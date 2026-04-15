इस निंजा मोटरसाइकिल को खरीदने का बढ़िया मौका, ₹20000 सस्ती मिल रही; स्टॉक रहने तक मिलेगा फायदा
यह डिस्काउंट ऑफर 30 अप्रैल 2026 तक या स्टॉक खत्म होने तक वैलिड रहेगा। कंपनी इस डिस्काउंट के साथ स्टॉक को खत्म करना चाहती है। कावासाकी हाल ही में इसका E20-कम्प्लायंट 2026 मॉडल लॉन्च कर चुकी है। इसका नया मॉडल नए लाइम ग्रीन कलर ऑप्शन में मिलता है
कावासाकी इंडिया ने अपनी कुछ सिलेक्टेड मोटरसाइकिलों पर डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट में कंपनी का नया मॉडल MY2025 निंजा 650 भी शामिल है। कंपनी इस मोटरसाइकिल पर 20,000 रुपए के डिस्काउंट वाउचर दे रही है। जिसे इसकी एक्स-शोरूम कीमत के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है। निंजा 650 की एक्स-शोरूम कीमत 7.91 लाख रुपए है, लेकिन डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत घटकर 7.71 लाख रुपए हो जाती है। हालांकि, ग्राहकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि 2025 निंजा 650 E20-कम्प्लायंट नहीं है, इसलिए इंजन की लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रेडिबिलिटी एक चिंता का विषय हो सकती है।
यह डिस्काउंट ऑफर 30 अप्रैल 2026 तक या स्टॉक खत्म होने तक वैलिड रहेगा। कंपनी इस डिस्काउंट के साथ स्टॉक को खत्म करना चाहती है। कावासाकी हाल ही में इसका E20-कम्प्लायंट 2026 मॉडल लॉन्च कर चुकी है। इसका नया मॉडल नए लाइम ग्रीन कलर ऑप्शन में मिलता है। नया मॉडल पुराने की तुलना में 64,000 रुपए महंगा भी है। ध्यान देने बाली बात ये भी है कि कुछ कावासाकी डीलर्स इसके पुराने मॉडल के बचे स्टॉक पर पहले 25,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे। हालांकि, अब इसका डिस्काउंट घटा दिया गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kawasaki Ninja 650
₹ 7.77 - 7.91 लाख
Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 लाख
Kawasaki Ninja ZX-4R
₹ 9.4 लाख
Triumph Trident 660
₹ 8.49 लाख
Kawasaki Z650
₹ 6.65 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
निंजा 650 का नया मॉडल अब ज्यादा बोल्ड नजर आता है, क्योंकि इसका बॉडीवर्क मुख्य रूप से हरे कलर का है जिसमें व्हाइट, येलो और ब्लैक कलर की हल्की धारियां हैं। 2025 कावासाकी निंजा 650 टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये देखने में पिछले मॉडल जैसी ही है। इसमें 649cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 8,000rpm पर 67bhp का पावर और 6,700rpm पर 64Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। मोटर को छह-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
इसे स्टील ट्रेलिस फ्रेम के इर्द-गिर्द बनाया गया है। इसका वजन 196 किलोग्राम (कर्ब) है। इसमें 41mm टेलिस्कोपिक फोर्क्स और प्रीलोड-एडजेस्टेबल मोनोशॉक के साथ 17-इंच के एलॉय व्हील लगे हैं। मोटरसाइकिल में आगे की तरफ 300mm डुअल डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ 220mm रोटर की मदद से एंकर दिए गए हैं। कावासाकी निंजा 650 का सबसे करीबी कॉम्पटीटर ट्रायम्फ डेटोना 660 है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.72 लाख रुपए है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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