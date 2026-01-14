Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़New Bajaj Chetak C25 Launched In India at Rs 91,399, Offers 113 Km Range
मार्केट में तहलका मचाने आई नई बजाज चेतक C25, सिंगल चार्ज में 113 KM तक दौड़ जाएगी; कीमत बस इतनी

मार्केट में तहलका मचाने आई नई बजाज चेतक C25, सिंगल चार्ज में 113 KM तक दौड़ जाएगी; कीमत बस इतनी

संक्षेप:

मार्केट में नई बजाज चेतक C25 (Bajaj Chetak C25) लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत 91,399 रुपये (एक्स-शोरूम) है। वहीं, इसकी रेंज 113 KM की है। 

Jan 14, 2026 09:24 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइन-अप को और मजबूत करते हुए नई Bajaj Chetak C25 को लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹91,399 रखी गई है, जो इसे मिड-रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एक आकर्षक विकल्प बनाती है। नई चेतक C25 उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाई गई है, जो भरोसेमंद ब्रांड, बेहतर बिल्ड क्वालिटी और अच्छी रेंज चाहते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
ये भी पढ़ें:7-सीटर, सेडान और वैन सेगमेंट में मारुति की 3 नंबर-1 कार, इस महीने मिल रहीं सस्ती

नए टच के साथ क्लासिक लुक

डिजाइन की बात करें तो बजाज चेतक C25 (Bajaj Chetak C25) में वही नियो-रेट्रो स्टाइल देखने को मिलता है, जिसके लिए चेतक जानी जाती है। इसमें हॉर्सशू शेप LED हेडलैंप, सिंपल और क्लीन एप्रन डिजाइन, साइड पैनल्स पर नए ग्राफिक्स, पीछे की ओर नया डिजाइन किया गया टेललैंप मिलता है। खास बात यह है कि चेतक C25 भारत की इकलौती इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें फुल मेटैलिक बॉडी दी गई है, जो इसे मजबूती और प्रीमियम फील देती है।

बूट स्पेस और कम्फर्ट में भी आगे

बूट स्पेस और कम्फर्ट की बात करें तो इसमें आगे नई चेतक C25, 25 लीटर का बूट स्पेस, 650 mm लंबी और आरामदायक सीट मिलती है, जिससे रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह काफी प्रैक्टिकल बन जाती है।

कलर ऑप्शन

यह स्कूटर 6 आकर्षक रंगों में उपलब्ध है। इसमें रेसिंग रेड, मिस्टी येलो, ओशन टील, एक्टिव ब्लैक, ओपलेसेंट सिल्वर और क्लासिक व्हाइट कलर ऑप्शन मिलता है।

फीचर्स में भी पूरी तरह अप-टू-डेट

बजाज चेतक C25 (Bajaj Chetak C25) में कलर LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो कई स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है, जैसे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉल और SMS नोटिफिकेशन, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट फीचर मिलता है। हिल होल्ड असिस्ट (Hill Hold Assist) की वजह से यह स्कूटर दो लोगों के साथ 19% चढ़ाई आसानी से चढ़ सकती है, जो शहर और पहाड़ी इलाकों दोनों के लिए फायदेमंद है।

113 KM रेंज और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

परफॉर्मेंस की बात करें तो चेतक C25 में 2.5 kWh का बैटरी पैक मिलता है। इसमें 2.2 kW का इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 113 किलोमीटर तक की रेंज देती है।

चार्जिंग टाइम

चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये ईवी 2 घंटे 25 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाता है। वहीं, ये ईवी 4 घंटे से कम समय में 100% तक चार्ज हो जाता है। इसमें 750W ऑफ-बोर्ड चार्जर स्टैंडर्ड दिया गया है।

ये भी पढ़ें:7-सीटर, सेडान और वैन सेगमेंट में मारुति की 3 नंबर-1 कार, इस महीने मिल रहीं सस्ती

सस्पेंशन और हार्डवेयर

नई चेतक C25 में आगे टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क मिलता है। इसमें पीछे ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर, हब-माउंटेड मोटर दिए गए हैं, जो इसे शहर की सड़कों के लिए आरामदायक बनाते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Electric Scooter

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।