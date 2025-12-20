कार लेने में मत करना जल्दबाजी, मारुति 5 मॉडल के साथ करेगी 2026 का आगाज! इसमें बजट कार भी शामिल

संक्षेप: कंपनी ने इस साल सिर्फ यही एक नया मॉडल लॉन्च किया। हालांकि, 2026 में उसके पिटारे से कई शानदार कार निकलने वाली हैं। इसमें इलेक्ट्रिक कारों से लेकर फ्लेक्स-फ्यूल से दौड़ने वाले मॉडल भी होंगे। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड नए साल में एक बार फिर बड़ा धमाका करने को तैयार है। दरअसल, इस साल कंपनी ने विक्टोरिस लॉन्च की थी, जिसे SUV सेगमेंट में शानदार सफलता मिली है। कंपनी ने इस साल सिर्फ यही एक नया मॉडल लॉन्च किया। हालांकि, 2026 में उसके पिटारे से कई शानदार कार निकलने वाली हैं। इसमें इलेक्ट्रिक कारों से लेकर फ्लेक्स-फ्यूल से दौड़ने वाले मॉडल भी होंगे। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

1. Maruti Suzuki e Vitara

भारत के लिए मारुति सुजुकी की पहली EV, ई विटारा का इंतजार काफी समय से था और यह आखिरकार जनवरी 2026 में बिक्री के लिए आएगी। ई विटारा का मुकाबला महिंद्रा BE 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV, विनफास्ट VF6 और टाटा कर्व EV जैसी गाड़ियों से होगा। मारुति ई विटारा को 49kWh और 61kWh बैटरी ऑप्शन के साथ पेश करेगी, दोनों ही फ्रंट-माउंटेड मोटर से जुड़े होंगे। ई विटारा की रेंज 543km बताई गई है। इस इलेक्ट्रिक मिडसाइज SUV को 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

2. Maruti Suzuki Fronx Flex Fuel

कंपनी अपनी पहली EV के अलावा, अगले साल अपना पहला फ्लेक्स-फ्यूल इंजन लॉन्च करेगी, जो फ्रोंक्स कॉम्पैक्ट SUV के बोनट के नीचे मिलेगा। हालांकि, इस इंजन की पूरी जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन इस इंजन के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि यह E85 तक के इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड के साथ कम्पैटिबल है जो 85% इथेनॉल, 15% पेट्रोल को सपोर्ट करता है। इसके इंजन के अलावा, फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल के डिजाइन और इक्विपमेंट लेवल दोनों में मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है। इसे मिड 2026 में लॉन्च किया जा सकता है।

3. Maruti Suzuki Brezza Facelift

सेकेंड जनरेशन की ब्रेजा अपने चौथे साल में प्रवेश कर रही है, मारुति सुजुकी इस कॉम्पैक्ट SUV के लिए एक फेसलिफ्ट तैयार कर रही है। ब्रेजा फेसलिफ्ट टेस्ट म्यूल्स की हाल की स्पाई तस्वीरों में डिजाइन में छोटे-मोटे बदलाव दिखे हैं, शायद विक्टोरिस जैसा ही अंडरबॉडी CNG टैंक सेटअप होगा। इंटीरियर में भी हल्के बदलाव और फीचर्स की लंबी लिस्ट की भी उम्मीद है। ब्रेजा फेसलिफ्ट में 103hp वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन होने की संभावना है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ-साथ CNG ऑप्शन भी होगा। इसे भी मिड 2026 में लाया जा सकता है।

4. Maruti Suzuki ‘YMC’ Electric MPV

मारुति सुजुकी की दूसरी EV, e Vitara के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, लेकिन इसमें MPV फॉर्म फैक्टर होगा। ‘YMC’ कोडनेम वाली यह मारुति सुजुकी की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक MPV होगी और शायद इसे अर्टिगा और XL6 के ऊपर रखा जाएगा। इसलिए, YMC का मुकाबला किआ कैरेंस क्लैविस EV से हो सकता है। e Vitara की तरह, YMC को 49kWh और 61kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया जाएगा और यह 500-550km की रेंज दे सकती है। इसे 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है।