल और अधिक पावरफुल 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल शामिल होंगे। पहले वाले इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। जबकि, दूसरे वाले इंजन को केवल डीएसजी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ही लॉन्च किया जा सकता है।
VW वर्टस फेसलिफ्ट
फॉक्सवैगन अपनी पॉप्युलर सेडान वर्टस का फेसलिफ्ट इसी साल ला सकता है। वर्टस के फेसलिफ्टेड मॉडल को भारत में टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है। इसका ओवरऑल शेप और बॉडी पैनल काफी हद तक मौजूदा मॉडल के जैसे ही रहने की उम्मीद है। इसके बंपर और फ्रंट फेसिया में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें आपको वही 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि छोटे इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेयर किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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