एक्टिवा के साथ TVS, हीरो, यमाहा की 'मार्केट खाने' अगले महीने आ रहा ये स्कूटर; एक बार में आ जाएगा पसंद!

अप्रिलिया पहले से ही अपने SR 175 hp.e पर काम कर रही है। ये 175cc इंजन वाला एक स्पोर्टी स्कूटर है। अभी इस सेगमेंट में यामाहा एरोक्स 155, टीवीएस एनटॉर्क 150 और हीरो जूम 160 बिक रहे हैं। वहीं, जल्द ही होंडा ADV 160 के भी इस सेगमेंट में एंट्री करने वाली है।

अगले महीने लॉन्च होगा ये स्कूटर

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Aprilia SR 175

भारतीय बाजार में अभी मैक्सी स्कूटर के ऑप्शन काफी कम है। हालांकि, ये ऐसा सेगमेंट को अपने स्टाइलिश डिजाइन के चलते जल्द ही भारतीय ग्राहकों को अपनी तरफ खींच सकता है। हालांकि, मैक्सी स्कूटर की कीमतें नॉर्मल स्कूटर की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस सेगमेंट का विस्तार होगा तब प्राइस सेगमेंट पर कंपनियां काम करेंगी। अब नई रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रिलिया SXR 175 hp.e अगले महीने यानी सितंबर 2026 में लॉन्च हो सकता है।

दअसल, अप्रिलिया पहले से ही अपने SR 175 hp.e पर काम कर रही है। ये 175cc इंजन वाला एक स्पोर्टी स्कूटर है। अभी इस सेगमेंट में यामाहा एरोक्स 155, टीवीएस एनटॉर्क 150 और हीरो जूम 160 बिक रहे हैं। वहीं, जल्द ही होंडा ADV 160 के भी इस सेगमेंट में एंट्री करने वाली है। हालांकि, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर, सुजुकी एक्सेस से भी हो सकता है।

अप्रिलिया SR 175 का डिजाइन और फीचर्स अप्रिलिया SR 175 hp.e के विपरीत, जो एक स्पोर्टी स्कूटर फॉर्मेट को फॉलो करता है, अपकमिंग अप्रिलिया SXR 175 hp.e एक मैक्सी स्कूटर फॉर्मेट को फॉलो करता है। यह यामाहा एरोक्स 155, हीरो जूम 160 और अपमिंग होंडा ADV 160 के साथ कॉम्पटीटर में आता है। हालांकि, यह एक फ्लैट फ्लोरबोर्ड के साथ टेबल पर ज्यादा प्रैक्टिकैलिटी लाता है, क्योंकि इसमें एक स्टेप-थ्रू डिजाइन है।

कॉम्पटीटर्स के बीच में एक रीढ़ है, जो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। डिजाइन के संदर्भ में उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रिलिया SXR 160 और SXR 125 के समान अपनी खूबसूरती को आगे बढ़ाएगा, लेकिन SR 175 hp.e के अपने लेटेस्ट बड़े डिस्प्लेसमेंट इंजन के साथ आएगा। लंबी विंडशील्ड के साथ समान फ्रंट फेयरिंग को वैसे ही आगे बढ़ाया जा सकता है।

फ्रंट एप्रन पर सुपरबाइक जैसा LED हेडलाइट सेटअप, बड़ा हैंडलबार काउल, सिंगल-पीस स्टेप्ड सीट, फ्लोइंग साइड बॉडी पैनल, सुपरबाइक-जैसे LED टेल लाइट्स, सिंगल-पीस पिलियन ग्रैब रेल, साइड-स्लंग एग्जॉस्ट सेटअप और अन्य डिजाइन एलिमेंट को अपकमिंग अप्रिलिया SXR 175 के साथ आगे ले जाने की उम्मीद है।

अप्रिलिया SR 175 से क्या उम्मीद? SXR 125 और SXR 160 के समान, अप्रिलिया इंडिया में भी समान 12 इंच के एलॉय व्हील बरकरार रहने की संभावना है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसके सभी तीन कॉम्पटीटर (एरॉक्स 155, जूम 160, ADV 160) 14-इंच के एलॉय पहियों पर चलते हैं, जो ज्यादा कठोर, उबड़-खाबड़ सड़क क्षमता और एक यूनिक राइडिंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं, जिसका 12-इंच के एलॉय व्हील से मुकाबला नहीं हो सकता है।

SR 175 की तरह, अपकमिंग अप्रिलिया SXR 175 भी TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ला सकता है जो यामाहा और हीरो वर्तमान में पेश नहीं करते हैं। यह TFT क्लस्टर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ-साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सहित कई अन्य सुविधाओं का समर्थन करेगा। इसमें 20 से 25 लीटर अंडरसीट स्टोरेज भी हो सकता है।