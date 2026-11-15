टेस्टिंग के दौरान दिखी Audi की नई सेडान, BMW 3 Series और Mercedes C-Class से होगा मुकाबला

ऑडी जल्द भारत में अपनी नई सेडान को लॉन्च कर सकती है। इसका नाम A5 है। कंपनी इसकी भारत में टेस्टिंग कर रही है। टेस्टिंग के दौरान यह सेडान नजर आई है। इसका मुकाबला BMW 3 Series और Mercedes-Benz C-Class जैसी लग्जरी सेडान से होगा।

ऑडी ने इस साल की शुरुआत में भारतीय बाजार के लिए तीन नए मॉडल लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की थी। इस प्लान के तहत कंपनी ने सबसे पहले नई Q3 SUV लॉन्च की है। अब इसके बाद नई Audi A5 सेडान भारत में टेस्टिंग के दौरान नजर आई है। एक इंस्टाग्राम यूजर (lordkurtmorris) ने इसके फोटो को शेयर किया है। इसके लॉन्च के साथ कंपनी एक बार फिर लग्जरी सेडान सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी।

Audi A4 की जगह लेगी नई A5 नई Audi A5 को ग्लोबल मार्केट में 2024 में लॉन्च किया गया था। यह कंपनी की सेडान लाइनअप में पुरानी A4 की जगह लेती है। दरअसल, ऑडी ने अपनी कारों के नामकरण में बदलाव किया है। इसके तहत कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों को ईवन नंबर वाले नाम और पेट्रोल-डीजल इंजन वाली कारों को ऑड नंबर वाले नाम दिए जाएंगे। नई A5 ऑडी की नेक्स्ट-जेनरेशन सेडान लाइनअप का पहला मॉडल है। आने वाले समय में कंपनी इसी रणनीति के तहत A7 और A9 जैसी सेडान भी पेश कर सकती है।

पहले से बड़ी और नया डिजाइन नई A5 मौजूदा A4 के मुकाबले लंबी और ज्यादा चौड़ी है। इसमें ऑडी के नए डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें अपडेटेड ग्रिल, नए डिजाइन के अलॉय व्हील और चार दरवाजों वाला कूपे जैसा सिल्हूट शामिल है। इसके इंटीरियर का डिजाइन नई Q3 से मिलता-जुलता है। ऐसे में इसमें भी डुअल डिजिटल स्क्रीन, नया स्टीयरिंग व्हील और AC, डोर व मिरर कंट्रोल के लिए नए तरह के कंट्रोल मिलने की उम्मीद है। फीचर्स की पूरी जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी।

2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद ग्लोबल मार्केट में Audi A5 पेट्रोल, हाइब्रिड और डीजल पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है। हालांकि, भारत में आने वाले मॉडल में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। यह इंजन 148bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके साथ 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स दिया जाएगा, जो आगे के पहियों को पावर भेजेगा।

BMW 3 Series और Mercedes C-Class से मुकाबला भारत में लॉन्च होने के बाद नई Audi A5 का मुकाबला BMW 3 Series और Mercedes-Benz C-Class जैसी लग्जरी सेडान से होगा। इसके अलावा कीमत और पोजिशनिंग के आधार पर इसका सामना BMW X3 और Mercedes-Benz GLC जैसी लग्जरी SUV से भी हो सकता है।