लीक हो गई नई BMW X5 की तस्वीरें! डिजाइन से फीचर्स तक होंगे बड़े बदलाव; जानिए कब होगी लॉन्च

Mar 21, 2026 04:51 pm IST

दुनियाभर में लग्जरी कारों के शौकीनों की पहली पसंद रहने वाली BMW X5 अब एक बिल्कुल नए रूप में आने वाली है। बता दें कि हाल ही में इस शानदार SUV की लॉन्च से पहले की कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं।

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दुनियाभर में लग्जरी कारों के शौकीनों की पहली पसंद रहने वाली BMW X5 अब एक बिल्कुल नए रूप में आने वाली है। हाल ही में इस शानदार SUV की कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि कंपनी इसे अपनी 'नेउ क्लास' (Neue Klasse) डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार कर रही है। इसमें 1960 के दशक की क्लासिक बीएमडब्ल्यू कारों की झलक के साथ-साथ भविष्य की तकनीक का मेल दिखेगा। इस नई X5 के इस साल के अंत तक मार्केट में कदम रखने की उम्मीद है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन लीक हुई तस्वीरों के अनुसार, नई X5 की ग्रिल के किनारे अब रोशनी से चमकेंगे। इसमें पिक्सल स्टाइल के छोटे-छोटे लाइट्स लगे होंगे। इसके अलावा, कार का बंपर और अलॉय व्हील्स इसे काफी स्पोर्टी लुक देते हैं। इस बार कंपनी ने दरवाजों के हैंडल को भी छिपा दिया है जो गाड़ी को एक क्लीन और स्मूथ फिनिश देते हैं। पीछे की तरफ मुड़ी हुई एलईडी टेल लैंप्स और दो हिस्सों में खुलने वाला पिछला दरवाजा इसकी पहचान को और दमदार बनाता है।

पावरट्रेन में मिलेंगे कई ऑप्शन अंदर की बात करें तो, इसमें एक बहुत बड़ी टचस्क्रीन और विंडशील्ड के पास पूरी चौड़ाई में फैली हुई डिस्प्ले मिल सकती है। इंजन और पावर के मामले में BMW इस बार सबको चौंकाने वाली है। नई X5 सिर्फ पेट्रोल या डीजल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कंपनी इसे हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक अवतार में भी लाएगी। इतना ही नहीं, टोयोटा के साथ मिलकर इसका एक हाइड्रोजन वैरिएंट भी तैयार किया जा रहा है। शुरुआत में इसमें 3.0-लीटर का पावरफुल टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आएगा।