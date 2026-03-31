शहर में घूमने के लिए आ गई नैनो S05 इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज पर 150Km दौड़ेगी; कीमत सिर्फ ₹5 लाख

वियतनाम की कंपनी TMT मोटर्स ने अपनी लाइनअप में एक नया मॉडल जोड़ने की योजना का खुलासा किया है। इसे नैनो S05 (Nano S05) नाम दिया गया है। ये एक अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिसे 2026 की दूसरी तिमाही में वियतनाम में लॉन्च किया जाना है।

वियतनाम की कंपनी TMT मोटर्स ने अपनी लाइनअप में एक नया मॉडल जोड़ने की योजना का खुलासा किया है। इसे नैनो S05 (Nano S05) नाम दिया गया है। ये एक अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिसे 2026 की दूसरी तिमाही में वियतनाम में लॉन्च किया जाना है। अपनी मौजूदा MPV लाइन-अप के अलावा, कंपनी का टारगेट अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का अफॉर्डेबल मॉडल के साथ विस्तार करना है। Nano S05 को TMT मोटर्स द्वारा यूरोपीय साइलेंस S04 मॉडल के प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया था। हालांकि, इसे लोकल ट्रैफिक कंडीशन के अनुरूप बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इस कार में दो सीटों वाला कॉन्फिगरेशन है, जिसका डिजाइन दो तरफा डोर और पीछे एक टेलगेट से बना है।

TMT नैनो S05 का डायमेंशन

डायमेंशन के मामले में Nano S05 "अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट" कैटेगरी में आती है, जिसकी लंबाई लगभग 2.28 मीटर, चौड़ाई 1.29 मीटर और ऊंचाई 1.59 मीटर है, जो वर्तमान में बाजार में मौजूद कई अन्य शहरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में काफी छोटी कार है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन S05 को संकरी गलियों और घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों से आसानी से गुजरने में मदद करता है। ये ऐसी यातायात विशेषताएं हैं जो चीन के हनोई और हो ची मिन्ह सिटी जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों में आम हैं।

TMT नैनो S05 का इंटीरियर

इस कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें कई जरूरी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें लगभग 5-इंच की डिस्प्ले स्क्रीन, एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, पावर विंडो, एक USB चार्जिंग पोर्ट और एक स्मार्टफोन होल्डर लगा है। इक्युपमेंट और लेआउट को लेकर ये कंपनी का मंशा भी साफ तौर पर दिखाता है। Nano S05 का लक्ष्य लग्जरी और कम्फर्ट एक्सपीरियंस की जगह पैसेंजर्स के लिए प्रैक्टिकैलिटी और कैपेबिलिटी में प्राथमिकता देना है।

TMT नैनो S05 की बैटरी

यह अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल दो बैटरी कॉन्फिगरेशन में आता है। इसमें एक फिक्स्ड बैटरी और एक रिमूवेबल बैटरी मिलती है। रिमूवेबल बैटरी देखने में किसी स्पीकर जैसी लगती है। रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन यूजर्स को व्हीकल से बैटरी निकालकर उसे सीधे एक स्टैंडर्ड 220-वोल्ट घरेलू पावर आउटलेट का उपयोग करके चार्ज करने की सुविधा देता है। इसे एक फ्लैग्जिबल सॉल्युशन के तौर पर देखा जाता है। विशेष रूप से यह देखते हुए कि वियतनाम में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है।

TMT नैनो S05 की रेंज

आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार, फिक्स्ड-बैटरी वाला वर्जन एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर लगभग 120 Km की रेंज प्रदान करता है, जबकि रिमूवेबल बैटरी वाला वर्जन कॉन्फिगरेशन के आधार पर 75 से 150 Km की रेंज देता है। कार से बैटरी पैक को अलग करने में सिर्प 15 सेकंड लगते हैं, जिससे यह उन यूजर्स के लिए एक सुविधाजनक समाधान बन जाता है जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या ऐसी जगहों पर रहते हैं। जहां निजी चार्जिंग की सुविधा नहीं है।