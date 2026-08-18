लॉन्च से पहले लीक हुई नई पल्सर 125, नया इंजन और स्पोर्टी लुक मचाएगा तहलका! जानिए कब होगी लॉन्च
भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में बजाज पल्सर का नाम ही काफी है। अब कंपनी अपनी सबसे पॉपुलर और एंट्री-लेवल बाइक बजाज पल्सर 125 का नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है।
भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में बजाज पल्सर का नाम ही काफी है। अगर आप भी पल्सर सीरीज की बाइक्स के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कंपनी अपनी सबसे पॉपुलर और एंट्री-लेवल बाइक बजाज पल्सर 125 का नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। हाल ही में इस नई पल्सर 125 को बिना किसी कवर या छिपे हुए डीलरशिप यार्ड में देखा गया है। पिछले हफ्ते ही बजाज ने सेगमेंट की सबसे पावरफुल पल्सर N160 SS बाजार में उतारी थी। अब कंपनी आने वाले कुछ महीनों में कई नए पल्सर मॉडल्स लॉन्च करने का प्लान बना रही है। इसमें यह नई 125cc बाइक भी शामिल होगी।
मिलेगा धांसू TFT कंसोल
डीलर यार्ड में लीक हुई तस्वीरों से साफ हुआ है कि नई पल्सर 125 के टॉप वैरिएंट में बिल्कुल नया TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। यह स्क्रीन आकार में काफी बड़ी, ब्राइट और साफ़ दिखने वाली है। इसके डिस्प्ले में बीचों-बीच डिजिटल रेव बार दिया गया है, जिसके साथ स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज भी दिए गए हैं। इसमें 'रोड' राइडिंग मोड का ऑप्शन भी नजर आया है। इसके अलावा, इस नए डिस्प्ले में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल और एसएमएस अलर्ट के साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे कई स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं।
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नए फ्रेम के साथ बिल्कुल ताजा लुक
लुक और डिजाइन के मामले में नई पल्सर 125 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। हालांकि, फिर भी इसमें पल्सर की वही पुरानी और जानी-पहचानी झलक बरकरार रखी गई है। इस नई बाइक को एक नए ट्यूबलर स्टील फ्रेम पर तैयार किया गया है, जिसमें इंजन एक स्ट्रेस्ड मेंबर के रूप में काम करता है। बाइक के बॉडीवर्क को भी पूरी तरह से रिडिजाइन किया गया है। इसके अलावा बाइक में ऑल-एलईडी लाइटिंग, हैजार्ड लैंप्स, स्प्लिट सीट्स और दमदार ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, जो इसे बेहद एग्रेसिव और स्पोर्टी लुक देते हैं।
नया इंजन और बेहतर परफॉर्मेंस
तस्वीरों से इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी इस बार बिल्कुल नए इंजन के साथ आ रही है। इसके रीशेप्ड केसिंग, री-रूटेड एग्जॉस्ट हेडर और पहले से ज्यादा बल्की एग्जॉस्ट पाइप इसके बड़े बदलावों की गवाही देते हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए इंजन के साथ बाइक की पावर और परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा बेहतर होगी। इसके साथ ही, कंपनी ने इसके एनवीएच (NVH) लेवल्स यानी कंपन और आवाज में सुधार किया है, जिससे राइडिंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो जाएगा।
सस्पेंशन और लॉन्च डिटेल्स
बाइक के सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। हालांकि, बजाज की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया गया है। जिस तरह से इसे डीलरशिप्स पर देखा जा रहा है, उससे साफ है कि इसका ऑफिशियल डेब्यू अब ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप एक बजट-फ्रेंडली, स्पोर्टी और लेटेस्ट फीचर्स वाली 125cc बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं, तो नई बजाज पल्सर 125 आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है।
(फोटो क्रेडिट- YPS Bikers/Youtube)
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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