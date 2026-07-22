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नई 7 सीटर SUVs के लिए हो जाइए तैयार, दिवाली से पहले लॉन्च, लिस्ट में टाटा और महिंद्रा भी

By Kumar Prashant Singh
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भारत में दिवाली से पहले कुछ बेहतरीन 7 सीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इन एसयूवी में एमजी हेक्टर हॉक के साथ किआ सोरेन्टो भी शामिल है। इन एसयूवी में आपको तगड़ा रोड प्रेजेंस और दमदार पावरट्रेन मिलेगा।

नई 7 सीटर SUVs के लिए हो जाइए तैयार, दिवाली से पहले लॉन्च, लिस्ट में टाटा और महिंद्रा भी
Mahindra Scorpio N Facelift
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इंडियन मार्केट में एसयूवी का क्रेज चल रहा है। वहीं, अगर आप भी अपनी कार को अपग्रेड करके एक एसयूवी लेने की सोच रहे हैं और आपका मूड 7 सीटर एसयूवी लेने का है, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। भारत में दिवाली से पहले कुछ बेहतरीन 7 सीटर एसयूवी की एंट्री हो सकती है। इन एसयूवी में एमजी हेक्टर हॉक के साथ किआ सोरेन्टो भी शामिल है।

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2026 Mahindra Scorpio N Facelift

महिंद्रा अपनी Scorpio N के फेसलिफ्ट को 15 अगस्त 2026 को अनवील कर सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी ऑफिशियली इसे कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें डिजाइन और फीचर्स से जुड़े कई छोटे अपडेट देखने को मिलेंगे। नई स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट में अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, नए डिजाइन का फ्रंट और रियर बंपर, नए डिजाइन के LED हेडलैंप और फॉग लैंप के साथ नए अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। केबिन में भी कुछ नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है।

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Tata Safari EV

टाटा मोटर्स अपनी पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी यानी सफारी EV भी जल्द लॉन्च कर सकती है। यह Mahindra XEV 9S को टक्कर देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सफारी ईवी में हैरियर ईवी वाला ही पावरट्रेन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 65 kWh बैटरी पैक के साथ रियर-व्हील ड्राइव (RWD) सिंगल मोटर, 75 kWh बैटरी के साथ RWD सिंगल मोटर और 75 kWh बैटरी के साथ ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) ड्यूल मोटर का ऑप्शन मिल सकता है। इसकी क्लेम्ड रेंज 500 किलोमीटर तक की हो सकती है।

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डिजाइन की बात करें तो सफारी ईवी में सील्ड-ऑफ फ्रंट ग्रिल, नए बंपर, नए अलॉय व्हील्स और ईवी बैजिंग देखने को मिल सकती है। फीचर्स में हैरियर ईवी वाला TiDAL (Tata Intelligent Digital Architecture Layer) सॉफ्टवेयर मिलेगा, जिसमें OTA अपडेट, 540-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, अपडेटेड लेवल-2 ADAS, DrivePay और ऑटो पार्क असिस्ट जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

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Kia Sorento Hybrid

किआ भारत में अपनी पहली हाइब्रिड एसयूवी सोरेन्टो को अक्टूबर 2026 तक लॉन्च कर सकती है। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एसयूवी दो इंजन ऑप्शन्स के साथ आएगी। पहला ऑप्शन 1.6-लीटर टर्बो GDI स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन हो सकता है, जो ग्लोबल मॉडल में भी मिलता है। वहीं, दूसरा ऑप्शन किआ का 2.2-लीटर CRDi टर्बो डीजल इंजन हो सकता है।

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MG Hector Hawk

JSW MG Motor India अगस्त 2026 में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV से पर्दा उठा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी का नाम एमजी हेक्टर हॉक हो सकता है। यह एसयूवी कंपनी के नए ADAPT (Advanced Drive Architecture Platform Technology) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। माना जा रहा है कि यह इंडोनेशिया में बिकने वाली Wuling Eksion पर बेस्ड होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार हेक्टर हॉक में 69 kWh का बैटरी पैक और 210 bhp की पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिल सकती है। इसके अलावा भविष्य में इसका प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) वर्जन भी लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी इन दोनों मॉडलों को दिवाली के आसपास भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करा सकती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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