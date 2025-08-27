Near Production 2026 Mahindra XUV700 Facelift Spied Again, check all details XUV700 लेने जा रहे लोग थम जाएं, जल्द आ रहा इसका नया मॉडल; कई एडवांस फीचर से लैस, Auto Hindi News - Hindustan
Near Production 2026 Mahindra XUV700 Facelift Spied Again, check all details

XUV700 लेने जा रहे लोग थम जाएं, जल्द आ रहा इसका नया मॉडल; कई एडवांस फीचर से लैस

नई 2026 महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट (2026 Mahindra XUV700 Facelift) लॉन्च होने वाली है। ये नए लुक और फीचर्स के साथ मार्केट में धूम मचाने वाली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 11:48 PM
XUV700 लेने जा रहे लोग थम जाएं, जल्द आ रहा इसका नया मॉडल; कई एडवांस फीचर से लैस
Mahindra Ekuv100arrow

महिंद्रा XUV700 भारतीय मार्केट में पहले ही काफी लोकप्रिय SUV बन चुकी है। लेकिन, अब कंपनी इसे और भी दमदार और प्रीमियम बनाने की तैयारी में है। हाल ही में इस SUV का 2026 फेसलिफ्ट मॉडल टेस्टिंग के दौरान फिर से कैमरे में कैद हुआ है। आइए जानते हैं कि इस नई एसयूवी में क्या-क्या नया मिलने वाला है।

नया डिजाइन और भी स्टाइलिश लुक

टेस्टिंग में दिखा है कि 2026 XUV700 फेसलिफ्ट में सामने की तरफ नया बंपर और अपडेटेड हेडलैंप्स दिए जाएंगे। इसमें न्यू एलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें फ्रेश कलर ऑप्शन (New Colour Schemes) मिलेंगे। इसमें पीछे की तरफ रिवाइज्ड टेल-लैम्प्स (revised tail-lamps) और नया बंपर डिजाइन मिलता है। SUV का साइड प्रोफाइल लगभग वैसा ही रहेगा, लेकिन बदलाव इसे और स्पोर्टी लुक देंगे।

इंटीरियर और भी लग्जरी और टेक-फ्रेंडली

नई XUV700 का केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम होगा और इसमें महिंद्रा की EV लाइनअप से कुछ डिजाइन इंस्पिरेशन भी मिलेगा। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट (Triple-screen layout) (डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर + इंफोटेनमेंट + कंट्रोल स्क्रीन) देखने को मिलेगा।

इसके अलावा इस एसयूवी में वेंटीलेटेड सीट्स (Ventilated seats) देखने को मिलेंगी। साथ ही इसमें एंबिएंट लाइटिंग (Ambient lighting) भी दी गई है। इसमें वायरलेस चार्जर (Wireless charger) और टाइप सी-यूएसबी पोर्ट्स (Type-C USB ports) देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इसमें 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी।

दमदार इंजन

इस फेसलिफ्ट मॉडल में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं होगा। इसमें 2.0L mStallion टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2L mHawk डीजल इंजन ऑप्शन मिलेगा। ये एसयूवी 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। यानी कि इसके पावर और परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी।

लॉन्च और XUV 7e इलेक्ट्रिक

अंदाजा है कि 2026 की शुरुआत में महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट (Mahindra XUV700 Facelift) लॉन्च होगी। इसी दौरान इसकी इलेक्ट्रिक वर्जन XUV 7e भी पेश की जाएगी, जो XUV.e8 कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी।

2026 महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट (Mahindra XUV700 Facelift) अपने नए लुक, प्रीमियम फीचर्स और हाई-टेक केबिन के साथ SUV सेगमेंट में और ज्यादा धमाका करने वाली है। अगर आप लग्जरी और पावरफुल SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो XUV700 का यह अपडेटेड अवतार आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है।

