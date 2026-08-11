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एक्टिवा के साथ TVS, हीरो, यमाहा की 'मार्केट खाने' अगले महीने आ रहा ये स्कूटर; एक बार में आ जाएगा पसंद!

By Narendra Jijhontiya
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अप्रिलिया पहले से ही अपने SR 175 hp.e पर काम कर रही है। ये 175cc इंजन वाला एक स्पोर्टी स्कूटर है। अभी इस सेगमेंट में यामाहा एरोक्स 155, टीवीएस एनटॉर्क 150 और हीरो जूम 160 बिक रहे हैं। वहीं, जल्द ही होंडा ADV 160 के भी इस सेगमेंट में एंट्री करने वाली है।

New Aprilia SXR 175 Maxi Scooter Launch Likely Next Month
अगले महीने लॉन्च होगा ये स्कूटर
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भारतीय बाजार में अभी मैक्सी स्कूटर के ऑप्शन काफी कम है। हालांकि, ये ऐसा सेगमेंट को अपने स्टाइलिश डिजाइन के चलते जल्द ही भारतीय ग्राहकों को अपनी तरफ खींच सकता है। हालांकि, मैक्सी स्कूटर की कीमतें नॉर्मल स्कूटर की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस सेगमेंट का विस्तार होगा तब प्राइस सेगमेंट पर कंपनियां काम करेंगी। अब नई रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रिलिया SXR 175 hp.e अगले महीने यानी सितंबर 2026 में लॉन्च हो सकता है।

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दअसल, अप्रिलिया पहले से ही अपने SR 175 hp.e पर काम कर रही है। ये 175cc इंजन वाला एक स्पोर्टी स्कूटर है। अभी इस सेगमेंट में यामाहा एरोक्स 155, टीवीएस एनटॉर्क 150 और हीरो जूम 160 बिक रहे हैं। वहीं, जल्द ही होंडा ADV 160 के भी इस सेगमेंट में एंट्री करने वाली है। हालांकि, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर, सुजुकी एक्सेस से भी हो सकता है।

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अप्रिलिया SR 175 का डिजाइन और फीचर्स

अप्रिलिया SR 175 hp.e के विपरीत, जो एक स्पोर्टी स्कूटर फॉर्मेट को फॉलो करता है, अपकमिंग अप्रिलिया SXR 175 hp.e एक मैक्सी स्कूटर फॉर्मेट को फॉलो करता है। यह यामाहा एरोक्स 155, हीरो जूम 160 और अपमिंग होंडा ADV 160 के साथ कॉम्पटीटर में आता है। हालांकि, यह एक फ्लैट फ्लोरबोर्ड के साथ टेबल पर ज्यादा प्रैक्टिकैलिटी लाता है, क्योंकि इसमें एक स्टेप-थ्रू डिजाइन है।

कॉम्पटीटर्स के बीच में एक रीढ़ है, जो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। डिजाइन के संदर्भ में उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रिलिया SXR 160 और SXR 125 के समान अपनी खूबसूरती को आगे बढ़ाएगा, लेकिन SR 175 hp.e के अपने लेटेस्ट बड़े डिस्प्लेसमेंट इंजन के साथ आएगा। लंबी विंडशील्ड के साथ समान फ्रंट फेयरिंग को वैसे ही आगे बढ़ाया जा सकता है।

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फ्रंट एप्रन पर सुपरबाइक जैसा LED हेडलाइट सेटअप, बड़ा हैंडलबार काउल, सिंगल-पीस स्टेप्ड सीट, फ्लोइंग साइड बॉडी पैनल, सुपरबाइक-जैसे LED टेल लाइट्स, सिंगल-पीस पिलियन ग्रैब रेल, साइड-स्लंग एग्जॉस्ट सेटअप और अन्य डिजाइन एलिमेंट को अपकमिंग अप्रिलिया SXR 175 के साथ आगे ले जाने की उम्मीद है।

अप्रिलिया SR 175 से क्या उम्मीद?

SXR 125 और SXR 160 के समान, अप्रिलिया इंडिया में भी समान 12 इंच के एलॉय व्हील बरकरार रहने की संभावना है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसके सभी तीन कॉम्पटीटर (एरॉक्स 155, जूम 160, ADV 160) 14-इंच के एलॉय पहियों पर चलते हैं, जो ज्यादा कठोर, उबड़-खाबड़ सड़क क्षमता और एक यूनिक राइडिंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं, जिसका 12-इंच के एलॉय व्हील से मुकाबला नहीं हो सकता है।

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SR 175 की तरह, अपकमिंग अप्रिलिया SXR 175 भी TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ला सकता है जो यामाहा और हीरो वर्तमान में पेश नहीं करते हैं। यह TFT क्लस्टर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ-साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सहित कई अन्य सुविधाओं का समर्थन करेगा। इसमें 20 से 25 लीटर अंडरसीट स्टोरेज भी हो सकता है।

अप्रिलिया SXR 175 के तीन कॉम्पटीटर्स लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आएंगे। हालांकि, अप्रिलिया SXR 175 पर 175 hp.e इंजन, SR 175 के साथ साझा किया गया एक एयर कूल्ड 174.7cc सिंगल सिलेंडर यूनिट है जो 13.26 PS और 14.14 Nm देने के लिए रेटेड है, जो CVT के साथ जुड़ा हुआ है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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