बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर पल्सर रेंज को अपडेट करने का सिलसिला जारी रखा है। इसी कड़ी में कंपनी ने अपनी फुली फेयर्ड बाइक बजाज पल्सर RS200 को नए अपडेट के साथ लॉन्च कर दिया है।

बड़े बदलाव के साथ लॉन्च हुई नई बजाज पल्सर RS200

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Bajaj Pulsar RS200

बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर पल्सर रेंज को अपडेट करने का सिलसिला जारी रखा है। इसी कड़ी में कंपनी ने अपनी फुली फेयर्ड बाइक बजाज पल्सर RS200 को नए अपडेट के साथ लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में 1,98,441 रुपये रखी गई है। नए मॉडल में पहले के मुकाबले ज्यादा पावर के साथ कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें अब राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्पोर्ट्स शिफ्टर जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, बाइक में USD फ्रंट फोर्क्स, नया TFT डिस्प्ले और गूगल मैप्स मिररिंग की सुविधा भी दी गई है। आइए जानते हैं नई पल्सर RS200 में क्या कुछ खास है।

पहले से ज्यादा पावरफुल हुआ इंजन नई पल्सर RS200 में इंजन को भी अपडेट किया गया है। अब इसका इंजन 25.5bhp की अधिकतम पावर जनरेट करता है। जबकि पुराने मॉडल में यह आंकड़ा 24.5bhp था। यानी बाइक पहले के मुकाबले 1bhp ज्यादा पावरफुल हो गई है। इसके साथ ही कंपनी ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी (ETB) दी है। इसकी मदद से बाइक में कई राइडिंग मोड मिलते हैं। इससे राइडर अपनी जरूरत और सड़क की स्थिति के हिसाब से बाइक चला सकेंगे।

अब मिलेंगे USD फ्रंट फोर्क्स नई पल्सर RS200 में सस्पेंशन को भी अपडेट किया गया है। इसमें पहले मिलने वाले टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स की जगह अब 37mm के USD फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं। यह बाइक के हार्डवेयर में बड़ा बदलाव है। इसके अलावा, कंपनी ने बाइक के पिछले पहिये में 140/70-R17 रेडियल टायर दिया है। इससे पहले इसके पिछले पहिये में 150-सेक्शन टायर मिलने की चर्चा थी, लेकिन कंपनी ने 140-सेक्शन रेडियल टायर की पुष्टि की है।

5-इंच TFT डिस्प्ले के साथ गूगल मैप्स नई पल्सर RS200 में अब पुराने कलर LCD डिस्प्ले की जगह 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत गूगल मैप्स मिररिंग है। यानी राइडर बाइक की स्क्रीन पर ही नेविगेशन की जानकारी देख सकेंगे। इसके अलावा, बाइक में एडजस्टेबल लीवर, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और हैजर्ड स्विच भी दिया गया है। वहीं, USB पोर्ट से मोबाइल जैसे डिवाइस चार्ज किए जा सकेंगे।