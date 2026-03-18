302 km/h की रफ्तार, 10-स्टेज ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे हाईटेक फीचर; भारत में धमाल मचाने आई ये नई BMW कार

Mar 18, 2026 02:02 pm IST

BMW ने M2 CS को ₹1.66 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने M2 का CS वर्जन भारत में पहली बार लॉन्च किया है। इसे CBU (Completely Built-Up Unit) के तौर पर बेचा जाएगा। इस कार ने एक ट्रैक पर सिर्फ 7 मिनट 25.5 सेकेंड में लैप पूरा कर रिकॉर्ड बनाया है।

भारतीय लग्जरी कार बाजार में BMW M2 CS परफॉर्मेंस का नया तूफान लेकर आई है, जिसे कंपनी ने ₹1.66 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है। यह पहली बार है, जब M2 का CS वर्जन भारत में आया है और इसे सीमित संख्या में CBU (Completely Built-Up Unit) के तौर पर बेचा जाएगा। यह कार खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो स्पीड और ड्राइविंग का असली मजा लेना चाहते हैं। इस कार ने एक ट्रैक पर सिर्फ 7 मिनट 25.5 सेकेंड में लैप पूरा कर रिकॉर्ड बनाया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

रेसिंग से इंस्पायर डिजाइन

इस कार का डिजाइन बेहद अग्रेसिव और रेसिंग से इंस्पायर है। इसमें कार्बन फाइबर का खूब इस्तेमाल किया गया है, जैसे कार्बन रूफ, बूट लिड और डिफ्यूजर, जिससे वजन कम होता है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसके अलावा, डकटेल स्पॉइलर और बड़े एयर इंटेक्स इसे और ज्यादा स्पोर्टी बनाते हैं। 19-इंच फ्रंट और 20-इंच रियर गोल्ड ब्रॉन्ज अलॉय व्हील्स इसके लुक को और खास बनाते हैं।

कैसा है इसका इंटीरियर?

इसके इंटीरियर की बात करें तो BMW M2 CS का केबिन पूरी तरह मोटरस्पोर्ट फील देता है। इसमें कार्बन बकेट सीट्स, अल्कांतारा स्टीयरिंग, मेरिनो लेदर और हाई-टेक फीचर्स जैसे BMW OS 8.5, हेड-अप डिस्प्ले और हर्मन कॉर्डों (Harman Kardon) साउंड सिस्टम मिलता है। साथ ही इसमें ट्रैक मोड, M ड्रिफ्ट एनालाइजर (Drift Analyzer) और 10-स्टेज ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं।

3.0-लीटर का इनलाइन-6 टर्बो इंजन

अब इसके असली ताकत की बात करते हैं। इस कार में 3.0-लीटर का इनलाइन-6 टर्बो इंजन मिलता है, जो 530hp की पावर और 650 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यही वजह है कि यह कार सिर्फ 3.8 सेकेंड में 0-100 किमी./घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 302 किमी./घंटा है। यह स्टैंडर्ड M2 से करीब 30 किलो हल्की भी है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है।

7 मिनट 25.5 सेकंड में पूरा किया लैप

खास बात यह है कि BMW M2 CS ने जर्मनी के मशहूर Nürburgring ट्रैक पर सिर्फ 7 मिनट 25.5 सेकेंड में लैप पूरा कर रिकॉर्ड बनाया है।