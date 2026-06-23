Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ओला का 'छक्के छुड़ाने' आ रही ये इलेक्ट्रिक बाइक, सिंगल चार्ज पर 250Km रेंज! टीजर आया सामने

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

टीजर में दिखाई गई मोटरसाइकिल वही मॉडल है जिसे हाल ही में अहमदाबाद में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। हालांकि, पहले सामने आई स्पाई फोटोज में गाड़ी को काफी हद तक छिपाया गया था, लेकिन अब टीजर से इसका फाइनल डिजाइन काफी हद तक साफ हो गया है।

ओला का 'छक्के छुड़ाने' आ रही ये इलेक्ट्रिक बाइक, सिंगल चार्ज पर 250Km रेंज! टीजर आया सामने
BattRE Electric Mobility ONE
EMI केवल1,020/ माह

देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अब एक नई कंपनी एवोर इलेक्ट्रिक (Avore Electric) की एंट्री होने वाली है। दरअसल, कंपनी ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का पहला टीजर जारी किया है। इससे ब्रांड के अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की एक झलक देखने को मिल रही है। हालांकि, कंपनी ने मोटरसाइकिल का नाम अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है। टीजर की फोटोज में साइड पैनल पर EX/2S ब्रांडिंग दिख रही है, जिससे लगता है कि यही इसका फाइनल नाम हो सकता है। इसका सीधा मुकाबला ओला इलेक्ट्रिक, रिवोल्ट जैसे मॉड से होगा।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Revolt Motors RV400
Revolt Motors RV400
₹ 1.4 लाख से शुरू
EMI केवल1,831/ माह
पात्रता जांचें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.71 लाख
EMI केवल1,504/ माह
पात्रता जांचें
Okaya EV Ferrato Disruptor
Okaya EV Ferrato Disruptor
₹ 1.55 लाख
EMI केवल2,027/ माह
पात्रता जांचें
Ather Energy 450X
Ather Energy 450X
₹ 1.5 - 1.8 लाख
EMI केवल1,961/ माह
पात्रता जांचें
Hero XPulse 200 4V
Hero XPulse 200 4V
₹ 1.4 - 1.55 लाख
EMI केवल1,831/ माह
पात्रता जांचें
Ather Energy 450S
Ather Energy 450S
₹ 84,341 - 1.53 लाख
EMI केवल1,103/ माह
पात्रता जांचें

इस अपकमिंग मोटरसाइकिल को हाल ही में अहमदाबाद की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान कैमोफ्लाज के साथ देखा गया था। लेटेस्ट टीजर से इसके डिजाइन और फीचर्स की कई ऐसी डिटेल्स का पता चलता है जो पहले छिपी हुई थीं। एवोर का कहना है कि इस मोटरसाइकिल को कंपनी के अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यह कंपनी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान में एक बड़ा कदम है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
BattRE Electric Mobility ONE

BattRE Electric Mobility ONE

₹ 74,000

EMI केवल968/ माह
पात्रता जांचें
Ampere Magnus Neo

Ampere Magnus Neo

₹ 86,999 - 89,999

EMI केवल1,138/ माह
पात्रता जांचें
Okaya EV Faast F2T

Okaya EV Faast F2T

₹ 89,999

EMI केवल1,177/ माह
पात्रता जांचें
Okaya EV Faast F2B

Okaya EV Faast F2B

₹ 89,999

EMI केवल1,177/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:विक्टोरिस के बगल में खड़ी दिखी ये SUV, लॉन्च के बाद उसी के ‘ग्राहकों को खींचेगी’

एवोर इलेक्ट्रिक बाइक का डिजाइन
टीजर के फोटोज से इसके शार्प और अग्रेसिव डिजाइन का पता चलता है, जिसे बढ़ते मिड-साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मोटरसाइकिल में तराशे हुए बॉडी पैनल, मस्कुलर टैंक सेक्शन और इंटीग्रेटेड डे-टाइम रनिंग लाइट्स के साथ खास LED हेडलैंप सेटअप दिया गया है। टैंक श्राउड पर भी एक्स्ट्रा LED लाइटिंग एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं, जो मोटरसाइकिल को एक फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं।

ये भी पढ़ें:KTM लवर्स के लिए बड़ी खबर, इस मोटरसाइकिल को कंपनी ने दिया सबसे बड़ा अपडेट

एवोर इलेक्ट्रिक बाइक के फीचर्स
इसके साइड प्रोफाइल में स्पोर्टी एलॉय व्हील्स, स्प्लिट-स्टाइल बॉडीवर्क और मैट ब्लैक मेटल पार्ट्स के साथ रेड और सिल्वर डुअल-टोन पेंटवर्क दिखाई देता है। पीछे बैठने वाले के लिए मैट ब्लैक ग्रैब हैंडल भी दिख रहे हैं, जो इसके ओवरऑल डिजाइन को प्रीमियम लुक देते हैं। पीछे की तरफ, मोटरसाइकिल में स्लीक LED टेल लैंप और LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। टीजर में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक भी दिख रहे हैं, जो परफॉर्मेंस और सेफ्टी की तरफ इशारा करते हैं।

ये भी पढ़ें:कोडियाक RS का ब्रोशर आया सामने; लेने से पहले जान लो फीचर्स, कलर्स की डिटेल

250Km रेंज होने की पूरी उम्मीद
टीजर में एक और दिलचस्प बात पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एवोर ने बैटरी की डिटेल शेयर नहीं की है, लेकिन डिस्प्ले में 82% बैटरी चार्ज लेवल के साथ 215Km की बची हुई रेंज दिखाई दे रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोटरसाइकिल की कुल रेंज काफी ज्यादा हो सकती है। शायद सिटी मोड में ये फुल चार्ज पर 260Km या शायद उससे भ ज्यादा की रेंज दे सकती है। इसके फ्यूल टैंक वाले हिस्से में एक छोटा स्टोरेज कम्पार्टमेंट भी नजर आ रहा है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
bikes Auto News Hindi Electric Vehicles अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।