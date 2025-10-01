New Car Launches and Unveils in October 2025 नई बोलेरो और थार समेत, इस महीने लॉन्च हो रही ये 6 नई कार; खरीदने से पहले फटाफट चेक करें लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़New Car Launches and Unveils in October 2025

नई बोलेरो और थार समेत, इस महीने लॉन्च हो रही ये 6 नई कार; खरीदने से पहले फटाफट चेक करें लिस्ट

अक्टूबर में कई कारों के नए मॉडल तो कई एकदम न्यू कार मार्केट में एंट्री करने वाली हैं। इस लिस्ट में महिंद्रा, निसान, स्कोडा, सिट्रोन और मिनी जैसी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं। ऐसे में आप इस महीने अपने लिए नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार इस लिस्ट को देख लेना चाहिए।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 08:04 AM
share Share
Follow Us on
नई बोलेरो और थार समेत, इस महीने लॉन्च हो रही ये 6 नई कार; खरीदने से पहले फटाफट चेक करें लिस्ट

फेस्टिव सीजन के मौके पर GST में कटौती से कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ऐसे में कई कंपनियां इस सीजन अपनी नई कार भी मार्केट में ला रही हैं। अक्टूबर में कई कारों के नए मॉडल तो कई एकदम न्यू कार मार्केट में एंट्री करने वाली हैं। इस लिस्ट में महिंद्रा, निसान, स्कोडा, सिट्रोन और मिनी जैसी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं। ऐसे में आप इस महीने अपने लिए नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार इस लिस्ट को देख लेना चाहिए।

1. 2025 महिंद्रा बोलेरो/बोलेरो नियो
महिंद्रा बोलेरो सीरीज को जल्द ही मॉडल ईयर के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। डीलरशिप से मिले फोटोज से इन SUV में बड़े बदलावों की पुष्टि हुई है। हालांकि, कीमत को लेकर ऑफिशियली टाइम लाइन का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके होने की संभावना है। बोलेरो नियो में ग्राहकों को अब नई ग्रिल, नया एयर डैम, नए एलॉय व्हील, ब्लैक और ब्राउन कलर का इंटीरियर थीम, फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री, फॉग लाइट, 10.25-इंच टचस्क्रीन यूनिट और अन्य फीचर्स मिलेंगे। इसके समान मॉडल, बोलेरो के लिए भी इसी तरह का अपडेट आने की उम्मीद है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.81 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda CB350

Honda CB350

₹ 1.83 - 2.02 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 8 - 15.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.5 - 9.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.2 - 24.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

2. 2025 महिंद्रा थार
अपडेट की गई बोलेरो रेंज के बाद, रिफ्रेश्ड थार 3-डोर भी लॉन्च होगी। हालांकि, आधिकारिक लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि महीने के शुरुआत में कीमतों का खुलासा हो जाएगा। ऑफ-रोडिंग पर फोकस्ड इस SUV में बाहरी तौर पर कई नए अपडेट के साथ-साथ सभी प्रमुख फीचर्स भी अपडेट किए जाएंगे। हाल ही में स्थानीय डीलरशिप पर पहुंची अपडेटेड थार में पहले से ही नए ग्रिल, डुअल-टोन फ्रंट और रियर बंपर, फ्रंट आर्मरेस्ट, रिवर्स पार्किंग कैमरा, कप होल्डर और अन्य कई फीचर्स में सुधार की पुष्टि हो चुकी है।

ये भी पढ़ें:₹6.84 लाख से घटकर ₹6.25 लाख की हुई डिजायर, अब ₹5 लाख के लोन पर इतनी बनेगी EMI

3. निसान C-SUV
निसान एक कॉम्पैक्ट SUV पर काम कर रही है, जिसे अगले साल की शुरुआत में देश में लॉन्च किया जाएगा। इसे भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। यह टेरानो की उत्तराधिकारी होगी। 7 अक्टूबर को भारत में इसका अनावरण किया जाएगा और इसमें नई पीढ़ी की रेनो डस्टर जैसी खूबियां होंगी। इस अपकमिंग मॉडल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन स्पाई तस्वीरों से कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं। नई निसान सी-SUV मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, एमजी एस्टर, वोक्सवैगन टाइगुन, होंडा एलिवेट और स्कोडा कुशाक को टक्कर देगी।

4. स्कोडा ऑक्टेविया RS
स्कोडा अपनी पॉपुलर परफॉर्मेंस सेडान, ऑक्टेविया RS को वापस लाकर भारतीय बाजार में 25 साल पूरे होने का जश्न मनाएगी। इस अपकमिंग कार की कीमत की घोषणा 17 अक्टूबर, 2025 को की जाएगी। चेक ऑटोमोबाइल ब्रांड के अनुसार, इस कार की केवल 100 यूनिट ही देश में आयात की जाएंगी। इस साल की शुरुआत में ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित की गई इस कार में 2.0-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा जो 261 बीएचपी और 370 एनएम जनरेट करेगा। ये 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा।

ये भी पढ़ें:नए GST से ₹5.50 लाख की हो गई पंच, अब ₹5 लाख का लोन पर इनती बनेगी EMI

5. सिट्रोन एयरक्रॉस X
C3 और बेसाल्ट के लिए 'X' वर्जन के रूप में अपडेट पेश करने के बाद, सिट्रोन जल्द ही एयरक्रॉस SUV के लिए भी ऐसा ही अपडेट पेश करेगा। हाल ही में जारी टीजर से पुष्टि हुई है कि इस मॉडल में नए फीचर्स होंगे, जबकि स्पेसिफिकेशन पुरानी कार से ही लिए जाएंगे। नई एयरक्रॉस X में नया ग्रीन पेंट ऑप्शन, ऑल-LED लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, नया अपहोल्स्ट्री, कारा AI वॉइस असिस्टेंट और 360-डिग्री कैमरा होगा।

6. मिनी कंट्रीमैन JCW
मिनी इंडिया ने 14 अक्टूबर को इसकी कीमत की घोषणा से पहले कंट्रीमैन JCW All4 की आधिकारिक तौर पर प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। इसे आधिकारिक वेबसाइट या कंपनी द्वारा देश में ऑपरेटेड 11 डीलरशिप के जरिए बुक किया जा सकता है। नई कंट्रीमैन JCW में 2.0-लीटर, फोर-सिलेंडर, टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा जो 7-स्पीड DCT यूनिट के जरिए व्हील तक पावर पहुंचाएगा। इसका पावर आउटपुट 300 बीएचपी और 400 एनएम है। दावा है कि यह 5.4 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है।

Mahindra Mahindra Bolero Mahindra Thar Roxx अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।