टेस्टिंग के दौरान दिखी Audi की नई सेडान, BMW 3 Series और Mercedes C-Class से होगा मुकाबला
ऑडी जल्द भारत में अपनी नई सेडान को लॉन्च कर सकती है। इसका नाम A5 है। कंपनी इसकी भारत में टेस्टिंग कर रही है। टेस्टिंग के दौरान यह सेडान नजर आई है। इसका मुकाबला BMW 3 Series और Mercedes-Benz C-Class जैसी लग्जरी सेडान से होगा।
ऑडी ने इस साल की शुरुआत में भारतीय बाजार के लिए तीन नए मॉडल लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की थी। इस प्लान के तहत कंपनी ने सबसे पहले नई Q3 SUV लॉन्च की है। अब इसके बाद नई Audi A5 सेडान भारत में टेस्टिंग के दौरान नजर आई है। एक इंस्टाग्राम यूजर (lordkurtmorris) ने इसके फोटो को शेयर किया है। इसके लॉन्च के साथ कंपनी एक बार फिर लग्जरी सेडान सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी।
Audi A4 की जगह लेगी नई A5
नई Audi A5 को ग्लोबल मार्केट में 2024 में लॉन्च किया गया था। यह कंपनी की सेडान लाइनअप में पुरानी A4 की जगह लेती है। दरअसल, ऑडी ने अपनी कारों के नामकरण में बदलाव किया है। इसके तहत कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों को ईवन नंबर वाले नाम और पेट्रोल-डीजल इंजन वाली कारों को ऑड नंबर वाले नाम दिए जाएंगे। नई A5 ऑडी की नेक्स्ट-जेनरेशन सेडान लाइनअप का पहला मॉडल है। आने वाले समय में कंपनी इसी रणनीति के तहत A7 और A9 जैसी सेडान भी पेश कर सकती है।
पहले से बड़ी और नया डिजाइन
नई A5 मौजूदा A4 के मुकाबले लंबी और ज्यादा चौड़ी है। इसमें ऑडी के नए डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें अपडेटेड ग्रिल, नए डिजाइन के अलॉय व्हील और चार दरवाजों वाला कूपे जैसा सिल्हूट शामिल है। इसके इंटीरियर का डिजाइन नई Q3 से मिलता-जुलता है। ऐसे में इसमें भी डुअल डिजिटल स्क्रीन, नया स्टीयरिंग व्हील और AC, डोर व मिरर कंट्रोल के लिए नए तरह के कंट्रोल मिलने की उम्मीद है। फीचर्स की पूरी जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी।
2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद
ग्लोबल मार्केट में Audi A5 पेट्रोल, हाइब्रिड और डीजल पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है। हालांकि, भारत में आने वाले मॉडल में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। यह इंजन 148bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके साथ 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स दिया जाएगा, जो आगे के पहियों को पावर भेजेगा।
BMW 3 Series और Mercedes C-Class से मुकाबला
भारत में लॉन्च होने के बाद नई Audi A5 का मुकाबला BMW 3 Series और Mercedes-Benz C-Class जैसी लग्जरी सेडान से होगा। इसके अलावा कीमत और पोजिशनिंग के आधार पर इसका सामना BMW X3 और Mercedes-Benz GLC जैसी लग्जरी SUV से भी हो सकता है।
भारत में A4 नाम ऑडी की सबसे पहचानी जाने वाली सेडान में से एक रहा है। ऐसे में A5 से कंपनी को काफी उम्मीदें होंगी। A5 के लॉन्च के बाद ऑडी 2027 के मध्य तक Q9 SUV भी भारतीय बाजार में ला सकती है। वहीं, कंपनी सूत्रों के मुताबिक Q9 के बाद आने वाले नए मॉडल्स को लेकर फैसला EU-India Free Trade Agreement (FTA) पर स्पष्टता मिलने के बाद लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें