एक बार चार्ज करने पर 900 किमी. तक दौड़ेगी ये ई-कार, टेस्ला मॉडल Y जैसी EV से आगे निकली; जानिए खासियत

Mar 18, 2026 11:50 pm IST

BMW ने अपनी नई जनरेशन EV BMW i3 Neue Klasse को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। ये कार न सिर्फ डिजाइन में पूरी तरह नई है, बल्कि इसकी रेंज और टेक्नोलॉजी भी इसे बाकी EVs से अलग बनाती है। ये सिंगल चार्ज में 900 किमी. की रेंज ऑफर करती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में एक बड़ा धमाका करते हुए BMW ने अपनी नई जनरेशन EV BMW i3 Neue Klasse को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। यह कार न सिर्फ डिजाइन में पूरी तरह नई है, बल्कि इसकी रेंज और टेक्नोलॉजी भी इसे बाकी EVs से अलग बनाती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

एक बार चार्ज होने पर 900 किमी. की रेंज



इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में एक बड़ा धमाका करते हुए BMW ने अपनी नई जेनरेशन EV BMW i3 Neue Klasse को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। यह कार न सिर्फ डिजाइन में पूरी तरह नई है, बल्कि इसकी रेंज और टेक्नोलॉजी भी इसे बाकी EVs से अलग बनाती है। सबसे चौंकाने वाली बात इसकी रेंज है। कंपनी के मुताबिक यह नई i3 एक बार चार्ज होने पर 900 किमी. तक चल सकती है, जो इसे सीधे टेस्ला मॉडल Y (Tesla Model Y) जैसी पॉपुलर EV से आगे ले जाती है, जिसकी रेंज करीब 500 किमी. मानी जाती है, यानी अब लंबी दूरी की टेंशन काफी हद तक खत्म हो सकती है। आइए जरा विस्तारा से इसकी खासियत जानते हैं।

ड्यूल मोटर सेटअप

परफॉर्मेंस की बात करें तो यह कार ड्यूल मोटर सेटअप के साथ आती है, जिसमें इसे ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) मिलता है। यह सेटअप करीब 463 hp की पावर और 633 Nm टॉर्क जनरेट करता है, यानी यह सिर्फ इको-फ्रेंडली ही नहीं, बल्कि जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देती है।

10 मिनट की चार्जिंग में 400 KM की रेंज

चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी इस कार की सबसे बड़ी खासियत है। 800-वोल्ट आर्किटेक्चर की वजह से यह EV सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में 400 किमी. तक की रेंज दे सकती है, यानी लंबी यात्रा के दौरान बार-बार रुकने की जरूरत काफी कम हो जाएगी।

डिजाइन कैसी है?

डिजाइन की बात करें तो i3 Neue Klasse में BMW का नया 2.5-बॉक्स डिजाइन देखने को मिलता है, जिसमें लंबा व्हीलबेस और स्लिम लुक इसे बेहद मॉडर्न बनाता है। वहीं, इंटीरियर का केबिन पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक है। इसमें पैनोरमक विजन डिस्प्ले, 17.9-इंच टचस्क्रीन और 3D हेड-अप डिस्प्ले जैसी हाईटेक फीचर्स इसे प्रीमियम फील देते हैं।