जिस ई-स्कूटर को बीते साल 2.70 लाख लोगों ने खरीदा, 14 जनवरी को उसका नया और सस्ता मॉडल लॉन्च होगा
देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगगेंट में अपनी अलग पहचान बना चुकी बजाज ऑटो नए साल में ग्राहकों को अपना पहला सरप्राइज देने को तैयार है। दरअसल, कंपनी अपने पॉपुलर चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया मॉडल 14 जनवरी को लॉन्च करने वाली है। इसमें एक नई टेललाइट मिलेगी और दूसरे चेंजेस के साथ-साथ इसका ओवरऑल डिजाइन भी रिफ्रेश होने की उम्मीद है। चेतक अब 21% मार्केट शेयर के साथ EV स्कूटर मार्केट में एक मजबूत दावेदार बन चुका है।
कंपनी ने इवाइट भेजना शुरू किया
दरअसल, बजाज ने एक इनवाइट भेजा है जिसमें कहा गया है कि वह 14 जनवरी को एक नया मॉडल लॉन्च करेगा। इनवाइट में एक नई टेल-लाइट डिजाइन की इमेज दिखाई गई है जो मौजूदा स्प्लिट LED टेल-लाइट सेटअप से काफी अलग है, जिसमें बीच में चेतक बैज और दोनों तरफ वर्टिकल टेल-लाइट्स हैं। इस नए डिजाइन में दोनों सिरों पर इंडिकेटर्स के साथ एक हॉरिजॉन्टल LED टेल-लाइट और उसके ऊपर चेतक ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया गया है।
इस बात की उम्मीद है कि नया मॉडल मौजूदा चेतक रेंज की खूबियों पर बेस्ड होगा, जो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बजाज ने 2025 में चेतक की 2.70 लाख से कुछ कम यूनिट्स बेचीं, जिससे उसे 21% का मार्केट शेयर मिला। कंपनी ने पहली बार 2 लाख सालाना बिक्री का मील का पत्थर पार किया, इसके बावजूद कि जुलाई-अगस्त में जरूरी रेयर-अर्थ मैग्नेट के लिए सप्लाई चेन की दिक्कतों के कारण प्रोडक्शन प्रभावित हुआ था।
अभी चेतक में 2 बैटरी ऑप्शन
अभी चेतक रेंज दो बैटरी पैक ऑप्शन 3kWh और 3.5kWh में आती है। इन्हें दो सीरीज 3001 और 35 में बांटा गया है। 35 सीरीज में तीन सब-वैरिएंट 3501, 3502 और 3503 शामिल हैं। बेस 3001 और 3503 वैरिएंट में एक जैसे फीचर्स मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ नेगेटिव LCD डैश मिलते हैं। वहीं, हायर वैरिएंट्स की बात करें तो, 3501 और 3502 में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स हैं, जिसमें ऐप कनेक्टिविटी के साथ TFT डैश (जो टॉप 3501 में एक टचस्क्रीन यूनिट है) शामिल है। चेतक रेंज की कीमत फिलहाल 3001 के लिए एक्स-शोरूम कीमत 99,500 रुपए से शुरू होती है, जो 3501 वैरिएंट के लिए 1.22 लाख रुपए तक जाती है। उम्मीद है कि नया मॉडल ज्यादा अफॉर्डेबल होगा।
