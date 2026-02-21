Audi की नई RS5, मात्र 3.6 सेकेंड में 0 से 100kmph की स्पीड, 630hp की ताकत

Feb 21, 2026 01:08 pm IST

ऑडी ने अपनी न्यू-जेनरेशन RS5 को अनवील किया है। यह सेडान और Avant (वैगन) बॉडी स्टाइल में आई है। न्यू RS5 में 2.9 लीटर का ट्विन-टर्बो V6 (EA839) इंजन लगा है। RS5 मात्र 3.6 सेकेंड में 0 से 100kmph की स्पीड पकड़ लेती है।

ऑडी ने अपनी न्यू-जेनरेशन RS5 को अनवील किया है। कंपनी ने इसे सेडान और Avant (वैगन) बॉडी स्टाइल में आई है। ऑडी की नई जेनरेशन RS5 मर्सिडीज बेंज और BMW के PHEW मॉडल्स को टक्कर देगी। न्यू RS5 में 2.9 लीटर का ट्विन-टर्बो V6 (EA839) इंजन लगा है। साथ ही कंपनी इसमें 130kW का इलेक्ट्रिक मोटर भी दे रही है। कार की पावर 630hp और टॉर्क 825Nm का है। कंपनी का दावा है कि RS5 मात्र 3.6 सेकेंड में 0 से 100kmph की स्पीड पकड़ लेती है। इसे कंपनी सबसे पहले यूरोपियन मार्केट में लॉन्च करेगी। जर्मनी में RS5 सेडान की कीमत 106200 यूरो (करीब 1.13 करोड़ रुपये) है। वहीं, RS5 Avante के लिए ग्राहकों को 107850 यूरो (करीब 1.15 करोड़ रुपये) खर्च करने होंगे। आइए जानते हैं डीटेल।

पावरट्रेन RS5 में ऑडी स्पोर्ट का जाना-पहचाना 2.9-लीटर ट्विन-टर्बो V6 (EA839) इंजन है। इसके साथ इसमें एक 130 kW की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर्ड है, जिससे टोटल आउटपुट पुराने RS5 के मुकाबले काफी बढ़ जाता है। इसके साथ कार का टोटल पावर आउटपुट 630hp और टॉर्क 825 Nm का हो जाता है। ऑडी का दावा है कि यह 0-100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार मात्र 3.6 सेकंड में पकड़ लेती है, जो पिछले RS4 Avant से फास्ट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण इसका वजन काफी बढ़ गया है।

नई RS5 की बैटरी की कैपेसिटी 25.9 kWh (22 kWh यूजेबल) है और ऑडी का कहना है कि फुल चार्ज पर यह इलेक्ट्रिक मोड में 80 किमी से अधिक की रेंज ऑफर करती है। इसकी चार्जिंग 11 kW तक की AC पावर से होती है। RS5 Avant का वजन कथित तौर पर 2370 किलोग्राम है, जो पहले से लगभग 550 किलोग्राम अधिक है, जबकि सेडान लगभग 15 किलोग्राम हल्की है।

बेहतरीन है इंटीरियर इंटीरियर की बात करें, तो RS5 में कैपेसिटिव स्टीयरिंग कंट्रोल की जगह फिजिकल बटन और क्लिक-वील दिए गए हैं और स्क्रीन ग्राफिक्स को भी बेहतर बनाया गया है ताकि चलते समय इन्हें आसानी से यूज किया जा सके। RS की खासियतों में डायनामिका (स्यूड) ट्रिम, केबिन में जगह-जगह रेड एक्सेंट और हीटेड, मसाज और पावर स्पोर्ट्स बकेट सीटें स्टैंडर्ड शामिल हैं।