डमीन पर चलता फाइव स्टार होटल! शंकर महादेवन ने खरीदी ये लक्जरी ई-कार, अंदर मसाज वाली सीटें भी मिलेंगी
संक्षेप: सुरों के बादशाह शंकर महादेवन ने हाल ही में MG M9 लक्जरी MPV खरीदी है। ये कार कई गजब फीचर्स से लैस है। इसके अंदर मसाज वाली सीटें भी दी गई हैं। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
भारत के जाने-माने संगीतकार और गायक शंकर महादेवन अब एक नई शानदार कार के मालिक बन गए हैं। उन्होंने MG M9 EV की डिलीवरी लाया है, जो भारत की इकलौती इलेक्ट्रिक प्रीमियम MPV (मल्टी पर्पस व्हीकल) है। यह लक्जरी MPV इसी साल 2025 की शुरुआत में लॉन्च हुई थी। 5.2 मीटर लंबी यह गाड़ी लक्जरी और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम है। महादेवन ने इसे मेटल ब्लैक कलर में चुना है, जो इसके प्रीमियम लुक को और भी बढ़ा देता है। बता दें कि हाल ही में भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल ने भी इसी MPV को खरीदा था। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
M9 के अंदर 'लॉन्ज' जैसा एक्सपीरियंस
MG M9 के केबिन में कदम रखते ही आपको किसी लक्जरी लॉन्ज में होने का एहसास होता है। इसे मिनिमल डिज़ाइन और लक्जरी को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
शानदार इंटीरियर
केबिन में ड्यूल-टोन टैन और ब्लैक थीम और चारों ओर सॉफ्ट-टच मटीरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेहद खास बनाता है।
सबसे खास, बीच की सीटें
इस MPV की जान इसकी बीच वाली दो ओटोमन कैप्टन सीट्स हैं। ये सीट्स 16-तरीकों से इलेक्ट्रिक एडजस्ट हो सकती हैं। साथ ही इनमें हिटिंग, वेंटिलेशन और मसाज का भी फीचर दिया गया है। इन सीटों को पूरी तरह से रिक्लाइन करके आप एक आरामदायक बेड भी बना सकते हैं।
फीचर्स जो सफर को बनाते हैं शानदार
यह लक्जरी MPV फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं है। इसमें कई हाई-टेक फीचर्स दी गई हैं।
डिस्प्ले और साउंड
इसमें 12.3-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 13-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम मिलता है।
आरामदायक फीचर्स
इसमें कई आरामदायक फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि इसमें ड्यूल सनरूफ, 64-कलर की एम्बिएंट लाइटिंग, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं।
वेलकम फंक्शन
आगे की सीटों में भी हीटिंग और वेंटिलेशन के साथ एक स्मार्ट 'वेलकम' फंक्शन है, जो दरवाजा खोलते ही सीट को पीछे खिसका देता है ताकि अंदर बैठना आसान हो।
MG M9 ईवी का स्पेसिफिकेशन
|बैटरी पैक
|90 kWh
|क्लेम्ड रेंज
|548 km
|इलेक्ट्रिक मोटर
|1
|पावर
|245 PS
|टॉर्क
|350 Nm
|ड्राइवट्रेन
|Front-wheel-drive (FWD)
कीमत और मुकाबला
MG M9 की एक्स-शोरूम कीमत 69.90 लाख रुपये है। भारत में अभी इसकी कोई सीधी इलेक्ट्रिक रायवल नहीं है, लेकिन यह लक्जरी सेगमेंट में किआ कार्निवल (Kia Carnival) और टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire) जैसी प्रीमियम MPVs को एक इलेक्ट्रिक विकल्प देती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
