नई 7 सीटर SUVs के लिए हो जाइए तैयार, दिवाली से पहले लॉन्च, लिस्ट में टाटा और महिंद्रा भी

भारत में दिवाली से पहले कुछ बेहतरीन 7 सीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इन एसयूवी में एमजी हेक्टर हॉक के साथ किआ सोरेन्टो भी शामिल है। इन एसयूवी में आपको तगड़ा रोड प्रेजेंस और दमदार पावरट्रेन मिलेगा।

₹ 18,044 / माह

EMI केवल ₹ 18,044 / माह

इंडियन मार्केट में एसयूवी का क्रेज चल रहा है। वहीं, अगर आप भी अपनी कार को अपग्रेड करके एक एसयूवी लेने की सोच रहे हैं और आपका मूड 7 सीटर एसयूवी लेने का है, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। भारत में दिवाली से पहले कुछ बेहतरीन 7 सीटर एसयूवी की एंट्री हो सकती है। इन एसयूवी में एमजी हेक्टर हॉक के साथ किआ सोरेन्टो भी शामिल है।

2026 Mahindra Scorpio N Facelift महिंद्रा अपनी Scorpio N के फेसलिफ्ट को 15 अगस्त 2026 को अनवील कर सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी ऑफिशियली इसे कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें डिजाइन और फीचर्स से जुड़े कई छोटे अपडेट देखने को मिलेंगे। नई स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट में अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, नए डिजाइन का फ्रंट और रियर बंपर, नए डिजाइन के LED हेडलैंप और फॉग लैंप के साथ नए अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। केबिन में भी कुछ नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है।

Tata Safari EV टाटा मोटर्स अपनी पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी यानी सफारी EV भी जल्द लॉन्च कर सकती है। यह Mahindra XEV 9S को टक्कर देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सफारी ईवी में हैरियर ईवी वाला ही पावरट्रेन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 65 kWh बैटरी पैक के साथ रियर-व्हील ड्राइव (RWD) सिंगल मोटर, 75 kWh बैटरी के साथ RWD सिंगल मोटर और 75 kWh बैटरी के साथ ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) ड्यूल मोटर का ऑप्शन मिल सकता है। इसकी क्लेम्ड रेंज 500 किलोमीटर तक की हो सकती है।

डिजाइन की बात करें तो सफारी ईवी में सील्ड-ऑफ फ्रंट ग्रिल, नए बंपर, नए अलॉय व्हील्स और ईवी बैजिंग देखने को मिल सकती है। फीचर्स में हैरियर ईवी वाला TiDAL (Tata Intelligent Digital Architecture Layer) सॉफ्टवेयर मिलेगा, जिसमें OTA अपडेट, 540-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, अपडेटेड लेवल-2 ADAS, DrivePay और ऑटो पार्क असिस्ट जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

Kia Sorento Hybrid किआ भारत में अपनी पहली हाइब्रिड एसयूवी सोरेन्टो को अक्टूबर 2026 तक लॉन्च कर सकती है। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एसयूवी दो इंजन ऑप्शन्स के साथ आएगी। पहला ऑप्शन 1.6-लीटर टर्बो GDI स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन हो सकता है, जो ग्लोबल मॉडल में भी मिलता है। वहीं, दूसरा ऑप्शन किआ का 2.2-लीटर CRDi टर्बो डीजल इंजन हो सकता है।