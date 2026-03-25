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अब इस कैब में मिलेगी रियल टाइम सेफ्टी, SOS फीचर और ₹15 लाख का इंश्योरेंस; कंपनी ने शुरू की KYC

Mar 25, 2026 06:33 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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भारत (NEMBHARAT) भारत की पहली इंटीग्रेटेड राइड-हेलिंग सेफ्टी पहल शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसका फ्रेमवर्क वेरिफाइड पहचान, कैशलेस पेमेंट और रियल-टाइम मदद पर बेस्ड है। यह कदम इस सेक्टर में पैसेंजर्स और ड्राइवरों की सेफ्टी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है।

अब इस कैब में मिलेगी रियल टाइम सेफ्टी, SOS फीचर और ₹15 लाख का इंश्योरेंस; कंपनी ने शुरू की KYC

भारत (NEMBHARAT) भारत की पहली इंटीग्रेटेड राइड-हेलिंग सेफ्टी पहल शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसका फ्रेमवर्क वेरिफाइड पहचान, कैशलेस पेमेंट और रियल-टाइम मदद पर बेस्ड है। यह कदम इस सेक्टर में पैसेंजर्स और ड्राइवरों की सेफ्टी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। हाल ही में हुई कुछ बड़ी घटनाओं ने इस चर्चा को और भी जरूरी बना दिया है। इस नए सिस्टम का एक अहम हिस्सा यात्रियों का KYC है। इसका मतलब है कि राइड बुक करने से पहले यूजर्स को वेरिफाई करवाना होगा।

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कंपनी के मुताबिक, इस तरीके का मकसद हर ट्रिप को ट्रैक करने लायक बनाना और पैसेंजर्स व ड्राइवर पार्टनर्स के बीच साझा जवाबदेही तय करना है, ताकि सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ़ ड्राइवरों पर ना आ जाए। यह प्लेटफॉर्म प्रीपेड और कैशलेस मॉडल पर भी काम करेगा। NEMBHARAT का कहना है कि इससे एक डॉक्यूमेंटेड पहचान का रिकॉर्ड बनता है, जो वेरिफाइड बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। यह रिकॉर्ड किसी भी विवाद को सुलझाने या सुरक्षा से जुड़ी किसी घटना पर तुरंत कार्रवाई करने में मददगार साबित हो सकता है।

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राइड के दौरान सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए NEMBHARAT गाड़ियों में टू-वे इंटरकॉम लगाने की योजना बना रहा है। यह इंटरकॉम एक ऐसे कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा, जहां हर समय कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इससे पैसेंजर्स और ड्राइवर, दोनों ही राइड के दौरान सीधे सपोर्ट टीम से बात कर सकेंगे। अगर किसी मौके पर मौके पर जाकर मदद करने की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी का कहना है कि वह अपनी 'क्विक रिस्पॉन्स टीम' को तुरंत भेज सकती है। इसके अलावा, ऐप में एक 'SOS' फीचर भी होगा, जो यूजर्स को भारत की राष्ट्रीय इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 से सीधे जोड़ देगा।

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यह पहल सिर्फ पैसेंजर्स तक ही सीमित नहीं है। NEMBHARAT का कहना है कि उसके फ्रेमवर्क में ड्राइवर पार्टनर्स के लिए ऑनबोर्डिंग के समय पहचान का वेरिफिकेशन करना और 'जीरो-कमीशन' मॉडल शामिल है। जिन ड्राइवरों के पास कमर्शियल गाड़ी चलाने का लाइसेंस है, जो कंपनी का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा कर लेंगे, उन्हें 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा।

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कंपनी का कहना है कि उसका यह फ्रेमवर्क 'मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025' के पूरी तरह अनुरूप है। इसमें डेटा लॉगिंग, किराए में ट्रांसपैरेंसी और इंश्योरेंस से जुड़ी सभी जरूरी शर्तें शामिल हैं। NEMBHARAT का संचालन 'World Economic Mobility Limited' द्वारा किया जाता है और इसकी देखरेख 'Narayanihiti Trust' करता है। यह प्लेटफॉर्म खुद को पारंपरिक एग्रीगेटर मॉडल्स के मुकाबले एक ऐसे ऑप्शन के तौर पर पेश करता है, जिसमें कोई सब्सक्रिप्शन फीस या कमीशन नहीं लगता।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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