3 पहिए पर दौड़ेगी ये कार, पंचर होने पर जैक नहीं लगाना पड़ेगा; 1380Km की दमदार रेंज भी मिलेगी

इन गाड़ियों के साथ, कंपनी ने डिसस पी अल्ट्रा सस्पेंशन टेक्नोलॉजी और 1000V फ्लैश चार्जिंग जैसी सबसे नई टेक्नोलॉजी दिखाई है। ये सिर्फ कुछ टेक्नोलॉजी के डेमो नहीं हैं जिन्हें BYD अपने किसी कॉन्सेप्ट में दिखा रही है। बल्कि, इन्हें चीन में लॉन्च कर दिया गया है। वहीं, ग्राहक इन्हें खरीद सकते हैं।

दुनिया की नंबर-1 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी BYD को नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए जाना जाता है। इस कंपनी को सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक कारों के तौर पर भी जाना जाता है। BYD इलेक्ट्रिक कारों को गड्ढों से बचने के लिए हवा में उछलते हुए और यहां तक कि पानी पर तैरते हुए भी देखा है। अब, कंपनी ने एक बार फिर 2026 फंगचेंगबाओ बाओ 5 और बाओ 8 के फ्लैश चार्जिंग एडिशन दिखाकर अपनी इंजीनियरिंग की ताकत फिर से दिखाया है।

इन गाड़ियों के साथ, कंपनी ने डिसस पी अल्ट्रा सस्पेंशन टेक्नोलॉजी और 1000V फ्लैश चार्जिंग जैसी सबसे नई टेक्नोलॉजी दिखाई है। ये सिर्फ कुछ टेक्नोलॉजी के डेमो नहीं हैं जिन्हें BYD अपने किसी कॉन्सेप्ट में दिखा रही है। बल्कि, इन्हें चीन में लॉन्च कर दिया गया है। वहीं, ग्राहक इन्हें खरीद सकते हैं। चलिए, इनके बारे में डिटेल से जानते हैं।

BYD ने चीन में अपनी फंगचेंगबाओ बाओ 5 और बाओ 8 लाइफस्टाइल ऑफ-रोड गाड़ियों के फ्लैश चार्जिंग एडिशन लॉन्च किए हैं। जो ग्राहक अभी ऑर्डर देंगे, उन्हें कीमत में कुछ छूट भी मिल सकती है। कीमत की बात करें तो, बाओ 5 फ्लैश चार्जिंग एडिशन की शुरुआती कीमत CNY 305,800 (लगभग 43.1 लाख रुपए) है। वहीं, बाओ 8 फ्लैश चार्जिंग एडिशन की शुरुआती कीमत CNY 419,800 (करीब 59.17 लाख रुपए) है।

कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में फंगचेंगबाओ की टाई सीरीज के फ्लैश चार्जिंग एडिशन लॉन्च किए थे और अब बाओ सीरीज की बारी थी। इस तरह, फंगचेंगबाओ की चारों गाड़ियों में अब फ्लैश चार्जिंग की नई सुविधा उपलब्ध है। फ्लैश चार्जिंग से 1000V DC चार्जिंग मिलती है, जिसकी रेटिंग 10C है; यह 5 मिनट में 10% से 70% तक चार्ज हो जाती है। वहीं, 9 मिनट में 97% तक पहुंच सकती है।

1380 km की दमदार रेंज

फंगचेंगबाओ बाओ 8 फ्लैश चार्जिंग एडिशन की बैटरी की कैपेसिटी 36.8 kWh है। इसमें BYD की नई 2nd जेन ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। बाओ 8 की कुल रेंज 1380 km है, जो एक बार फ्यूल टैंक भरवाने और एक बार बैटरी पूरी तरह चार्ज करने पर मिलती है। BYD की योजना 2026 के आखिर तक पूरे देश में ऐसे 20,000 1000V वाले खास फ्लैश चार्जर लगाने की है।

दोनों अपडेटेड SUV, फंगचेंगबाओ बाओ 5 और बाओ 8 फ्लैश चार्जिंग एडिशन, BYD की सबसे नई डिसस पी अल्ट्रा सस्पेंशन टेक्नोलॉजी से लैस हैं। यह ऑफ-रोड असिस्ट टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और सड़कों पर भी काम आ सकती है। डिसस पी अल्ट्रा में 200 mm का बॉडी हाइट एडजस्टमेंट स्ट्रोक और 9 टन की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। साथ ही, इसमें फोर-व्हीकल लिफ्टिंग और निकालने की सुविधा भी है। यह सिस्टम -40 से 85 डिग्री के बीच के बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे यह पक्का होता है कि ऑफ-रोड के ज्यादातर हालात इसमें शामिल हैं।