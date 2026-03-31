Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शहर में घूमने के लिए आ गई नैनो S05 इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज पर 150Km दौड़ेगी; कीमत सिर्फ ₹5 लाख

Mar 31, 2026 07:44 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

वियतनाम की कंपनी TMT मोटर्स ने अपनी लाइनअप में एक नया मॉडल जोड़ने की योजना का खुलासा किया है। इसे नैनो S05 (Nano S05) नाम दिया गया है। ये एक अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिसे 2026 की दूसरी तिमाही में वियतनाम में लॉन्च किया जाना है।

शहर में घूमने के लिए आ गई नैनो S05 इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज पर 150Km दौड़ेगी; कीमत सिर्फ ₹5 लाख

वियतनाम की कंपनी TMT मोटर्स ने अपनी लाइनअप में एक नया मॉडल जोड़ने की योजना का खुलासा किया है। इसे नैनो S05 (Nano S05) नाम दिया गया है। ये एक अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिसे 2026 की दूसरी तिमाही में वियतनाम में लॉन्च किया जाना है। अपनी मौजूदा MPV लाइन-अप के अलावा, कंपनी का टारगेट अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का अफॉर्डेबल मॉडल के साथ विस्तार करना है। Nano S05 को TMT मोटर्स द्वारा यूरोपीय साइलेंस S04 मॉडल के प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया था। हालांकि, इसे लोकल ट्रैफिक कंडीशन के अनुरूप बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इस कार में दो सीटों वाला कॉन्फिगरेशन है, जिसका डिजाइन दो तरफा डोर और पीछे एक टेलगेट से बना है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

TMT नैनो S05 का डायमेंशन
डायमेंशन के मामले में Nano S05 "अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट" कैटेगरी में आती है, जिसकी लंबाई लगभग 2.28 मीटर, चौड़ाई 1.29 मीटर और ऊंचाई 1.59 मीटर है, जो वर्तमान में बाजार में मौजूद कई अन्य शहरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में काफी छोटी कार है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन S05 को संकरी गलियों और घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों से आसानी से गुजरने में मदद करता है। ये ऐसी यातायात विशेषताएं हैं जो चीन के हनोई और हो ची मिन्ह सिटी जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों में आम हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Audi Q5 Facelift

Audi Q5 Facelift

₹ 65 - 73 लाख

मुझे सूचित करें
Audi Q5

Audi Q5

₹ 64.74 - 69.86 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC

₹ 76.8 - 77.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee

₹ 67.5 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque

₹ 64.86 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jeep Wrangler

Jeep Wrangler

₹ 67.65 - 73.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
शहर में घूमने के लिए आ गई नैनो S05 इलेक्ट्रिक कार,

TMT नैनो S05 का इंटीरियर
इस कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें कई जरूरी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें लगभग 5-इंच की डिस्प्ले स्क्रीन, एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, पावर विंडो, एक USB चार्जिंग पोर्ट और एक स्मार्टफोन होल्डर लगा है। इक्युपमेंट और लेआउट को लेकर ये कंपनी का मंशा भी साफ तौर पर दिखाता है। Nano S05 का लक्ष्य लग्जरी और कम्फर्ट एक्सपीरियंस की जगह पैसेंजर्स के लिए प्रैक्टिकैलिटी और कैपेबिलिटी में प्राथमिकता देना है।

ये भी पढ़ें:1100Km की रेंज के साथ आ रही ये SUV, हैरियर और XUV7X0 से होगा मुकाबला

TMT नैनो S05 की बैटरी
यह अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल दो बैटरी कॉन्फिगरेशन में आता है। इसमें एक फिक्स्ड बैटरी और एक रिमूवेबल बैटरी मिलती है। रिमूवेबल बैटरी देखने में किसी स्पीकर जैसी लगती है। रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन यूजर्स को व्हीकल से बैटरी निकालकर उसे सीधे एक स्टैंडर्ड 220-वोल्ट घरेलू पावर आउटलेट का उपयोग करके चार्ज करने की सुविधा देता है। इसे एक फ्लैग्जिबल सॉल्युशन के तौर पर देखा जाता है। विशेष रूप से यह देखते हुए कि वियतनाम में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें:वेन्यू Vs नेक्सन Vs विक्टोरिस: तीनों को 5-स्टार रेटिंग, फिर भी ज्यादा बेहतर कौन?

TMT नैनो S05 की रेंज
आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार, फिक्स्ड-बैटरी वाला वर्जन एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर लगभग 120 Km की रेंज प्रदान करता है, जबकि रिमूवेबल बैटरी वाला वर्जन कॉन्फिगरेशन के आधार पर 75 से 150 Km की रेंज देता है। कार से बैटरी पैक को अलग करने में सिर्प 15 सेकंड लगते हैं, जिससे यह उन यूजर्स के लिए एक सुविधाजनक समाधान बन जाता है जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या ऐसी जगहों पर रहते हैं। जहां निजी चार्जिंग की सुविधा नहीं है।

ये भी पढ़ें:301Km रेंज, 35 मिनट में 80% चार्ज, 10.1 इंच स्क्रीन; ₹5.90 लाख में ई-कार लॉन्च

TMT नैनो S05 की कीमत
परफॉर्मेंस के मामले में Nano S05 को मुख्य रूप से शहरी आवागमन की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी टॉप स्पीड लगभग 85 km/h है। यह 7 सेकंड से भी कम समय में 0 से 50 km/h की स्पीड पकड़ सकती है। इससे पता चलता है कि यह गाड़ी लंबी दूरी की यात्रा या हाईवे पर चलाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मुख्य फोकस कम दूरी और शहर में चलाने के लिए है। कंपनी ने यह देखते हुए कि वियतनाम में औसत आय के स्तर की तुलना में कार रखने का खर्च अभी भी काफी ज्यादा है। ऐसे में इसकी कीमत 148 मिलियन VND (करीब 5 लाख रुपए) तय की है। इसलिए ये लोगों के लिए काफी अफॉर्डेबल ऑप्शन बन सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Electric Car Electric Vehicles Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।