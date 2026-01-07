नई Bajaj Chetak EV की लॉन्च डेट कंफर्म! 14 जनवरी को होगी एंट्री, नए LED टेललाइट्स का टीज़र जारी

संक्षेप: नई बजाज चेतक ईवी (Bajaj Chetak EV) की लॉन्चिंग डेट कंफर्म हो गई है। ये ईवी 14 जनवरी 2026 को लॉन्च होने वाली है। इस ईवी को नई LED टेललाइट्स के साथ टीज किया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक ईवी (Chetak EV) के नए जेनरेशन मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसके नए डिजाइन वाले LED टेललाइट्स का टीजर जारी कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि नई बजाज चेतक ईवी (Bajaj Chetak EV) से 14 जनवरी 2026 को पर्दा उठने वाला है। भारत में पहले से ही बजाज चेतक (Bajaj Chetak) इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है और अब नए अवतार के साथ कंपनी TVS iQube, Ola S1 और एथर रिज्टा (Ather Rizta) जैसी फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है।

टीजर से क्या-क्या हुआ खुलासा?

बजाज (Bajaj) द्वारा जारी किए गए टीजर में न्यू चेतक ईवी (Chetak EV) के रियर LED टेललाइट्स को दिखाया गया है। यह डिजाइन मौजूदा चेतक (Chetak) से बिल्कुल अलग है। इसमें न्यू W-शेप LED टेललाइट्स दी गई हैं। इसमें टेललाइट यूनिट में ही इंटीग्रेटेड LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसमें ऊपर की ओर दिया गया चेतक (Chetak) बैज, ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक मिलता है। स्पाई तस्वीरों में यह भी सामने आया था कि नई चेतक (Chetak) में नया LED हेडलैंप डिजाइन देखने को मिलेगा, जिसमें चेतक (Chetak) लेटरिंग दी जा सकती है।

स्पाई शॉट्स से मिले बड़े संकेत

कुछ महीने पहले टेस्टिंग के दौरान देखी गई बजाज चेतक ईवी (Bajaj Chetak EV) की तस्वीरें अब टीजर से काफी हद तक मेल खा रही हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि स्कूटर का आइकॉनिक चेतक शेप बरकरार रहेगा। इसके रियर में टायर हगर दिया जा सकता है। इसमें नए और पतले ORVM स्टॉक्स, डिजाइन में हल्का लेकिन स्मार्ट अपडेट देखने को मिलता है।

बैटरी, रेंज और फीचर्स

बजाज चेतक (Bajaj Chetak) दो सीरीज में आती है। इसमें 30 सीरीज में 3.0 kWh का बैटरी पैक मिलता है। वहीं, इसके 35 सीरीज में 3.5 kWh का बैटरी (ज्यादा रेंज के साथ) पैक मिलता है। न्यू चेतक ईवी (Chetak EV) में भी इन्हीं बैटरी ऑप्शन्स के अपडेटेड वर्जन मिलने की उम्मीद है।

संभावित फीचर्स

इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसके टॉप वैरिएंट्स में TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। इसके बेस वैरिएंट्स में LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर कनेक्टेड फीचर्स, ज्यादा प्रैक्टिकल फैमिली-फ्रेंडली सेटअप मिलता है।

