इस कंपनी ने बना डाली गजब की कार; ये हाइड्रोडन, डीजल, पेट्रोल, हाइब्रिड, EV सभी का सपोर्ट करेगी

ये पांच अलग पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी, जो BMW कार के लिए पहली बार है। पेट्रोल और डीजल वैरिएंट इस साल के आखिर में लॉन्च के समय उपलब्ध होंगे। PHEV और BEV वर्जन 2027 की शुरुआत में लॉन्च किए जाएंगे। हाइड्रोजन ऑपरेटेड X5 बाद में आएगा। हालांकि, एक स्पेसिफिक लॉन्च लाइमलाइन का खुलासा नहीं किया है।

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BMW ने अपनी नई 5वीं जनरेशन की X5 मिड साइज की लग्जरी SUV को पेश कर दिया है। कंपनी ने इसे हाइड्रोजन पावरट्रेन के साथ अपडेट किया है। अपडेटेड X5 का सीरीज का प्रोडक्शन अगस्त 2026 में BMW ग्रुप प्लांट स्पार्टनबर्ग, साउथ कैरोलिना, USA में शुरू होगा। X5 को पहली बार 1999 में लॉन्च किया गया था। कंपनी की मार्केटिंग शब्दावली के अनुसार इसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल (SAV) के रूप में तैनात किया गया है। 5वीं जनरेशन की BMW X5 की शानदार उपस्थिति है, जिसमें एक सीधा फ्रंट डिजाइन, डबल एक्स लाइट आइकन के साथ नए DRLs और वर्टिकली ओरिएंटेड फॉर्मेट में एल्युमिनिटेड BMW किडनी ग्रिल शामिल हैं।

BMW नई X5 का एक्सटीरियर और इंटीरियर BMW नई X5 के साथ 11 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन और 21-इंच से 23-इंच तक व्हील साइज की पेशकश कर रहा है। PHEV वर्जन, BMW X5 M60e एक्सड्राइव में चार-पाइप एग्जॉस्ट सिस्टम, डबल एक्स स्टाइल में BMW एम येलो लाइट्स और 22-इंच के व्हीकल जैसी विशेष विशेषताएं हैं। M स्पोर्ट पैकेज और M स्पोर्ट पैकेज प्रो के साथ पर्सनलाइज्ड ऑप्शन उपलब्ध हैं।

पीछे की तरफ, नई X5 में कनेक्टेड फॉर्मेट में अनोखे टेल लैंप, एक लेयर्ड रूफ स्पॉइलर और एक मोटा बम्पर है। डायमेंशन की बात करें तो नई X5 4,994mm लंबी, 2,000mm चौड़ी और 1,751mm ऊंची है। इसका व्हीलबेस 3,035mm है। बूट स्पेस 655 लीटर है, जिसे पीछे की सीटों को मोड़कर 1,850 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। PHEV वर्जन में 525 से 1,680 लीटर का बूट स्पेस है।

इंटीरियर की बात करें तो नई X5 एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सुविधाओं और कस्टमाइज्ड ऑप्शन की एक रेंज प्रदान करता है। मुख्य फीचर्स में 17.9 इंच का सेंट्रल डिस्प्ले और विंडस्क्रीन पर एक फुली-वाइज डिस्प्ले शामिल है, जिसे BMW पैनोरमिक विजन नाम दिया गया है। SUV में BMW पैनोरमिक आईड्राइव और 3D हेड-अप डिस्प्ले भी है। यूजर्स ऑप्शन 14.6-इंच फुल-HD फ्रंट पैसेंजर स्क्रीन भी चुन सकते हैं।

पहली बार, BMW शानदार माहौल को बढ़ाने के लिए स्लेट जैसी इनोवेटिव और नेचुरल मटीरियल कंटेंट का उपयोग कर रहा है। सेंट्रल कंसोल और दरवाजों पर भी ग्लास एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया है। अन्य फीचर्स में दरवाजे और डैशबोर्ड पर X सिलाई और 3D बैकलिट एंबियंट लाइट स्ट्रिप के साथ एक री-डिजाइन किया गया कॉकपिट शामिल है। नई BMW X5 में एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, स्पोर्ट्स सीटें, मसाज और वेंटिलेशन फंक्शन, ऑटोमैटिक डोर और एक नया स्टीयरिंग व्हील है।

BMW नई X5 का पावरट्रेन ऑप्शन 5वीं जनरेशन की BMW X5 पांच अलग पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी, जो BMW कार के लिए पहली बार है। पेट्रोल और डीजल वैरिएंट इस साल के आखिर में लॉन्च के समय उपलब्ध होंगे। PHEV और BEV वर्जन 2027 की शुरुआत में लॉन्च किए जाएंगे। हाइड्रोजन ऑपरेटेड X5 बाद में आएगा। हालांकि, एक स्पेसिफिक लॉन्च लाइमलाइन का खुलासा नहीं किया गया है।

X5 हाइड्रोजन-बेस्ड पावरट्रेन वाली पहली BMW प्रोडक्शन कार होगी। BMW X5 40 एक्सड्राइव पेट्रोल में 3.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल 6-सिलेंडर इंजन का उपयोग किया गया है, जो 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप के साथ इंटीग्रेटेड है। यह 400 hp का पावर और 580 Nm टॉर्क जनरेट करता है। X5 40d xDrive डीजल 313 hp और 670 Nm जनरेट करता है।

BMW X5 50e एक्सड्राइव PHEV में 3.0-लीटर पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया गया है। आउटपुट 489 hp का पावर और 700 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। रेंज-टॉपिंग PHEV, X5 M60e xDrive, 612 hp और 800 Nm जनरेट करता है। X5 के दोनों PHEV वर्जन प्योर इलेक्ट्रिक मोड में 102Km तक की यात्रा कर सकते हैं। BMW X5 BEV वर्जन 141 kWh बैटरी पैक और डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स से लैस है।