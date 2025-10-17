Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़MY26 Kawasaki Versys 1100 Launch Price Up At Rs 13.79 Lakh
कावासाकी की इस मोटरसाइकिल को नए मॉडल ने किया रिप्लेस, जानिए कीमत और सभी खासियत

कावासाकी की इस मोटरसाइकिल को नए मॉडल ने किया रिप्लेस, जानिए कीमत और सभी खासियत

संक्षेप: कावासाकी ने फरवरी 2025 में भारत में वर्सिस 1000 के रिप्लेसमेंट के तौर पर वर्सिस 1100 लॉन्च की थी। MY26 कावासाकी वर्सिस 1100 के अपडेट इंजन परफॉर्मेंस और राइड डायनामिक्स को बेहतर बनाने पर फोकस्ड है। इस बाइक में 1099cc, लिक्विड-कूल्ड, इन-लाइन फोर-सिलेंडर इंजन लगा है।

Fri, 17 Oct 2025 12:13 PM
Kawasaki Versys 1100arrow

कावासाकी ने फरवरी 2025 में भारत में वर्सिस 1000 के रिप्लेसमेंट के तौर पर वर्सिस 1100 लॉन्च की थी। अब, कावासाकी ने MY26 वर्सिस 1100 को 13.79 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह वर्सेटाइल मशीन शहर की सड़कों और हाईवे, दोनों पर आसानी से चल सकती है। MY26 कावासाकी वर्सेस 1100 एक ही डुअल-टोन कलर मेटैलिक मैट ग्रैफीन स्टील ग्रे / मेटालिक डायब्लो ब्लैक में उपलब्ध है। यह ग्रे और ब्लैक कलर में उपलब्ध है, जो बाइक के मजबूत स्वरूप को और निखारता है। बाइक के स्पोर्टी लुक को और निखारने के लिए इसमें छोटे ग्राफिक्स और ग्रीन कलर का वर्सिस लेटर जोड़ा गया है।

MY26 कावासाकी वर्सिस 1100 के अपडेट इंजन परफॉर्मेंस और राइड डायनामिक्स को बेहतर बनाने पर फोकस्ड है। इस बाइक में 1,099cc, लिक्विड-कूल्ड, इन-लाइन फोर-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 135 पीएस और 112 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड, रिटर्न शिफ्ट ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। वर्सिस 1000 की तुलना में ज्यादा हाई-rpm पावर के साथ, वर्सिस 1100 की क्रूजिंग कैपेसिटी बेहतर हुई हैं। हाई प्रदर्शन के लिए तैयार होने के साथ-साथ, कावासाकी वर्सेस 1100 को फ्यूल इफिसियंसी के लिए भी डिजाइन किया गया है। यह एडवांस्ड ECU प्रोग्रामिंग के साथ संभव है। ज्यादा माइलेज और 21 लीटर के बड़े फ्यूल टैंक के साथ यूजर्स को पेट्रोल पंप पर बार-बार रुकने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

MY26 कावासाकी वर्सिस 1100 में टेक्निकलल फीचर्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल के साथ, यूजर्स एक बटन दबाकर एक स्थिर गति निर्धारित कर सकते हैं। यह सुविधा सवारी के कम्फर्ट को काफी बढ़ा देती है, क्योंकि उपयोगकर्ताओं को लगातार थ्रॉटल दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक अन्य उपयोगी विशेषता कावासाकी TRaction कंट्रोल (KTRC) है, जिसके तीन मोड हैं। यह फिसलन भरी सतहों पर चलते समय काम आता है। KTRC व्हील को फिसलने से रोककर ऑप्टीमल ट्रैक्शन सुनिश्चित करके काम करता है।

बाइक में इंटीग्रेटेड कई टेक्निकल IMU (Inertial Measurement Unit) के माध्यम से काम करती हैं। यह कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग और राइड मोड जैसी विभिन्न प्रणालियों को कंट्रोल करती है। IMU के साथ उपयोगकर्ता बेहतर प्रदर्शन, कंट्रोल और बेहतर सुरक्षा की उम्मीद कर सकते हैं। वे बदलती सवारी परिस्थितियों के अनुसार तेजी से ढल सकते हैं और लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान थकान को कम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सुविधा के लिए इसमें एक USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है।

दूसरी फीचर्स में अफॉर्डेबल राइडिंग इंडिकेटर, एर्गो-फिट (एडजस्टेबल हैंडलबार, फुटपेग, सीट), इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल वाल्व, असिस्ट और स्लिपर क्लच, कावासाकी कॉर्नरिंग मैनेजमेंट फंक्शन (KCMF) और कावासाकी इंटेलिजेंट एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (KIBS) शामिल हैं। बाइक में एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो स्पीड, RPM, फ्यूल लेवल, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन और क्लॉक जैसी जरूरी जानकारी दिखाता है। ब्लूटूथ के जरिए यूजर कई तरह की कनेक्टिविटी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

Narendra Jijhontiya

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
bikes Auto News Hindi

