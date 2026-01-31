इटली की कंपनी लाई इतनी स्टाइलिश मोटरसाइकिल, डिजाइन से नहीं हटेगी नजर! जानिए इसकी खासियत
इटैलियन टू-व्हीलर कंपनी एमवी अगस्ता (MV Agusta) ने ब्रूटेल (Brutale) 1000RR पर बेस्ड नई अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव, लिमिटेड-एडिशन रश टिटानियो को पेश किया है। इसका नाम टिटानियो इसलिए रखा गया है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में ब्रश किए हुए टाइटेनियम कम्पोनेंट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है।
इटैलियन टू-व्हीलर कंपनी एमवी अगस्ता (MV Agusta) ने ब्रूटेल (Brutale) 1000RR पर बेस्ड नई अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव, लिमिटेड-एडिशन रश टिटानियो (Rush Titanio) को पेश किया है। इस मोटरसाइकिल को स्विट्जरलैंड के सेंट मोरिट्ज में इंटरनेशनल कॉन्कॉर्स ऑफ एलिगेंस में पेश किया गया। इसकी सिर्फ 300 यूनिट ही बनाई जाएंगी, जिन पर अलग-अलग नंबर होंगे। कंपनी बाद में इसकी कीमत, रिलीज डेट और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स बताएगी।
इसका नाम टिटानियो इसलिए रखा गया है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में ब्रश किए हुए टाइटेनियम कम्पोनेंट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। इनमें खास तौर पर इस मॉडल के लिए डेवलप किया गया एरो टाइटेनियम स्लिप-ऑन, एक टाइटेनियम एग्जॉस्ट कैरियर, "Titanio" ब्रांडिंग और एटम-स्टाइल ग्राफिक वाला टाइटेनियम फ्यूल टैंक फ्रंट कवर, और डैशबोर्ड और हेडलाइट के लिए टाइटेनियम कैरियर शामिल हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
KTM 890 Duke R
₹ 14.5 लाख
Ducati Streetfighter V2
₹ 17.5 - 19.49 लाख
Ducati Panigale V2
₹ 19.12 - 21.1 लाख
Ducati SuperSport 950
₹ 16.06 - 19.11 लाख
Aprilia RS 660
₹ 17.74 लाख
इसके अलावा, इसमें 1000cc, इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन में 16 टाइटेनियम वाल्व और चार फोर्स्ड टाइटेनियम कनेक्टिंग रॉड भी हैं। कार्बन फाइबर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल रश टिटानियो को और भी खास बनाता है। कंपनी इस बात पर जोर देती है कि टिटानियो एडिशन में कार्बन कम्पोनेंट्स पर एक नया ट्विल वीव फिनिश है, जबकि चुने हुए एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम पार्ट्स को एक खास "ब्लू टाइटेनियो" टोन में फिनिश किया गया है।
इसके अलावा, बाइक पर बेस पेंट नेरो इंटेन्सो है जिसमें अर्जेंटो मैग्नम और ब्लू टाइटेनियो एक्सेंट हैं। इसमें पेंट की गई सतहों पर ग्लॉस फिनिश का भी इस्तेमाल किया गया है, जो मैट ट्विल-इफेक्ट कार्बन के विपरीत है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।