कार लेने में मत करना जल्दबाजी, मारुति 5 मॉडल के साथ करेगी 2026 का आगाज! इसमें बजट कार भी शामिल

कार लेने में मत करना जल्दबाजी, मारुति 5 मॉडल के साथ करेगी 2026 का आगाज! इसमें बजट कार भी शामिल

संक्षेप:

कंपनी ने इस साल सिर्फ यही एक नया मॉडल लॉन्च किया। हालांकि, 2026 में उसके पिटारे से कई शानदार कार निकलने वाली हैं। इसमें इलेक्ट्रिक कारों से लेकर फ्लेक्स-फ्यूल से दौड़ने वाले मॉडल भी होंगे। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

Dec 20, 2025 10:18 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड नए साल में एक बार फिर बड़ा धमाका करने को तैयार है। दरअसल, इस साल कंपनी ने विक्टोरिस लॉन्च की थी, जिसे SUV सेगमेंट में शानदार सफलता मिली है। कंपनी ने इस साल सिर्फ यही एक नया मॉडल लॉन्च किया। हालांकि, 2026 में उसके पिटारे से कई शानदार कार निकलने वाली हैं। इसमें इलेक्ट्रिक कारों से लेकर फ्लेक्स-फ्यूल से दौड़ने वाले मॉडल भी होंगे। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

2. Maruti Suzuki Fronx Flex Fuel
कंपनी अपनी पहली EV के अलावा, अगले साल अपना पहला फ्लेक्स-फ्यूल इंजन लॉन्च करेगी, जो फ्रोंक्स कॉम्पैक्ट SUV के बोनट के नीचे मिलेगा। हालांकि, इस इंजन की पूरी जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन इस इंजन के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि यह E85 तक के इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड के साथ कम्पैटिबल है जो 85% इथेनॉल, 15% पेट्रोल को सपोर्ट करता है। इसके इंजन के अलावा, फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल के डिजाइन और इक्विपमेंट लेवल दोनों में मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है। इसे मिड 2026 में लॉन्च किया जा सकता है।

3. Maruti Suzuki Brezza Facelift
सेकेंड जनरेशन की ब्रेजा अपने चौथे साल में प्रवेश कर रही है, मारुति सुजुकी इस कॉम्पैक्ट SUV के लिए एक फेसलिफ्ट तैयार कर रही है। ब्रेजा फेसलिफ्ट टेस्ट म्यूल्स की हाल की स्पाई तस्वीरों में डिजाइन में छोटे-मोटे बदलाव दिखे हैं, शायद विक्टोरिस जैसा ही अंडरबॉडी CNG टैंक सेटअप होगा। इंटीरियर में भी हल्के बदलाव और फीचर्स की लंबी लिस्ट की भी उम्मीद है। ब्रेजा फेसलिफ्ट में 103hp वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन होने की संभावना है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ-साथ CNG ऑप्शन भी होगा। इसे भी मिड 2026 में लाया जा सकता है।

4. Maruti Suzuki ‘YMC’ Electric MPV
मारुति सुजुकी की दूसरी EV, e Vitara के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, लेकिन इसमें MPV फॉर्म फैक्टर होगा। ‘YMC’ कोडनेम वाली यह मारुति सुजुकी की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक MPV होगी और शायद इसे अर्टिगा और XL6 के ऊपर रखा जाएगा। इसलिए, YMC का मुकाबला किआ कैरेंस क्लैविस EV से हो सकता है। e Vitara की तरह, YMC को 49kWh और 61kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया जाएगा और यह 500-550km की रेंज दे सकती है। इसे 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है।

5. Maruti Suzuki eWX
भारत में इसके डिजाइन का पेटेंट दायर किया जा चुका है। इसका डिजाइन काफी हद तक पिछले साल पेश किए गए मॉडल जैसा ही होगा। सुजुकी eWX को मारुति वैगनआर का इलेक्ट्रिक मॉडल भी कहा जा रहा है। सुजुकी eWX मूल रूप से एक केई (Kei) कार होगी। यह 3,395 mm लंबी, 1,475 mm चौड़ी और 1,620 mm ऊंची होगी। फुल चार्ज पर सुजुकी eWX की रेंज 230Km तक होगी। सुजुकी eWX का प्रोफाइल बॉक्स मौजूदा वैगनआर के जैसा है। यह टोयोटा के 27PL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा, जो ग्लोबल 40PL प्लेटफॉर्म का एक सस्ता वर्जन है। सिंगल चार्ज पर 230Km की रेंज देगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
