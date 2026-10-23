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मार्केट में लॉन्च हुई नई बजाज पल्सर NS200, मिलेंगे कई नए और धांसू फीचर्स; इतनी है कीमत

By Ashutosh Kumar
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बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर बाइक पल्सर NS200 को नए फीचर्स और तकनीक के साथ अपडेट कर दिया है। कंपनी ने इसमें नया 5-इंच TFT डिस्प्ले, गूगल मैप्स मिररिंग और राइड मोड्स जैसे फीचर्स जोड़े हैं।

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बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर बाइक पल्सर NS200 को नए फीचर्स और तकनीक के साथ अपडेट कर दिया है। कंपनी ने इसमें नया 5-इंच TFT डिस्प्ले, गूगल मैप्स मिररिंग और राइड मोड्स जैसे फीचर्स जोड़े हैं। इसके अलावा, बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, स्पोर्ट्स शिफ्टर और USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। अपडेट के बाद इसकी पावर भी 24.5bhp से बढ़कर 25.5bhp हो गई है। कंपनी ने नई पल्सर NS200 की एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में 1,60,374 रुपये रखी है। आइए जानते हैं बाइक की सारी डिटेल्स को विस्तार से।

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मिलेगा नया TFT डिस्प्ले

नई बजाज पल्सर NS200 में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में हुआ है। कंपनी ने पुराने LCD डिस्प्ले की जगह नया 5-इंच TFT डिस्प्ले दिया है। इसमें गूगल मैप्स मिररिंग की सुविधा मिलती है, जिससे राइडर को रास्ते की जानकारी देखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, बाइक में ETB यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल तकनीक दी गई है, जो राइड मोड्स को सपोर्ट करती है। कंपनी ने इसमें स्पोर्ट्स शिफ्टर भी जोड़ा है। इन बदलावों से राइडर को बाइक चलाते समय ज्यादा कंट्रोल और सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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अब ज्यादा पावरफुल हुई बाइक

पल्सर NS200 में पहले की तरह 199.5cc का सिंगल-सिलेंडर, 4-वाल्व, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। हालांकि, अपडेट के बाद इसकी पावर 24.5bhp से बढ़कर 25.5bhp हो गई है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। बाइक में कंपनी का पेरिमीटर फ्रेम भी पहले की तरह बरकरार रखा गया है। यह फ्रेम बाइक को मजबूती और बेहतर हैंडलिंग देने में मदद करता है। बजाज ने इस अपडेट में बाइक के स्पोर्टी अंदाज को बनाए रखते हुए इसके परफॉर्मेंस और तकनीक पर खास ध्यान दिया है।

हार्डवेयर में भी हुए बदलाव

नई पल्सर NS200 में ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। यह फिसलन वाली सड़क पर टायर की पकड़ बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, इसमें पैनिक ब्रेक अलर्ट, हैजार्ड स्विच और एडजस्टेबल लीवर भी मिलते हैं। हार्डवेयर की बात करें तो बाइक के फ्रंट में पहले के 33mm USD फोर्क्स की जगह मोटे 37mm USD फोर्क्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ अब 130/70-R17 रेडियल टायर मिलता है। इन बदलावों से बाइक की स्थिरता और राइडिंग अनुभव बेहतर होने की उम्मीद है। इसमें USB टाइप-C पोर्ट भी दिया गया है।

नई पल्सर NS200 की कीमत

बजाज पल्सर NS200 के अपडेटेड मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में 1,60,374 रुपये है। कंपनी के टू-व्हीलर बिजनेस यूनिट के चीफ बिजनेस ऑफिसर सारंग कानेड के अनुसार , पल्सर में परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ ज्यादा पावर नहीं, बल्कि उस पावर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का भरोसा भी है। नए फीचर्स के जरिए कंपनी बाइक को राइडर की बदलती जरूरतों के हिसाब से बेहतर बनाना चाहती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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