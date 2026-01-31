Hindustan Hindi News
इटली की कंपनी लाई इतनी स्टाइलिश मोटरसाइकिल, डिजाइन से नहीं हटेगी नजर! जानिए इसकी खासियत

इटैलियन टू-व्हीलर कंपनी एमवी अगस्ता (MV Agusta) ने ब्रूटेल (Brutale) 1000RR पर बेस्ड नई अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव, लिमिटेड-एडिशन रश टिटानियो को पेश किया है। इसका नाम टिटानियो इसलिए रखा गया है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में ब्रश किए हुए टाइटेनियम कम्पोनेंट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है।

Jan 31, 2026 09:50 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
इटैलियन टू-व्हीलर कंपनी एमवी अगस्ता (MV Agusta) ने ब्रूटेल (Brutale) 1000RR पर बेस्ड नई अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव, लिमिटेड-एडिशन रश टिटानियो (Rush Titanio) को पेश किया है। इस मोटरसाइकिल को स्विट्जरलैंड के सेंट मोरिट्ज में इंटरनेशनल कॉन्कॉर्स ऑफ एलिगेंस में पेश किया गया। इसकी सिर्फ 300 यूनिट ही बनाई जाएंगी, जिन पर अलग-अलग नंबर होंगे। कंपनी बाद में इसकी कीमत, रिलीज डेट और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स बताएगी।

इसके अलावा, इसमें 1000cc, इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन में 16 टाइटेनियम वाल्व और चार फोर्स्ड टाइटेनियम कनेक्टिंग रॉड भी हैं। कार्बन फाइबर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल रश टिटानियो को और भी खास बनाता है। कंपनी इस बात पर जोर देती है कि टिटानियो एडिशन में कार्बन कम्पोनेंट्स पर एक नया ट्विल वीव फिनिश है, जबकि चुने हुए एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम पार्ट्स को एक खास "ब्लू टाइटेनियो" टोन में फिनिश किया गया है।

इसके अलावा, बाइक पर बेस पेंट नेरो इंटेन्सो है जिसमें अर्जेंटो मैग्नम और ब्लू टाइटेनियो एक्सेंट हैं। इसमें पेंट की गई सतहों पर ग्लॉस फिनिश का भी इस्तेमाल किया गया है, जो मैट ट्विल-इफेक्ट कार्बन के विपरीत है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
