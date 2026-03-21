लीक हो गई नई BMW X5 की तस्वीरें! डिजाइन से फीचर्स तक होंगे बड़े बदलाव; जानिए कब होगी लॉन्च
दुनियाभर में लग्जरी कारों के शौकीनों की पहली पसंद रहने वाली BMW X5 अब एक बिल्कुल नए रूप में आने वाली है। बता दें कि हाल ही में इस शानदार SUV की लॉन्च से पहले की कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं।
दुनियाभर में लग्जरी कारों के शौकीनों की पहली पसंद रहने वाली BMW X5 अब एक बिल्कुल नए रूप में आने वाली है। हाल ही में इस शानदार SUV की कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि कंपनी इसे अपनी 'नेउ क्लास' (Neue Klasse) डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार कर रही है। इसमें 1960 के दशक की क्लासिक बीएमडब्ल्यू कारों की झलक के साथ-साथ भविष्य की तकनीक का मेल दिखेगा। इस नई X5 के इस साल के अंत तक मार्केट में कदम रखने की उम्मीद है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BMW X5
₹ 93.6 लाख - 1.07 करोड़
Audi Q7
₹ 90.48 - 99.81 लाख
Audi Q8
₹ 1.17 करोड़
BMW X4
₹ 96.2 लाख
Mercedes-Benz GLE
₹ 99 लाख - 1.17 करोड़
Land Rover Range Rover Velar
₹ 87.9 लाख से शुरू
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
लीक हुई तस्वीरों के अनुसार, नई X5 की ग्रिल के किनारे अब रोशनी से चमकेंगे। इसमें पिक्सल स्टाइल के छोटे-छोटे लाइट्स लगे होंगे। इसके अलावा, कार का बंपर और अलॉय व्हील्स इसे काफी स्पोर्टी लुक देते हैं। इस बार कंपनी ने दरवाजों के हैंडल को भी छिपा दिया है जो गाड़ी को एक क्लीन और स्मूथ फिनिश देते हैं। पीछे की तरफ मुड़ी हुई एलईडी टेल लैंप्स और दो हिस्सों में खुलने वाला पिछला दरवाजा इसकी पहचान को और दमदार बनाता है।
पावरट्रेन में मिलेंगे कई ऑप्शन
अंदर की बात करें तो, इसमें एक बहुत बड़ी टचस्क्रीन और विंडशील्ड के पास पूरी चौड़ाई में फैली हुई डिस्प्ले मिल सकती है। इंजन और पावर के मामले में BMW इस बार सबको चौंकाने वाली है। नई X5 सिर्फ पेट्रोल या डीजल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कंपनी इसे हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक अवतार में भी लाएगी। इतना ही नहीं, टोयोटा के साथ मिलकर इसका एक हाइड्रोजन वैरिएंट भी तैयार किया जा रहा है। शुरुआत में इसमें 3.0-लीटर का पावरफुल टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आएगा।
कब होगी लॉन्च?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक करा साल 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक उपलब्ध हो सकती है। इलेक्ट्रिक वैरिएंट्स में दो मोटर लगी होंगी, जिससे गाड़ी को जबरदस्त पावर और ग्रिप मिलेगी। बीएमडब्ल्यू का लक्ष्य है कि वह एक ही मॉडल में हर तरह के फ्यूल ऑप्शन देकर ग्राहकों को पूरी आजादी दे। अगर आप एक ऐसी लग्जरी कार का इंतजार कर रहे हैं जो दिखने में क्लासी और टेक्नोलॉजी में आगे हो तो नई BMW X5 एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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