Hyundai का धमाका: कंपनी के इस ऐप पर जुड़े 30,000+ EV चार्जिंग पॉइंट्स, जानिए खासियत

दिग्गज कार निर्माता हुंडई ने भारत में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। कंपनी ने अपने 'myHyundai' ऐप के जरिए देश भर में 30,000 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स तक पहुंच का ऐलान किया है।

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दिग्गज कार निर्माता हुंडई ने भारत में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। कंपनी ने अपने 'myHyundai' ऐप के जरिए देश भर में 30,000 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स तक पहुंच का ऐलान किया है। यह भारत के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड चार्जिंग नेटवर्क में से एक है, जिसे एक ही प्लेटफॉर्म से एक्सेस किया जा सकता है। बता दें कि हुंडई ने यह नेटवर्क देश के प्रमुख चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स (CPOs) के साथ मिलकर तैयार किया है। कंपनी का यह कदम देश में इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने की रफ्तार को और तेज करेगा। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

क्या कहती है कंपनी इस बड़ी कामयाबी पर बात करते हुए हुंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक कार (EV) को बढ़ावा देने के लिए जगह-जगह चार्जिंग की सुविधा होना सबसे जरूरी है। हुंडई एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है जहां इलेक्ट्रिक गाड़ी रखना हर किसी के लिए आसान और टेंशन-फ्री हो जाए। एक ही ऐप पर 30,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स देकर कंपनी ग्राहकों की सबसे बड़ी चिंता दूर कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सुविधा सिर्फ हुंडई ही नहीं, बल्कि किसी भी कंपनी की इलेक्ट्रिक कार के लिए खुली रहेगी, ताकि सब इसका फायदा उठा सकें।

क्या है कंपनी का प्लान कंपनी ने अपने खुद के चार्जिंग नेटवर्क को भी बहुत तेजी से बढ़ाने का प्लान बनाया है। हुंडई साल 2030 तक अपने खुद के डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन्स को तीन गुना से ज्यादा बढ़ाएगी। अभी कंपनी के पास देश में 183 चार्जिंग स्टेशन्स हैं, जिन्हें बढ़ाकर 600 करने का टारगेट रखा गया है। इससे भारत में चार्जिंग की सुविधाएं दुनिया के बड़े देशों जैसी हो जाएंगी। ग्राहकों के आराम के लिए ये सभी स्टेशन्स शहरों के मुख्य इलाकों और बड़े हाईवेज पर बनाए गए हैं।

हर 25 किमी पर चार्जिंग प्वाइंट इस ऐप के पहुंच की बात करें तो myHyundai ऐप ग्राहकों को एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है। इसकी मदद से देश के मुख्य रास्तों पर हर 25 किलोमीटर के दायरे में आपको कोई न कोई चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। इसमें दिल्ली-जयपुर, मुंबई-पुणे-बेंगलुरु और गोवा जैसे सभी बड़े हाईवेज शामिल हैं। इस ऐप से ग्राहक आसानी से चार्जर खोज सकते हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता देख सकते हैं, एडवांस में अपनी बारी बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। अब तक हुंडई का यह नेटवर्क 3 लाख से ज्यादा ग्राहकों की मदद कर चुका है।