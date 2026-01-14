मार्केट में तहलका मचाने आई नई बजाज चेतक C25, सिंगल चार्ज में 113 KM तक दौड़ जाएगी; कीमत बस इतनी

संक्षेप: मार्केट में नई बजाज चेतक C25 (Bajaj Chetak C25) लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत 91,399 रुपये (एक्स-शोरूम) है। वहीं, इसकी रेंज 113 KM की है।

Jan 14, 2026 09:24 pm IST

बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइन-अप को और मजबूत करते हुए नई Bajaj Chetak C25 को लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹91,399 रखी गई है, जो इसे मिड-रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एक आकर्षक विकल्प बनाती है। नई चेतक C25 उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाई गई है, जो भरोसेमंद ब्रांड, बेहतर बिल्ड क्वालिटी और अच्छी रेंज चाहते हैं।

नए टच के साथ क्लासिक लुक

डिजाइन की बात करें तो बजाज चेतक C25 (Bajaj Chetak C25) में वही नियो-रेट्रो स्टाइल देखने को मिलता है, जिसके लिए चेतक जानी जाती है। इसमें हॉर्सशू शेप LED हेडलैंप, सिंपल और क्लीन एप्रन डिजाइन, साइड पैनल्स पर नए ग्राफिक्स, पीछे की ओर नया डिजाइन किया गया टेललैंप मिलता है। खास बात यह है कि चेतक C25 भारत की इकलौती इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें फुल मेटैलिक बॉडी दी गई है, जो इसे मजबूती और प्रीमियम फील देती है।

बूट स्पेस और कम्फर्ट में भी आगे

बूट स्पेस और कम्फर्ट की बात करें तो इसमें आगे नई चेतक C25, 25 लीटर का बूट स्पेस, 650 mm लंबी और आरामदायक सीट मिलती है, जिससे रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह काफी प्रैक्टिकल बन जाती है।

कलर ऑप्शन

यह स्कूटर 6 आकर्षक रंगों में उपलब्ध है। इसमें रेसिंग रेड, मिस्टी येलो, ओशन टील, एक्टिव ब्लैक, ओपलेसेंट सिल्वर और क्लासिक व्हाइट कलर ऑप्शन मिलता है।

फीचर्स में भी पूरी तरह अप-टू-डेट

बजाज चेतक C25 (Bajaj Chetak C25) में कलर LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो कई स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है, जैसे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉल और SMS नोटिफिकेशन, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट फीचर मिलता है। हिल होल्ड असिस्ट (Hill Hold Assist) की वजह से यह स्कूटर दो लोगों के साथ 19% चढ़ाई आसानी से चढ़ सकती है, जो शहर और पहाड़ी इलाकों दोनों के लिए फायदेमंद है।

113 KM रेंज और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

परफॉर्मेंस की बात करें तो चेतक C25 में 2.5 kWh का बैटरी पैक मिलता है। इसमें 2.2 kW का इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 113 किलोमीटर तक की रेंज देती है।

चार्जिंग टाइम

चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये ईवी 2 घंटे 25 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाता है। वहीं, ये ईवी 4 घंटे से कम समय में 100% तक चार्ज हो जाता है। इसमें 750W ऑफ-बोर्ड चार्जर स्टैंडर्ड दिया गया है।

सस्पेंशन और हार्डवेयर