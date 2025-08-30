New Ather EL Platform Unveiled, Will Spawn Three Body Styles एथर ने EL प्लेटफॉर्म से पर्दा उठाया, ये 3 अलग स्कूटर को करेगा सपोर्ट; नया OS और फास्ट चार्जिंग भी दिखाया, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़New Ather EL Platform Unveiled, Will Spawn Three Body Styles

एथर ने EL प्लेटफॉर्म से पर्दा उठाया, ये 3 अलग स्कूटर को करेगा सपोर्ट; नया OS और फास्ट चार्जिंग भी दिखाया

नए सिरे से डिजाइन किया गया EL प्लेटफॉर्म एक स्केलेबल चेसिस, नया पावरट्रेन और पूरी तरह से री-इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर स्टैक पेश करता है। एथर का दावा है कि नया प्लेटफॉर्म लंबे सर्विस अंतराल, फास्टर असेंबली और दोगुनी तेजी से पीरियोडिक मेटेनेंस की सुविधा देता है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 01:55 PM
share Share
Follow Us on
एथर ने EL प्लेटफॉर्म से पर्दा उठाया, ये 3 अलग स्कूटर को करेगा सपोर्ट; नया OS और फास्ट चार्जिंग भी दिखाया

एथर एनर्जी ने एथर कम्युनिटी डे 2025 में अपने नए EL प्लेटफॉर्म को पेश कर दिया है। यह नेक्स्ट जनरेशन का EV आर्किटेक्चर स्केलेबिलिटी और लागत अनुकूलन प्रदान करेगा। नया EL प्लेटफॉर्म एथर की फ्यूचर की इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज का आधार होगा, जिसमें एक फैमिली स्कूटर, मैक्सी-स्कूटर और एक स्पोर्टी परफॉर्मेंस EV शामिल होगा। कंपनी ने एथर EL01 कॉन्सेप्ट भी पेश किया, जो अगली पीढ़ी के फैमिली स्कूटर को दिखाता है। EL प्लेटफॉर्म पर आधारित नए स्कूटर एथर के महाराष्ट्र स्थित संभाजी नगर प्लांट में बनाए जाएंगे। पहला स्कूटर अगले साल फेस्टिव सीजन के आसपास भारत में लॉन्च किया जाएगा।

नए सिरे से डिजाइन किया गया EL प्लेटफॉर्म एक स्केलेबल चेसिस, नया पावरट्रेन और पूरी तरह से री-इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर स्टैक पेश करता है। एथर का दावा है कि नया प्लेटफॉर्म लंबे सर्विस अंतराल, फास्टर असेंबली और दोगुनी तेजी से पीरियोडिक मेटेनेंस की सुविधा देता है। EL प्लेटफॉर्म में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS) और एक नया चार्ज ड्राइव कंट्रोलर जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं, जो ऑन-बोर्ड चार्जर को मोटर कंट्रोलर के साथ इंटीग्रेटेड करके पोर्टेबल चार्जर ले जाने की आवश्यकता को खत्म करता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ather Energy 450x

Ather Energy 450x

₹ 1.49 - 1.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ola Electric S1 Pro Sport

Ola Electric S1 Pro Sport

₹ 1.5 - 1.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Oben Rorr EZ Sigma

Oben Rorr EZ Sigma

₹ 1.27 - 1.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Suzuki e Access

Suzuki e Access

₹ 1.2 - 1.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Simple Energy One

Simple Energy One

₹ 1.66 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruthisan MS 3.0

Maruthisan MS 3.0

₹ 1.49 - 1.58 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:ग्राहक ही नहीं GST के खेल में डीलर्स भी उलझे! कंपनियां बोल- स्टॉक जमा मत करना

एथर ने नया एथरस्टैक 7.0 भी पेश किया, जो कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड है। नया सिस्टम भारतीय बोलियों के लिए प्रशिक्षित AI के साथ वॉइस-बेस्ड बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। इसमें क्रैश अलर्ट, गड्ढों से अलर्ट और चोरी से सुरक्षा जैसे पार्कसेफ और लॉकसेफ जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। नया सॉफ्टवेयर मौजूदा एथर स्कूटरों के साथ रिवर्स कम्पैटिबल है। इसे OTA अपडेट के जरिए रोल आउट किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:इस मोटरसाइकिल के सामने निकल गई EV और CNG मॉडल की हेकड़ी

इसमें एक और प्रमुख विशेषता इनफिनिट क्रूज की शुरुआत है, जो भारतीय परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया एक खास क्रूज कंट्रोल सिस्टम है। इसमें तीन मोड सिटीक्रूज, हिल कंट्रोल और क्रॉल कंट्रोल मिलते हैं। कंपनी ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन की फास्ट चार्जिंग सिस्टम को भी पेश किया, जो दोगुनी तेज चार्जिंग गति प्रदान करती है। ये केवल 10 मिनट में 30Km की रेंज प्रदान करने में सक्षम है।

Auto News Hindi Electric Car Electric Scooter

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।