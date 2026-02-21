Hindustan Hindi News
Audi की नई RS5, मात्र 3.6 सेकेंड में 0 से 100kmph की स्पीड, 630hp की ताकत

Feb 21, 2026 01:08 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑडी ने अपनी न्यू-जेनरेशन RS5 को अनवील किया है। यह सेडान और Avant (वैगन) बॉडी स्टाइल में आई है। न्यू RS5 में 2.9 लीटर का ट्विन-टर्बो V6 (EA839) इंजन लगा है। RS5 मात्र 3.6 सेकेंड में 0 से 100kmph की स्पीड पकड़ लेती है।

पावरट्रेन

RS5 में ऑडी स्पोर्ट का जाना-पहचाना 2.9-लीटर ट्विन-टर्बो V6 (EA839) इंजन है। इसके साथ इसमें एक 130 kW की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर्ड है, जिससे टोटल आउटपुट पुराने RS5 के मुकाबले काफी बढ़ जाता है। इसके साथ कार का टोटल पावर आउटपुट 630hp और टॉर्क 825 Nm का हो जाता है। ऑडी का दावा है कि यह 0-100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार मात्र 3.6 सेकंड में पकड़ लेती है, जो पिछले RS4 Avant से फास्ट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण इसका वजन काफी बढ़ गया है।

नई RS5 की बैटरी की कैपेसिटी 25.9 kWh (22 kWh यूजेबल) है और ऑडी का कहना है कि फुल चार्ज पर यह इलेक्ट्रिक मोड में 80 किमी से अधिक की रेंज ऑफर करती है। इसकी चार्जिंग 11 kW तक की AC पावर से होती है। RS5 Avant का वजन कथित तौर पर 2370 किलोग्राम है, जो पहले से लगभग 550 किलोग्राम अधिक है, जबकि सेडान लगभग 15 किलोग्राम हल्की है।

बेहतरीन है इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें, तो RS5 में कैपेसिटिव स्टीयरिंग कंट्रोल की जगह फिजिकल बटन और क्लिक-वील दिए गए हैं और स्क्रीन ग्राफिक्स को भी बेहतर बनाया गया है ताकि चलते समय इन्हें आसानी से यूज किया जा सके। RS की खासियतों में डायनामिका (स्यूड) ट्रिम, केबिन में जगह-जगह रेड एक्सेंट और हीटेड, मसाज और पावर स्पोर्ट्स बकेट सीटें स्टैंडर्ड शामिल हैं।

अब पहले से काफी चौड़ी

ऑडी आरएस5 अब पहले से काफी चौड़ी हो गई है। इसमें दोनों ओर के एयर इंटेक्स से मिलती हुई चौड़ी ग्रिल अग्रेसिव लगती है। पीछे की तरफ एलईडी डीआरएल्स और इसी तरह की लाइट्स दी गई हैं और ये ओवल एग्जॉस्ट रियर डिफ्यूजर के पास मौजूद हैं। कंपनी इस कार के साथ 20 इंच के वील्स दे रही है और कार्बन-सिरेमिक ब्रेक्स के साथ 21 इंच के वील्स का ऑप्शन भी उपलब्ध है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

