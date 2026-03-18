302 km/h की रफ्तार, 10-स्टेज ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे हाईटेक फीचर; भारत में धमाल मचाने आई ये नई BMW कार
BMW ने M2 CS को ₹1.66 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने M2 का CS वर्जन भारत में पहली बार लॉन्च किया है। इसे CBU (Completely Built-Up Unit) के तौर पर बेचा जाएगा। इस कार ने एक ट्रैक पर सिर्फ 7 मिनट 25.5 सेकेंड में लैप पूरा कर रिकॉर्ड बनाया है।
भारतीय लग्जरी कार बाजार में BMW M2 CS परफॉर्मेंस का नया तूफान लेकर आई है, जिसे कंपनी ने ₹1.66 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है। यह पहली बार है, जब M2 का CS वर्जन भारत में आया है और इसे सीमित संख्या में CBU (Completely Built-Up Unit) के तौर पर बेचा जाएगा। यह कार खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो स्पीड और ड्राइविंग का असली मजा लेना चाहते हैं। इस कार ने एक ट्रैक पर सिर्फ 7 मिनट 25.5 सेकेंड में लैप पूरा कर रिकॉर्ड बनाया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BMW M4 CS
₹ 1.89 करोड़
BMW M4 Competition
₹ 1.53 करोड़
Audi SQ8
₹ 1.78 करोड़
Porsche Cayenne Coupe
₹ 1.49 - 2.01 करोड़
Mercedes-Benz AMG GLE Coupe
₹ 1.88 करोड़
Porsche Cayenne
₹ 1.39 - 1.94 करोड़
रेसिंग से इंस्पायर डिजाइन
इस कार का डिजाइन बेहद अग्रेसिव और रेसिंग से इंस्पायर है। इसमें कार्बन फाइबर का खूब इस्तेमाल किया गया है, जैसे कार्बन रूफ, बूट लिड और डिफ्यूजर, जिससे वजन कम होता है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसके अलावा, डकटेल स्पॉइलर और बड़े एयर इंटेक्स इसे और ज्यादा स्पोर्टी बनाते हैं। 19-इंच फ्रंट और 20-इंच रियर गोल्ड ब्रॉन्ज अलॉय व्हील्स इसके लुक को और खास बनाते हैं।
कैसा है इसका इंटीरियर?
इसके इंटीरियर की बात करें तो BMW M2 CS का केबिन पूरी तरह मोटरस्पोर्ट फील देता है। इसमें कार्बन बकेट सीट्स, अल्कांतारा स्टीयरिंग, मेरिनो लेदर और हाई-टेक फीचर्स जैसे BMW OS 8.5, हेड-अप डिस्प्ले और हर्मन कॉर्डों (Harman Kardon) साउंड सिस्टम मिलता है। साथ ही इसमें ट्रैक मोड, M ड्रिफ्ट एनालाइजर (Drift Analyzer) और 10-स्टेज ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं।
3.0-लीटर का इनलाइन-6 टर्बो इंजन
अब इसके असली ताकत की बात करते हैं। इस कार में 3.0-लीटर का इनलाइन-6 टर्बो इंजन मिलता है, जो 530hp की पावर और 650 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यही वजह है कि यह कार सिर्फ 3.8 सेकेंड में 0-100 किमी./घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 302 किमी./घंटा है। यह स्टैंडर्ड M2 से करीब 30 किलो हल्की भी है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है।
7 मिनट 25.5 सेकंड में पूरा किया लैप
खास बात यह है कि BMW M2 CS ने जर्मनी के मशहूर Nürburgring ट्रैक पर सिर्फ 7 मिनट 25.5 सेकेंड में लैप पूरा कर रिकॉर्ड बनाया है।
यह कार सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि एक “ड्राइविंग मशीन” है। अगर आप स्पीड, टेक्नोलॉजी और एक्सक्लूसिविटी चाहते हैं, तो यह BMW आपके लिए एक ड्रीम कार साबित हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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