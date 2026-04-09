बजाज लाया नई Pulsar 180, बहुत कुछ है खास, कीमत अपाचे RTR 180 से 4 हजार रुपये कम
नई पल्सर 180 लॉन्च हो गई है। यह इसमें सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है। बाइक का कर्ब वेट 156 किलोग्राम और ग्राउंड क्लीयरेंस 165mm है। इसकी कीमत काफी एक्साइटिंग है और यह अपाचे RTR 180 से सस्ती भी है।
पल्सर फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। बजाज ने अपनी नई Pulsar 180 को लॉन्च किया है। इसकी कीमत 1.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। कंपनी ने 180 को साल 2022 में डिस्कंटिन्यू किया था। अब इसे पल्सर 150 और 220F के बीच की खाली जगह को पूरा करने के लिए फिर से लॉन्च किया गया है। पल्सर 180 का इंजन 17hp और 15Nm का टॉर्क ऑफर करता है। बाइक का वेट 156kg और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर की है। आइए डीटेल में जानते हैं नई बजाज पल्सर 180 में कंपनी क्या कुछ खास ऑफर कर रही है।
178.6 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन
पल्सर 180 में 178.6 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है। यह इंजन 8,500 आरपीएम पर 17 हॉर्सपावर और 6,500 आरपीएम पर 15 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। इसकी मैक्सिमम पावर 2022 में डिस्कंटिन्यू हुए मॉडल जैसी ही है। हालांकि, टॉर्क में 0.8 एनएम का इजाफा हुआ है। यह पल्सर 150 से 3 हॉर्सपावर और 1.75 एनएम अधिक टॉर्क जेनरेट करता है।
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TVS Apache RTR 180
₹ 1.25 - 1.28 लाख
TVS Apache RTR 310
₹ 2.21 - 2.87 लाख
TVS Apache RTR 160
₹ 1.12 - 1.27 लाख
TVS Apache RTR 160 4V
₹ 1.19 - 1.37 लाख
TVS Apache RTR 200 4V
₹ 1.42 - 1.5 लाख
टेलीस्कोपिक फोर्क और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सेटअप
ब्रेकिंग के लिए इसमें 280mm का फ्रंट डिस्क और 230mm का रियर डिस्क दिया गया है। बाइक ABS के साथ आती है। क्लासिक पल्सर रेंज की तरह ही, 180 में भी टेलीस्कोपिक फोर्क और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सेटअप मिलता है। इसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी यानी फ्यूल टैंक 15 लीटर का है। बाइक का कर्ब वेट 156 किलोग्राम और ग्राउंड क्लीयरेंस 165mm है। इसमें दोनों तरफ 17 इंच के वील लगे हैं, जिन पर 90/120 सेक्शन (फ्रंट/रियर) के ट्यूबलेस टायर हैं।
टीवीएस अपाचे RTR 180 से 4 हजार रुपये सस्ती
पल्सर 150 को हाल ही में नई एलईडी हेडलाइट और नेगेटिव एलसीडी डैश के साथ अपडेट किया गया था। खास बात है कि ये सभी अपडेट पल्सर 180 में भी ऑफर किए जा रहे हैं। यह सिंगल वेरिएंट में 5 कलर ऑप्शन- ब्लैक-गोल्ड, ब्लैक-ब्लू, ब्लैक-ग्रे, ब्लैक-रेड और व्हाइट में उपलब्ध है। बताते चलें कि 1.22 लाख रुपये के प्राइसटैग के साथ यह पल्सर 150 से 12 हजार रुपये महंगी है। वहीं, इसके सीधे कॉम्पिटीटर यानी टीवीएस अपाचे RTR 180 के मुकाबले इसकी कीमत 4 हजार रुपये कम है।
अपडेटेड डॉमिनार 350 भी हुई लॉन्च
बजाज ने अपनी अपडेटेड डॉमिनार 350 को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 1,99,998 रुपये है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इसमें जो इंजन ऑफर कर रही है, वह 39 PS की पावर और 33.2Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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