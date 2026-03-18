एक बार चार्ज करने पर 900 किमी. तक दौड़ेगी ये ई-कार, टेस्ला मॉडल Y जैसी EV से आगे निकली; जानिए खासियत
BMW ने अपनी नई जनरेशन EV BMW i3 Neue Klasse को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। ये कार न सिर्फ डिजाइन में पूरी तरह नई है, बल्कि इसकी रेंज और टेक्नोलॉजी भी इसे बाकी EVs से अलग बनाती है। ये सिंगल चार्ज में 900 किमी. की रेंज ऑफर करती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में एक बड़ा धमाका करते हुए BMW ने अपनी नई जनरेशन EV BMW i3 Neue Klasse को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। यह कार न सिर्फ डिजाइन में पूरी तरह नई है, बल्कि इसकी रेंज और टेक्नोलॉजी भी इसे बाकी EVs से अलग बनाती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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Tesla Model Y
₹ 59.89 - 67.89 लाख
BMW i7
₹ 2.05 - 2.58 करोड़
BMW iX
₹ 1.21 - 1.4 करोड़
BMW i4
₹ 72.5 - 77.5 लाख
एक बार चार्ज होने पर 900 किमी. की रेंज
इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में एक बड़ा धमाका करते हुए BMW ने अपनी नई जेनरेशन EV BMW i3 Neue Klasse को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। यह कार न सिर्फ डिजाइन में पूरी तरह नई है, बल्कि इसकी रेंज और टेक्नोलॉजी भी इसे बाकी EVs से अलग बनाती है। सबसे चौंकाने वाली बात इसकी रेंज है। कंपनी के मुताबिक यह नई i3 एक बार चार्ज होने पर 900 किमी. तक चल सकती है, जो इसे सीधे टेस्ला मॉडल Y (Tesla Model Y) जैसी पॉपुलर EV से आगे ले जाती है, जिसकी रेंज करीब 500 किमी. मानी जाती है, यानी अब लंबी दूरी की टेंशन काफी हद तक खत्म हो सकती है। आइए जरा विस्तारा से इसकी खासियत जानते हैं।
ड्यूल मोटर सेटअप
परफॉर्मेंस की बात करें तो यह कार ड्यूल मोटर सेटअप के साथ आती है, जिसमें इसे ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) मिलता है। यह सेटअप करीब 463 hp की पावर और 633 Nm टॉर्क जनरेट करता है, यानी यह सिर्फ इको-फ्रेंडली ही नहीं, बल्कि जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देती है।
10 मिनट की चार्जिंग में 400 KM की रेंज
चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी इस कार की सबसे बड़ी खासियत है। 800-वोल्ट आर्किटेक्चर की वजह से यह EV सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में 400 किमी. तक की रेंज दे सकती है, यानी लंबी यात्रा के दौरान बार-बार रुकने की जरूरत काफी कम हो जाएगी।
डिजाइन कैसी है?
डिजाइन की बात करें तो i3 Neue Klasse में BMW का नया 2.5-बॉक्स डिजाइन देखने को मिलता है, जिसमें लंबा व्हीलबेस और स्लिम लुक इसे बेहद मॉडर्न बनाता है। वहीं, इंटीरियर का केबिन पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक है। इसमें पैनोरमक विजन डिस्प्ले, 17.9-इंच टचस्क्रीन और 3D हेड-अप डिस्प्ले जैसी हाईटेक फीचर्स इसे प्रीमियम फील देते हैं।
BMW i3 Neue Klasse सिर्फ एक नई कार नहीं, बल्कि EV की दुनिया में एक बड़ा बदलाव है। इसकी लंबी रेंज, फास्ट चार्जिंग और दमदार परफॉर्मेंस इसे आने वाले समय की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक कारों में से एक बना सकती है। 🚗⚡
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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